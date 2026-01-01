GEEZER BUTLER: «TONY IOMMI работает с замечательным шведским вокалистом»

6 янв 2024 :
|
TONY IOMMI почтил память Джона Диггинса
7 июл 2023 :
|
TONY IOMMI вручили скульптуру ископаемого
20 ноя 2022 :
|
TONY IOMMI впечатлён зеркалом в честь BLACK SABBATH
26 сен 2022 :
|
BILLY CORGAN: «TONY IOMMI — мой герой»
21 дек 2021 :
|
TONY IOMMI: «А у меня в телефоне 500 риффов!»
7 дек 2021 :
|
Smell(s) Like
teen spirit TONY IOMMI
6 дек 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH назвал гитариста QUEEN «богом рока»
29 ноя 2021 :
|
TONY IOMMI о новом треке
26 ноя 2021 :
|
Новое видео TONY IOMMI & Xerjoff
21 ноя 2021 :
|
TONY IOMMI встретился с конодонтом
12 окт 2021 :
|
В честь TONY IOMMI назвали конодонта
25 май 2021 :
|
TONY IOMMI — о своём сотрудничестве с JETHRO TULL: «Я чувствовал себя немного не в своей тарелке»
1 апр 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH: «Я не думаю, что рок умрёт»
19 фев 2021 :
|
Гитарист BLACK SABBATH — тоже!
7 фев 2021 :
|
TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH
5 фев 2021 :
|
TONY IOMMI: «С ROB'ом пока не планирую»
13 янв 2021 :
|
Доступна фигурка TONY IOMMI
18 окт 2020 :
|
TONY IOMMI и NICK MASON записали песню
1 июн 2020 :
|
TONY IOMMI может записать что-то для сериала
28 май 2020 :
|
TONY IOMMI смотрит, как NAREGATSI ORCHESTRA исполняют кавер-версию BLACK SABBATH
7 май 2020 :
|
TONY IOMMI: «Каждый вечер я что-то играю и записываю»
17 апр 2020 :
|
TONY IOMMI выручил почти 24 000 долларов на аукционе
8 апр 2020 :
|
TONY IOMMI проводит аукцион
7 апр 2020 :
|
TONY IOMMI о релизе нового материала
24 дек 2019 :
|
TONY IOMMI о 2019 годе
18 ноя 2019 :
|
TONY IOMMI о смерти Терри О'Нила
21 янв 2019 :
|
TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"
5 окт 2018 :
|
TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома
26 июн 2018 :
|
TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»
7 июн 2018 :
|
TONY IOMMI посетит Whitley Bay Film Festival
1 мар 2018 :
|
TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч
12 фев 2018 :
|
TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки
28 ноя 2017 :
|
Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии
1 ноя 2017 :
|
TONY IOMMI: «Рак может вернуться»
12 сен 2017 :
|
TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»
21 июн 2017 :
|
TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом
15 июн 2017 :
|
TONY IOMMI отвечает на вопросы
31 янв 2017 :
|
TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом
6 янв 2017 :
|
TONY IOMMI успешно прооперирован
6 янв 2017 :
|
TONY IOMMI подарил родному городу песню
9 дек 2016 :
|
TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»
10 авг 2016 :
|
TONY IOMMI о здоровье
29 мар 2016 :
|
TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH
5 мар 2016 :
|
TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом
20 дек 2015 :
|
TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео
21 окт 2015 :
|
TONY IOMMI получил специальную награду: видео
20 окт 2015 :
|
TONY IOMMI получил специальную награду
18 май 2015 :
|
TONY IOMMI о трибьюте
13 май 2015 :
|
TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта
19 апр 2015 :
|
Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI
10 апр 2015 :
|
TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»
9 мар 2015 :
|
TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"
7 мар 2015 :
|
Семплы с трибьюта TONY IOMMI
6 мар 2015 :
|
TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии
3 мар 2015 :
|
TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI
11 янв 2015 :
|
TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго
31 окт 2014 :
|
TONY IOMMI написал музыку для "CSI"
30 сен 2014 :
|
TONY IOMMI начал работать учителем
15 июл 2014 :
|
TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом
6 янв 2014 :
|
TONY IOMMI о здоровье
13 апр 2013 :
|
TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем
21 мар 2013 :
|
Видео на песню TONY IOMMI
8 мар 2013 :
|
TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение
4 мар 2013 :
|
TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения
15 фев 2013 :
|
Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?
19 дек 2012 :
|
Фрагменты мемуаров TONY IOMMI
5 ноя 2012 :
|
WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'
10 ноя 2011 :
|
TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл
19 окт 2011 :
|
TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом
24 авг 2011 :
|
TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC
24 дек 2010 :
|
Поздравления от Tony Iommi
23 дек 2010 :
|
TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”
9 дек 2010 :
|
TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении
26 ноя 2010 :
|
TONY IOMMI продолжает работать
13 окт 2010 :
|
TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет