Гитарист THIN LIZZY: «Надеюсь, что вдохновил молодых на свершения»

28 сен 2021 :
SCOTT GORHAM покинул BLACK STAR RIDERS ради THIN LIZZY
14 июн 2021 :
Сборник THIN LIZZY выйдет на виниле
7 апр 2021 :
Книги-раскраски THIN LIZZY и MEGADETH выйдут весной
17 мар 2021 :
DUG PINNICK, RAY LUZIER, PHIL X, BILLY SHEEHAN и DOUG ALDRICH исполняют THIN LIZZY
18 ноя 2020 :
Участники SPIRIT ADRIFT, HIGH ON FIRE, PALLBEARER, OLD MAN GLOOM исполняют THIN LIZZY
1 окт 2020 :
Новая книга THIN LIZZY выйдет осенью
25 авг 2020 :
DANKO JONES исполняет THIN LIZZY
22 авг 2020 :
Бокс-сет THIN LIZZY выйдет осенью
21 авг 2020 :
Трейлер документального фильма о лидере THIN LIZZY
16 авг 2020 :
Документальный фильм о легенде THIN LIZZY: Трейлер
18 июн 2020 :
Фотокнига THIN LIZZY выйдет осенью
10 июн 2020 :
Документальный фильм о легенде THIN LIZZY выйдет осенью
19 май 2020 :
Музыканты JUDAS PRIEST, ALICE IN CHAINS, HALESTORM, Ex-MACHINE HEAD исполняют THIN LIZZY
2 фев 2020 :
ROCK MEETS CLASSIC исполняют THIN LIZZY
31 янв 2020 :
TROY SANDERS о выступлении с THIN LIZZY
19 янв 2020 :
SCOTT GORHAM разочарован, что THIN LIZZY не взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла
25 ноя 2019 :
Памятная монета в честь лидера THIN LIZZY
30 окт 2019 :
Три альбома THIN LIZZY выйдут на виниле
29 окт 2019 :
Гитарист THIN LIZZY: «METALLICA мне так и не заплатила!»
17 окт 2019 :
SCOTT GORHAM о номинации THIN LIZZY на включение в Зал славы рок-н-ролла
9 окт 2019 :
Почта Ирландии ошиблась в отношении THIN LIZZY?
14 авг 2019 :
Гитарист THIN LIZZY выпускает автобиографию
13 авг 2019 :
TROY SANDERS выступает с THIN LIZZY
23 янв 2019 :
Музыканты THIN LIZZY, U2, METALLICA расскажут о вокалисте THIN LIZZY
1 ноя 2017 :
Основатель THIN LIZZY выпускает альбом
6 янв 2017 :
Редкости в новом бокс-сете вокалиста THIN LIZZY
5 дек 2016 :
VIVIAN CAMPBELL исполняет THIN LIZZY вместе с RICKY WARWICK & THE FIGHTING HEARTS
20 июн 2016 :
Видео с выступления THIN LIZZY
20 апр 2016 :
Басист AEROSMITH и барабанщик JUDAS PRIEST выступят с THIN LIZZY
12 апр 2016 :
Гитарист THIN LIZZY исполнил хиты группы с оркестром
26 янв 2016 :
Оригинальный гитарист THIN LIZZY выпускает сольную работу
20 янв 2016 :
Барабанщик MOTÖRHEAD в THIN LIZZY
31 июл 2013 :
Переиздание "Thunder And Lightning" THIN LIZZY выйдет в сентябре
18 дек 2012 :
THIN LIZZY назовут имя новой группы на Рождество
17 дек 2012 :
THIN LIZZY вернулись «домой»
2 дек 2012 :
SCOTT GORHAM: "Я никогда не смогу отказаться от THIN LIZZY"
1 дек 2012 :
Видео с выступления THIN LIZZY
18 сен 2012 :
KEVIN SHIRLEY будет продюсировать новый альбом THIN LIZZY
26 июл 2012 :
Видео с выступления THIN LIZZY
25 июн 2012 :
THIN LIZZY приступают к записи
5 янв 2012 :
"Потерянные" записи THIN LIZZY выйдут в этом году
28 июл 2011 :
MICHAEL MONROE присоединился на сцене к THIN LIZZY
25 июл 2011 :
Видео концерта THIN LIZZY
14 июл 2011 :
Видео с выступления THIN LIZZY
5 апр 2011 :
THIN LIZZY взяли гитариста GUNS N' ROSES для тура
5 мар 2011 :
Книга о THIN LIZZY выйдет в марте
18 фев 2011 :
BRIAN ROBERTSON почтил память Гэри Мура
7 фев 2011 :
Найдено редкое видео THIN LIZZY
7 фев 2011 :
JOHN SYKES о Гэри Муре
7 фев 2011 :
Участники THIN LIZZY о смерти GARY MOORE
18 янв 2011 :
Редкий трек PHIL'a LYNOTT'a
13 янв 2011 :
Виниловая лихорадка THIN LIZZY
8 янв 2011 :
THIN LIZZY открыли европейское турне
12 май 2010 :
THIN LIZZY представили новый состав
3 июл 2009 :
John Sykes ушел из THIN LIZZY
2 окт 2007 :
Переиздание THIN LIZZY
