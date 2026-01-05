сегодня



Как гитарист SYSTEM OF A DOWN оказался в METALLICA



DARON MALAKIAN будучи в гостях у Рика Рубина и его программы "Tetragrammaton", вспомнил о нескольких концертах, которые он отыграл с METALLICA подменяя James'a в июле 2000 года:



Когда мне было 12 или 13 лет, я уже год играл на гитаре. Я был с ребятами из моей школы, и мы играли каверы METALLICA в гараже их отца. Мы играли в основном каверы METALLICA. И я научился играть на гитаре на каверах BLACK SABBATH, METALLICA, IRON MAIDEN, иногда SLAYER. Мои друзья не понимали SLAYER, но они любили METALLICA. А я любил SLAYER и ссорился с ними из-за этого. [Смеётся]. Но мы играли каверы METALLICA, поэтому я знал каверы METALLICA. Когда я стал старше, я не забыл их, и мы оказались в турне с METALLICA в рамках тура "Summer Sanitarium".



Я познакомился с METALLICA на сцене, играя с ними. До этого я их никогда не встречал. Мы играли на разогреве. Никто нас не знал. Это было, наверное, в 1999 году. Альбом "Toxicity" ещё не вышел. У нас был только первый альбом. И мы были в туре "Summer Sanitarium". Там были мы, группа под названием POWERMAN 5000, Kid Rock был там, KORN были там, и METALLICA. В программе было, кажется, пять групп. Мы были первой группой, которая открывала концерт. На тот момент никто не знал, кто такие SYSTEM OF A DOWN. Итак, мы участвовали в этом туре, и James Hetfield по пути получил травму. Мне сказали, что он катался на водных лыжах или что-то в этом роде и получил травму. Но концерт не отменили. Все группы, открывавшие концерт, выступили, а затем на сцену вышла METALLICA. Jasn Newsted пел, а потом они пригласили ребят из KORN, и те сыграли какую-то кавер-версию песни CHEECH & CHONG или что-то в этом роде. Они не знали, что делать, потому что James'a не было. И я повернулся к своему технику и сказал: "Слушай, чувак. Скажи их технику, что я знаю много их песен", потому что я выучил их, играя в гараже с другими ребятами. Я сказал: "Я знаю много их песен, начиная с "…And Justice For All" и далее". Следующее, что я помню, — мой техник пошёл поговорить с их гитарным техником, а потом вернулся ко мне и сказал: "Ладно, пойдём со мной".



Я никогда раньше не встречал METALLICA. И первым концертом, на котором я побывал, было выступление METALLICA. Я был большим фанатом METALLICA. FAITH NO MORE открывали их концерт в туре "Justice For All". И вот я вышел на другую сторону сцены. Мне дали Les Paul. Думаю, это была одна из Les Paul Kirk'a. И они сказали: "Давай". 60 000 человек. [Смеётся]. Да. Там было 60 000 человек. Я после выступления. На мне чёртова кофта Lakers. Я был не готов выйти на сцену. На мне белая майка и кофта Lakers, и я стоял там и смотрел на METALLICA. И тут мне вручают гитару и говорят: "Играй".



Наша группа была ещё неизвестной. Я был почти ребёнком. Мне исполнилось 22 года. Я даже не могу поверить, что нам разрешили играть на разогреве METALLICA. Так что всё это для меня было новым в этот момент моей жизни. И меня вывели на сцену, и я сказал: "Привет". Там находились Lars, Kirk, Jason Newsted, который в то время был басистом. Они спросили: "Что ты знаешь?" Я сказал: "Master Of Puppets". Они такие: "Хорошо. Начинай". Мы сыграли "Master Of Puppets". Я стоял на сцене с METALLICA и играл "Master Of Puppets" перед 60 000 зрителей. И я подумал: "Кто будет петь?" А потом решил: "Да пошло оно. Я пойду!" И я спел. А потом произошло следующее: в середине "Master Of Puppets" есть медленная часть. Вместо того, чтобы перейти к этой медленной части, они перешли к "Welcome Home (Sanitarium)". А я не знал, что они это сделают. И мы перешли к середине "Sanitarium", а потом вышли из неё и вернулись к "Master Of Puppets". Можно было бы подумать, что мы это репетировали, но мы не репетировали. Я не знал, что это произойдёт. Но это произошло. И я стою на сцене и исполняю METALLICA с METALLICA перед публикой, а всего три года назад я мог бы оказаться на подобном концерте на дешёвых местах».



Daron рассказал о том, что произошло после того первого концерта:



«Я сошёл со сцены. И тут ко мне подошли ребята и сказали: "Чувак, James не сможет играть несколько вечеров. Они хотят, чтобы ты пришёл и сыграл с ними всё, что нужно". И тут перед мной появился Kirk с гитарой, и я сказал: "Брат, я знаю все твои старые песни, но я не очень хорошо знаю "Load", "Reload" и всё такое". И Kirk пытался научить меня вещам из "Load". И тут они сказали: "Забирай свои вещи из автобуса, потому что теперь ты летишь с нами на частном самолёте".



Итак, первоначальный план был такой: я должен был сыграть с ними весь сет. Я готовился к этому, заново разучивал все старые песни и пытался выучить все песни из альбомов "Load" и "Reload". Я полетел с ними, и всё было хорошо, но потом они решили: "Было бы круче, если бы мы пригласили разных участников из разных групп, которые выступали на этом концерте". Так что на следующий вечер я снова оказался на сцене с METALLICA. И я знал, что должен сыграть "One". Я пришёл и был готов сыграть "One", повернулся к — я забыл — может, к Jason, может, к Kirk, может, к кому-то ещё, и спросил: "Кто будет петь?" Потому что я этого не знал. Они повернулись ко мне и сказали: "Bob". А я подумал: "Кто такой Bob?" И я вижу, как подходит Kid Rock. Я не знал, что Kid Rock'a зовут Bob. Итак, Kid Rock спел в первый вечер, и мы исполнили "One". И это действительно круто, потому что в "One" есть средняя часть, и я подумал: "Чувак, ты играешь эту фигню с самими METALLICA". Я повернулся, а там Lars. Это просто безумие. Я никогда этого не забуду. И даже после этого их техники подходили ко мне на разных гастролях и говорили: "Чувак, не думай, что мы забыли, что ты сделал. Ты выручил нас в тот день". Я не хочу говорить, что я "спас концерт", но они говорили: "Ты выручил нас. Они были в затруднительном положении. А потом ты сыграл "Master Of Puppets". Да, чувак. Так и было. Я никогда этого не забуду". Несмотря на то, что моя группа достигла определённых успехов, у меня до сих пор мурашки по коже от того, что у меня была возможность испытать нечто подобное на том этапе моей карьеры».







