Гитарист JOURNEY: «Мне посчастливилось создавать песни с музыкантами, которые стали саундтреками к жизни людей



NEAL SCHON первого января опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие друзья, сейчас, когда мы вступаем в 2026 год, я хочу воспользоваться моментом, чтобы почтить голоса, верующих и людей, которые с самого начала помогали формировать сердце и душу JOURNEY.



Оригинальный голос JOURNEY сформировался благодаря Gregg Rolie, чей вокал, музыкальность и дух помогли определить, кем мы были в те далекие дни. Этот фундамент имел значение — он придал JOURNEY её первую индивидуальность и заложил основу для всего последующего. По мере того как группа развивалась, ее давний менеджер Херби Херберт сыграл ключевую роль в том, чтобы побудить нас расширить это звучание. Именно Херби вдохновил нас на идею привлечения нового вокалиста — того, кто мог бы поднять песни на новый уровень. Несколько лет до этого я уже встречался со Steve Perry несколько раз, даже подвозил его к машине после концерта AZTECA в городе. Жизнь имеет забавную особенность ходить по кругу, и это знакомство в конечном итоге привело к одной из самых важных глав в истории JOURNEY. Вокал и авторство песен Steve'a помогли создать множество работ, которые продолжают находить отклик у разных поколений и остаются краеугольным камнем нашего наследия.



История JOURNEY продолжала развиваться благодаря талантам всех нас — меня, Jon, Ross Valory, Aynsley Dunbar, Robert Fleischman, Steve Smith, Randy Jackson и Deen — под руководством Стива Ожери, который в 1998 году, во время важного переходного периода, помог группе вступить в новую и успешную стадию. Позже Jeff Scott Soto присоединился к нам и помог провести тур, когда это было необходимо. Я благодарен Steve и Jeff за их вклад и профессионализм в те моменты.



На протяжении последних 17 лет Arnel Pineda продвигал эти песни со страстью, уважением и сердцем. Он остается неотъемлемой частью JOURNEY, и мы все с нетерпением ждем возможности снова отправиться в путь вместе в предстоящем туре.



Задолго до JOURNEY были люди, которые верили в меня, когда я был еще ребенком, ищущим свой путь. Я глубоко благодарен своему брату Jackie Villanueva, который взял меня под свое крыло, привез в город еще до того, как я получил водительские права, и познакомил с владельцами клубов, которые открыли для меня двери. Он помог мне познакомиться с Элвином Бишопом, который сыграл огромную роль в моем становлении и поверил в меня. После того, как я выиграл конкурс блюзовых гитаристов, который проводил Элвин, он взял меня с собой в Fillmore West в Сан-Франциско, где я имел честь познакомиться с Би Би. Кинга и выступать с ним на одной сцене. Джеки сейчас на небесах, но его влияние никогда не покидало меня. Я каждый день испытываю эту благодарность, а также благодарю Элвина за то, что он поверил в молодого гитариста и помог изменить ход моей жизни. Jackie также познакомил меня с Херби Хербертом, который в то время был гитарным техником Карлоса Сантаны. Джеки привела меня в студию, где записывался SANTANA, и я бесконечно благодарен этому моменту — он открыл дверь в мою карьеру, что в конечном итоге привело к созданию "Santana III" после того, как меня пригласили присоединиться к группе.



JOURNEY всегда был результатом коллективных усилий музыкантов, менеджеров, съемочной группы и фэнов, которые собирались вместе, чтобы создать что—то долговечное. Как уже сообщалось, Jonathan Cain заявил, что этот тур является его прощальной главой, и мы уважаем это. Неизменной остается музыка, которую мы создали для вас.



На протяжении более чем пяти десятилетий мне посчастливилось создавать песни с музыкантами, которые стали саундтреками к жизни людей. Я глубоко благодарен им за это, и мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать это событие вместе в предстоящем туре!»











