Гитарист THIN LIZZY: «Надеюсь, что вдохновил молодых на свершения»



SCOTT GORHAM в рамках The Late Late Show ответил на вопрос о том, каким, по его мнению, будет наследие группы для следующего поколения музыкантов



«Что ж, я искренне надеюсь, что мы вдохновили молодое поколение на то, чтобы выйти на сцену и просто играть. Вам не обязательно зарабатывать на этом деньги, вам не обязательно иметь записи, успех и все такое; вам просто нужно выходить на сцену и играть. Если вы думаете, что выйдете на сцену и разбогатеете, то это неправильный взгляд. Вам нужна абсолютная любовь к тому, чтобы выйти на сцену и на самом деле не заботиться обо всем остальном. Я имею в виду, что вам это должно быть небезразлично — безусловно, — но это не должно быть единственной целью. Главное — выйти и сделать это!»







