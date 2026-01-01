сегодня



GEEZER BUTLER: «TONY IOMMI работает с замечательным шведским вокалистом»



GEEZER BUTLER в рамках Steel City Con 2025 так ответил на вопрос о том, есть ли шанс услышать какую-то новую музыку, в которой будет задействовано два или три участника BLACK SABBATH:



«Вообще-то я собирался кое-что записать… У Тони есть отличный альбом, над которым он как раз сейчас работает. Он как раз в процессе — я думаю, он как раз сейчас занимается его сведением, так что он должен выйти где-нибудь [в 2026 году]. С ним работает замечательный певец из Швеции. И он хотел, чтобы я записал три партии баса, но он хотел, чтобы я записал их в Англии, а я не смогу поехать в Англию до июня [2026 года]. Так что, если он сможет продержаться так долго, я, возможно, буду сотрудничать с ним. Но только если он захочет так долго ждать»







