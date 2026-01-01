сегодня



GEEZER BUTLER использует искусственный интеллект



GEEZER BUTLER в сессии вопросов и ответов в рамках Steel City Con 2025 спросили, есть ли у него в запасе сольный материал:



«Ох же божечки. У меня куча материала. С тех пор, как мы закончили последнее выступление SABBATH [на "Back To The Beginning" в июле 2025 года], я просто просматривал все материалы, которые я написал, начиная с 80-х годов, и обновлял их. И что меня сдерживало раньше, так это то, что у меня дома не было вокалиста, но появился искусственный интеллект. [смеется] Итак, теперь все мои песни обновлены, и я использую ИИ вокалиста, чтобы озвучить все тексты. Так что теперь я могу обратиться к певцам, с которыми собираюсь работать, и сказать: "Это то, чего я хочу на альбоме", — чтобы у них появилась идея получше. Раньше я просто играл им басовый рифф или что-то в этом роде и спрашивал: "Вы можете спеть под это?", а они отвечали: "Да". [Смеется] Но сейчас стало намного лучше, потому что ты можешь сидеть в своей студии и делать все с ИИ, а затем передать это настоящим музыкантам и позволить им взять дело в свои руки. Мне это реально помогло. Хотя многие люди думают, что это мошенничество».



На вопрос о том, как проходит его процесс написания песен, Geezer ответил:



«В SABBATH — SABBATH мы собирались все вместе в комнате и просто джем-джем-джем, пока кто-нибудь не придумывал что-то, с чем мы могли бы поработать. Как только у нас появлялся подходящий рифф, мы заканчивали музыкальную часть. Оззи [Осборн, вокалист SABBATH] исполнял свою вокальную партию, затем я писал тексты. Так что в основном все создавалось во время джемов».







