Как гитарист SYSTEM OF A DOWN оказался в METALLICA

все новости группы
США
14 май 2024 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Не люблю долгие туры»
30 апр 2024 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
17 апр 2024 :
SYSTEM OF A DOWN репетируют 'Cigaro'
11 янв 2024 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе
8 дек 2023 :
Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой
26 окт 2023 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»
24 май 2023 :
Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»
15 май 2023 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
21 апр 2023 :
SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард
10 апр 2023 :
Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN
9 мар 2023 :
Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом
25 окт 2022 :
SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году
19 июл 2022 :
Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице
13 июл 2022 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»
10 июл 2022 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»
25 май 2022 :
Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом
3 апр 2022 :
MACHINE GUN KELLY исполняет SYSTEM OF A DOWN
1 мар 2022 :
Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN
1 мар 2022 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»
24 фев 2022 :
В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?
15 фев 2022 :
Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN
25 ноя 2021 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе
18 окт 2021 :
SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни
1 июл 2021 :
SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч
11 июн 2021 :
Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе
6 май 2021 :
SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN
1 май 2021 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку
29 апр 2021 :
Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена
25 мар 2021 :
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»
14 мар 2021 :
SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»
25 фев 2021 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены
15 фев 2021 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано
9 фев 2021 :
SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»
31 янв 2021 :
Новое видео SYSTEM OF A DOWN
29 дек 2020 :
Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"
22 дек 2020 :
SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»
15 дек 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»
8 дек 2020 :
JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN
7 дек 2020 :
SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN
3 дек 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»
28 ноя 2020 :
DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN
27 ноя 2020 :
Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард
24 ноя 2020 :
SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип
20 ноя 2020 :
SYSTEM OF A DOWN стали первыми
18 ноя 2020 :
DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»
14 ноя 2020 :
SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000
11 ноя 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа
10 ноя 2020 :
Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»
6 ноя 2020 :
Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN
29 окт 2020 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха
20 окт 2020 :
SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»
8 окт 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль
7 окт 2020 :
SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе
2 окт 2020 :
JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN
11 сен 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе
20 авг 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»
17 авг 2020 :
SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»
28 июл 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях
8 июл 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»
4 июл 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»
29 июн 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»
25 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»
23 июн 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»
23 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается
17 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»
17 июн 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»
14 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах
13 июн 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»
7 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»
5 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»
4 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»
28 май 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет
19 май 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса
27 апр 2020 :
JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»
20 апр 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»
3 апр 2020 :
SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое
28 мар 2020 :
Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса
23 мар 2020 :
JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»
6 янв 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани
15 дек 2019 :
SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN
4 ноя 2019 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»
1 окт 2019 :
SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура
19 сен 2019 :
SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN
18 сен 2019 :
SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020
19 авг 2019 :
Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос»
16 май 2019 :
Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Творческие разногласия с Serj'ем не позволили выпустить альбом»
21 дек 2018 :
SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»
20 дек 2018 :
Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть материал, который превосходит всё, что мы делали»
28 ноя 2018 :
Носки исполняют песню SYSTEM OF A DOWN
11 окт 2018 :
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Плохо, что группа не может создать новый материал»
5 июн 2018 :
Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Не похоже, что от нас что-то будет в ближайшее время»
15 май 2018 :
DARON MALAKIAN: «SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами»
6 июл 2017 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»
2 июн 2017 :
Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
11 окт 2016 :
SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом
22 авг 2016 :
Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS
7 май 2016 :
SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN?
13 окт 2015 :
SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov
25 сен 2015 :
Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
25 апр 2015 :
Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
19 апр 2015 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
15 апр 2015 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома»
5 апр 2015 :
Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома
31 мар 2015 :
Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat"
25 мар 2015 :
Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен
10 янв 2015 :
SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN
27 ноя 2014 :
SYSTEM OF A DOWN объявили о туре
22 окт 2013 :
Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN
28 сен 2013 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий
19 авг 2013 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет"
5 авг 2013 :
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
5 авг 2013 :
SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN
5 июн 2013 :
SERJ TANKIAN о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN
21 май 2013 :
SYSTEM OF A DOWN о заявлении басиста
21 май 2013 :
По словам басиста SYSTEM OF A DOWN, SERJ TANKIAN «задерживает группу»
25 мар 2013 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о новом альбоме
17 авг 2012 :
Вокалист DEFTONES присоединился на сцене к SYSTEM OF A DOWN
15 авг 2012 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN не против выпуска сборника лучших песен с нереализованном материалом
7 авг 2012 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что работа над новым альбомом начнётся в следующем году
6 авг 2012 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Мы пока не рассматривали вопрос о новой записи»
5 авг 2012 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
8 май 2012 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: "У нас нет планов записывать альбом"
3 мар 2012 :
Ударник SLIPKNOT выступил с SYSTEM OF A DOWN
3 окт 2011 :
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
25 авг 2011 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN принял участие в публичной дискуссии
17 июн 2011 :
SYSTEM OF A DOWN исполнили кавер DIRE STRAITS
7 июн 2011 :
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
28 май 2011 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
17 май 2011 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о реюнионе
14 май 2011 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
12 май 2011 :
SYSTEM OF A DOWN открыли турне
10 апр 2011 :
SYSTEM OF A DOWN принимают заявки на сет-лист
10 фев 2011 :
SYSTEM OF A DOWN провели первую репетицию за 5 лет
30 ноя 2010 :
SYSTEM OF A DOWN подтвердили реюнион
28 ноя 2010 :
SYSTEM OF A DOWN выступят на шведском фестивале METALTOWN
27 ноя 2010 :
SYSTEM OF A DOWN будут со-хэдлайнерами на ROCK AM RING/ROCK IM PARK
19 ноя 2010 :
SYSTEM OF A DOWN планируют камбэк-тур в 2011
26 янв 2010 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о реюнионе
12 янв 2010 :
SYSTEM OF A DOWN планируют реюнион?
17 мар 2008 :
Новости от SYSTEM OF A DOWN
10 окт 2007 :
Участники SYSTEM OF A DOWN работают над дебютником SCARS ON BROADWAY
2 авг 2007 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выбрал первый сингл со своего сольного альбома
25 июл 2007 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN сконцентрировался на сольной карьере
4 май 2007 :
Первый сольный альбом фронтмена SYSTEM OF A DOWN почти готов
31 дек 2006 :
Будущее SYSTEM OF A DOWN неопределено
22 сен 2005 :
SYSTEM OF A DOWN: раскрыт треклист альбома "Hypnotize"
27 авг 2005 :
'Hypnotize' от SYSTEM OF A DOWN уже в ноябре
7 сен 2002 :
System Of A Down на MTV
сегодня
Как гитарист SYSTEM OF A DOWN оказался в METALLICA
DARON MALAKIAN будучи в гостях у Рика Рубина и его программы "Tetragrammaton", вспомнил о нескольких концертах, которые он отыграл с METALLICA подменяя James'a в июле 2000 года:
Когда мне было 12 или 13 лет, я уже год играл на гитаре. Я был с ребятами из моей школы, и мы играли каверы METALLICA в гараже их отца. Мы играли в основном каверы METALLICA. И я научился играть на гитаре на каверах BLACK SABBATH, METALLICA, IRON MAIDEN, иногда SLAYER. Мои друзья не понимали SLAYER, но они любили METALLICA. А я любил SLAYER и ссорился с ними из-за этого. [Смеётся]. Но мы играли каверы METALLICA, поэтому я знал каверы METALLICA. Когда я стал старше, я не забыл их, и мы оказались в турне с METALLICA в рамках тура "Summer Sanitarium".
Я познакомился с METALLICA на сцене, играя с ними. До этого я их никогда не встречал. Мы играли на разогреве. Никто нас не знал. Это было, наверное, в 1999 году. Альбом "Toxicity" ещё не вышел. У нас был только первый альбом. И мы были в туре "Summer Sanitarium". Там были мы, группа под названием POWERMAN 5000, Kid Rock был там, KORN были там, и METALLICA. В программе было, кажется, пять групп. Мы были первой группой, которая открывала концерт. На тот момент никто не знал, кто такие SYSTEM OF A DOWN. Итак, мы участвовали в этом туре, и James Hetfield по пути получил травму. Мне сказали, что он катался на водных лыжах или что-то в этом роде и получил травму. Но концерт не отменили. Все группы, открывавшие концерт, выступили, а затем на сцену вышла METALLICA. Jasn Newsted пел, а потом они пригласили ребят из KORN, и те сыграли какую-то кавер-версию песни CHEECH & CHONG или что-то в этом роде. Они не знали, что делать, потому что James'a не было. И я повернулся к своему технику и сказал: "Слушай, чувак. Скажи их технику, что я знаю много их песен", потому что я выучил их, играя в гараже с другими ребятами. Я сказал: "Я знаю много их песен, начиная с "…And Justice For All" и далее". Следующее, что я помню, — мой техник пошёл поговорить с их гитарным техником, а потом вернулся ко мне и сказал: "Ладно, пойдём со мной".
Я никогда раньше не встречал METALLICA. И первым концертом, на котором я побывал, было выступление METALLICA. Я был большим фанатом METALLICA. FAITH NO MORE открывали их концерт в туре "Justice For All". И вот я вышел на другую сторону сцены. Мне дали Les Paul. Думаю, это была одна из Les Paul Kirk'a. И они сказали: "Давай". 60 000 человек. [Смеётся]. Да. Там было 60 000 человек. Я после выступления. На мне чёртова кофта Lakers. Я был не готов выйти на сцену. На мне белая майка и кофта Lakers, и я стоял там и смотрел на METALLICA. И тут мне вручают гитару и говорят: "Играй".
Наша группа была ещё неизвестной. Я был почти ребёнком. Мне исполнилось 22 года. Я даже не могу поверить, что нам разрешили играть на разогреве METALLICA. Так что всё это для меня было новым в этот момент моей жизни. И меня вывели на сцену, и я сказал: "Привет". Там находились Lars, Kirk, Jason Newsted, который в то время был басистом. Они спросили: "Что ты знаешь?" Я сказал: "Master Of Puppets". Они такие: "Хорошо. Начинай". Мы сыграли "Master Of Puppets". Я стоял на сцене с METALLICA и играл "Master Of Puppets" перед 60 000 зрителей. И я подумал: "Кто будет петь?" А потом решил: "Да пошло оно. Я пойду!" И я спел. А потом произошло следующее: в середине "Master Of Puppets" есть медленная часть. Вместо того, чтобы перейти к этой медленной части, они перешли к "Welcome Home (Sanitarium)". А я не знал, что они это сделают. И мы перешли к середине "Sanitarium", а потом вышли из неё и вернулись к "Master Of Puppets". Можно было бы подумать, что мы это репетировали, но мы не репетировали. Я не знал, что это произойдёт. Но это произошло. И я стою на сцене и исполняю METALLICA с METALLICA перед публикой, а всего три года назад я мог бы оказаться на подобном концерте на дешёвых местах».
Daron рассказал о том, что произошло после того первого концерта:
«Я сошёл со сцены. И тут ко мне подошли ребята и сказали: "Чувак, James не сможет играть несколько вечеров. Они хотят, чтобы ты пришёл и сыграл с ними всё, что нужно". И тут перед мной появился Kirk с гитарой, и я сказал: "Брат, я знаю все твои старые песни, но я не очень хорошо знаю "Load", "Reload" и всё такое". И Kirk пытался научить меня вещам из "Load". И тут они сказали: "Забирай свои вещи из автобуса, потому что теперь ты летишь с нами на частном самолёте".
Итак, первоначальный план был такой: я должен был сыграть с ними весь сет. Я готовился к этому, заново разучивал все старые песни и пытался выучить все песни из альбомов "Load" и "Reload". Я полетел с ними, и всё было хорошо, но потом они решили: "Было бы круче, если бы мы пригласили разных участников из разных групп, которые выступали на этом концерте". Так что на следующий вечер я снова оказался на сцене с METALLICA. И я знал, что должен сыграть "One". Я пришёл и был готов сыграть "One", повернулся к — я забыл — может, к Jason, может, к Kirk, может, к кому-то ещё, и спросил: "Кто будет петь?" Потому что я этого не знал. Они повернулись ко мне и сказали: "Bob". А я подумал: "Кто такой Bob?" И я вижу, как подходит Kid Rock. Я не знал, что Kid Rock'a зовут Bob. Итак, Kid Rock спел в первый вечер, и мы исполнили "One". И это действительно круто, потому что в "One" есть средняя часть, и я подумал: "Чувак, ты играешь эту фигню с самими METALLICA". Я повернулся, а там Lars. Это просто безумие. Я никогда этого не забуду. И даже после этого их техники подходили ко мне на разных гастролях и говорили: "Чувак, не думай, что мы забыли, что ты сделал. Ты выручил нас в тот день". Я не хочу говорить, что я "спас концерт", но они говорили: "Ты выручил нас. Они были в затруднительном положении. А потом ты сыграл "Master Of Puppets". Да, чувак. Так и было. Я никогда этого не забуду". Несмотря на то, что моя группа достигла определённых успехов, у меня до сих пор мурашки по коже от того, что у меня была возможность испытать нечто подобное на том этапе моей карьеры».
