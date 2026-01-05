Arts
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 49
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
*Новое видео HYPOCRISY 22
5 янв 2026 : 		 Как гитарист SYSTEM OF A DOWN оказался в METALLICA

31 окт 2025 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Сейчас у нас лучший период»

2 сен 2025 : 		 DARON MALAKIAN присоединился к трибьют-группе SYSTEM OF A DOWN

29 авг 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN почтили память Оззи

22 авг 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о смерти Оззи

10 авг 2025 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не будем менять вокалиста»

10 авг 2025 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN'02

5 май 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Если мы что-то запишем, это будет приятным сюрпризом для всех нас»

28 апр 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN открыли тур

11 мар 2025 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президентом!»

31 янв 2025 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

29 янв 2025 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Чем меньше давления, тем больше мы сделаем»

27 янв 2025 : 		 Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN?

22 ноя 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпоха»

2 ноя 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Я бы не рассчитывал на альбом SYSTEM OF A DOWN в ближайшее время»

6 окт 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!»

27 сен 2024 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN выбирает правильный альбом METALLICA

26 сен 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о самом неловком моменте на сцене

19 сен 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выпускает комиксы

19 сен 2024 : 		 Басист о новой музыке SYSTEM OF A DOWN: «Я как пионер!»

22 авг 2024 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Меньше играешь, больше платят»

11 июл 2024 : 		 SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с другим — это ок!»

2 июл 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У группы всегда была возможность двигаться вперед без меня»

13 июн 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, что требуется для выпуска нового альбома группы

22 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об угрозах из-за его политических взглядов

18 май 2024 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о творческих разногласиях в группе
Как гитарист SYSTEM OF A DOWN оказался в METALLICA



DARON MALAKIAN будучи в гостях у Рика Рубина и его программы "Tetragrammaton", вспомнил о нескольких концертах, которые он отыграл с METALLICA подменяя James'a в июле 2000 года:

Когда мне было 12 или 13 лет, я уже год играл на гитаре. Я был с ребятами из моей школы, и мы играли каверы METALLICA в гараже их отца. Мы играли в основном каверы METALLICA. И я научился играть на гитаре на каверах BLACK SABBATH, METALLICA, IRON MAIDEN, иногда SLAYER. Мои друзья не понимали SLAYER, но они любили METALLICA. А я любил SLAYER и ссорился с ними из-за этого. [Смеётся]. Но мы играли каверы METALLICA, поэтому я знал каверы METALLICA. Когда я стал старше, я не забыл их, и мы оказались в турне с METALLICA в рамках тура "Summer Sanitarium".

Я познакомился с METALLICA на сцене, играя с ними. До этого я их никогда не встречал. Мы играли на разогреве. Никто нас не знал. Это было, наверное, в 1999 году. Альбом "Toxicity" ещё не вышел. У нас был только первый альбом. И мы были в туре "Summer Sanitarium". Там были мы, группа под названием POWERMAN 5000, Kid Rock был там, KORN были там, и METALLICA. В программе было, кажется, пять групп. Мы были первой группой, которая открывала концерт. На тот момент никто не знал, кто такие SYSTEM OF A DOWN. Итак, мы участвовали в этом туре, и James Hetfield по пути получил травму. Мне сказали, что он катался на водных лыжах или что-то в этом роде и получил травму. Но концерт не отменили. Все группы, открывавшие концерт, выступили, а затем на сцену вышла METALLICA. Jasn Newsted пел, а потом они пригласили ребят из KORN, и те сыграли какую-то кавер-версию песни CHEECH & CHONG или что-то в этом роде. Они не знали, что делать, потому что James'a не было. И я повернулся к своему технику и сказал: "Слушай, чувак. Скажи их технику, что я знаю много их песен", потому что я выучил их, играя в гараже с другими ребятами. Я сказал: "Я знаю много их песен, начиная с "…And Justice For All" и далее". Следующее, что я помню, — мой техник пошёл поговорить с их гитарным техником, а потом вернулся ко мне и сказал: "Ладно, пойдём со мной".

Я никогда раньше не встречал METALLICA. И первым концертом, на котором я побывал, было выступление METALLICA. Я был большим фанатом METALLICA. FAITH NO MORE открывали их концерт в туре "Justice For All". И вот я вышел на другую сторону сцены. Мне дали Les Paul. Думаю, это была одна из Les Paul Kirk'a. И они сказали: "Давай". 60 000 человек. [Смеётся]. Да. Там было 60 000 человек. Я после выступления. На мне чёртова кофта Lakers. Я был не готов выйти на сцену. На мне белая майка и кофта Lakers, и я стоял там и смотрел на METALLICA. И тут мне вручают гитару и говорят: "Играй".

Наша группа была ещё неизвестной. Я был почти ребёнком. Мне исполнилось 22 года. Я даже не могу поверить, что нам разрешили играть на разогреве METALLICA. Так что всё это для меня было новым в этот момент моей жизни. И меня вывели на сцену, и я сказал: "Привет". Там находились Lars, Kirk, Jason Newsted, который в то время был басистом. Они спросили: "Что ты знаешь?" Я сказал: "Master Of Puppets". Они такие: "Хорошо. Начинай". Мы сыграли "Master Of Puppets". Я стоял на сцене с METALLICA и играл "Master Of Puppets" перед 60 000 зрителей. И я подумал: "Кто будет петь?" А потом решил: "Да пошло оно. Я пойду!" И я спел. А потом произошло следующее: в середине "Master Of Puppets" есть медленная часть. Вместо того, чтобы перейти к этой медленной части, они перешли к "Welcome Home (Sanitarium)". А я не знал, что они это сделают. И мы перешли к середине "Sanitarium", а потом вышли из неё и вернулись к "Master Of Puppets". Можно было бы подумать, что мы это репетировали, но мы не репетировали. Я не знал, что это произойдёт. Но это произошло. И я стою на сцене и исполняю METALLICA с METALLICA перед публикой, а всего три года назад я мог бы оказаться на подобном концерте на дешёвых местах».

Daron рассказал о том, что произошло после того первого концерта:

«Я сошёл со сцены. И тут ко мне подошли ребята и сказали: "Чувак, James не сможет играть несколько вечеров. Они хотят, чтобы ты пришёл и сыграл с ними всё, что нужно". И тут перед мной появился Kirk с гитарой, и я сказал: "Брат, я знаю все твои старые песни, но я не очень хорошо знаю "Load", "Reload" и всё такое". И Kirk пытался научить меня вещам из "Load". И тут они сказали: "Забирай свои вещи из автобуса, потому что теперь ты летишь с нами на частном самолёте".

Итак, первоначальный план был такой: я должен был сыграть с ними весь сет. Я готовился к этому, заново разучивал все старые песни и пытался выучить все песни из альбомов "Load" и "Reload". Я полетел с ними, и всё было хорошо, но потом они решили: "Было бы круче, если бы мы пригласили разных участников из разных групп, которые выступали на этом концерте". Так что на следующий вечер я снова оказался на сцене с METALLICA. И я знал, что должен сыграть "One". Я пришёл и был готов сыграть "One", повернулся к — я забыл — может, к Jason, может, к Kirk, может, к кому-то ещё, и спросил: "Кто будет петь?" Потому что я этого не знал. Они повернулись ко мне и сказали: "Bob". А я подумал: "Кто такой Bob?" И я вижу, как подходит Kid Rock. Я не знал, что Kid Rock'a зовут Bob. Итак, Kid Rock спел в первый вечер, и мы исполнили "One". И это действительно круто, потому что в "One" есть средняя часть, и я подумал: "Чувак, ты играешь эту фигню с самими METALLICA". Я повернулся, а там Lars. Это просто безумие. Я никогда этого не забуду. И даже после этого их техники подходили ко мне на разных гастролях и говорили: "Чувак, не думай, что мы забыли, что ты сделал. Ты выручил нас в тот день". Я не хочу говорить, что я "спас концерт", но они говорили: "Ты выручил нас. Они были в затруднительном положении. А потом ты сыграл "Master Of Puppets". Да, чувак. Так и было. Я никогда этого не забуду". Несмотря на то, что моя группа достигла определённых успехов, у меня до сих пор мурашки по коже от того, что у меня была возможность испытать нечто подобное на том этапе моей карьеры».




5 янв 2026
WahrandPhain
а видео имеется?
