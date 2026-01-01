Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 49
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
*Новое видео HYPOCRISY 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 49
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
*Новое видео HYPOCRISY 22
[= ||| все новости группы



*

Iommi

*



5 янв 2026 : 		 GEEZER BUTLER: «TONY IOMMI работает с замечательным шведским вокалистом»

3 янв 2026 : 		 TONY IOMMI: «Я обязательно выпущу свой сольный альбом в 2026»

10 дек 2025 : 		 TONY IOMMI собрал 50,000 фунтов

6 ноя 2025 : 		 TONY IOMMI поможет больнице

24 окт 2025 : 		 TONY IOMMI выступил с "Black Sabbath - The Ballet"

11 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «На прицеле есть один вокалист!»

23 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новом видео Робби Уильямса

21 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новой песне Робби Уильямса

14 май 2025 : 		 TONY IOMMI о балете BLACK SABBATH

3 янв 2025 : 		 TONY IOMMI и GLENN HUGHES на новом альбоме Робби Уильямса!

30 ноя 2024 : 		 TONY IOMMI: «Удивительно, как METALLICA интерпретировали наше звучание»

18 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

12 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

11 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

10 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

27 сен 2024 : 		 TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса

15 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

8 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 авг 2024 : 		 TONY MARTIN не против нового проекта с IOMMI

3 авг 2024 : 		 Переиздания альбомов TONY IOMMI+GLENN HUGHES выйдут осенью

26 июл 2024 : 		 TONY IOMMI представил новое видео

25 июл 2024 : 		 TONY IOMMI готовит новый сингл

7 июл 2024 : 		 Трейлер фотокниги TONY IOMMI

1 июл 2024 : 		 Выходит фотокнига TONY IOMMI

13 июн 2024 : 		 TONY IOMMI работает над новыми песнями
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GEEZER BUTLER: «TONY IOMMI работает с замечательным шведским вокалистом»



zoom
GEEZER BUTLER в рамках Steel City Con 2025 так ответил на вопрос о том, есть ли шанс услышать какую-то новую музыку, в которой будет задействовано два или три участника BLACK SABBATH:

«Вообще-то я собирался кое-что записать… У Тони есть отличный альбом, над которым он как раз сейчас работает. Он как раз в процессе — я думаю, он как раз сейчас занимается его сведением, так что он должен выйти где-нибудь [в 2026 году]. С ним работает замечательный певец из Швеции. И он хотел, чтобы я записал три партии баса, но он хотел, чтобы я записал их в Англии, а я не смогу поехать в Англию до июня [2026 года]. Так что, если он сможет продержаться так долго, я, возможно, буду сотрудничать с ним. Но только если он захочет так долго ждать»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 135

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом