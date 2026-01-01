Arts
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 49
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
*Новое видео HYPOCRISY 22
*

Geezer

*



5 янв 2026 : 		 GEEZER BUTLER использует искусственный интеллект

16 ноя 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Я играю и сочиняю постоянно!»

8 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER продает усилители с последнего шоу BLACK SABBATH

15 окт 2024 : 		 GEEZER BUTLER получил награду

25 июл 2024 : 		 GEEZER BUTLER рассказал о своей депрессии

16 июл 2024 : 		 GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли THE BEATLES

18 май 2024 : 		 Книга от GEEZER BUTLER выйдет летом

27 ноя 2023 : 		 GEEZER BUTLER ответил OZZY: «Я не хочу вступать в перепалку»

21 авг 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Когда у меня начиналась депрессия, люди думали, что я угрюмый и несчастный»

7 авг 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»

11 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Как же сложно начитывать!»

28 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка»

27 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER не в восторге от записи аудиоверсии автобиографии

21 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — об OZZY: «За последние 50 лет мы много раз ссорились»

12 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH — о своей автобиографии: «Я хотел, чтобы эта книга отражала меня»

2 апр 2023 : 		 Обложка биографии GEEZER BUTLER

18 фев 2023 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию летом

11 июн 2022 : 		 У GEEZER BUTLER две полоски

3 май 2022 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию в 2023 году

9 апр 2022 : 		 GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии

25 окт 2021 : 		 Басист BLACK SABBATH рассказал, почему он никогда не матерится

26 июн 2021 : 		 GEEZER BUTLER летом выпускает бокс-сет

27 май 2021 : 		 К GEEZER'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция

18 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Самое время для биографии»

14 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER — о решении присоединиться к DEADLAND RITUAL
GEEZER BUTLER использует искусственный интеллект



GEEZER BUTLER в сессии вопросов и ответов в рамках Steel City Con 2025 спросили, есть ли у него в запасе сольный материал:

«Ох же божечки. У меня куча материала. С тех пор, как мы закончили последнее выступление SABBATH [на "Back To The Beginning" в июле 2025 года], я просто просматривал все материалы, которые я написал, начиная с 80-х годов, и обновлял их. И что меня сдерживало раньше, так это то, что у меня дома не было вокалиста, но появился искусственный интеллект. [смеется] Итак, теперь все мои песни обновлены, и я использую ИИ вокалиста, чтобы озвучить все тексты. Так что теперь я могу обратиться к певцам, с которыми собираюсь работать, и сказать: "Это то, чего я хочу на альбоме", — чтобы у них появилась идея получше. Раньше я просто играл им басовый рифф или что-то в этом роде и спрашивал: "Вы можете спеть под это?", а они отвечали: "Да". [Смеется] Но сейчас стало намного лучше, потому что ты можешь сидеть в своей студии и делать все с ИИ, а затем передать это настоящим музыкантам и позволить им взять дело в свои руки. Мне это реально помогло. Хотя многие люди думают, что это мошенничество».

На вопрос о том, как проходит его процесс написания песен, Geezer ответил:

«В SABBATH — SABBATH мы собирались все вместе в комнате и просто джем-джем-джем, пока кто-нибудь не придумывал что-то, с чем мы могли бы поработать. Как только у нас появлялся подходящий рифф, мы заканчивали музыкальную часть. Оззи [Осборн, вокалист SABBATH] исполнял свою вокальную партию, затем я писал тексты. Так что в основном все создавалось во время джемов».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
