Новости
Journey

5 янв 2026 : 		 Гитарист JOURNEY: «Мне посчастливилось создавать песни с музыкантами, которые стали саундтреками к жизни людей

23 дек 2025 : 		 JONATHAN CAIN о финальных концертах с JOURNEY

22 дек 2025 : 		 JOURNEY в The Voice

20 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN покинет JOURNEY через пару лет

12 окт 2025 : 		 JONATHAN CAIN не собирается уходить из JOURNEY

8 окт 2025 : 		 Новый сингл клавишника JOURNEY посвящен Чарли Кирку

16 июн 2025 : 		 STEVE SMITH об увольнении из JOURNEY

29 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY отреагировал на критику

26 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»

21 июл 2024 : 		 NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»

5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY
Гитарист JOURNEY: «Мне посчастливилось создавать песни с музыкантами, которые стали саундтреками к жизни людей



NEAL SCHON первого января опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие друзья, сейчас, когда мы вступаем в 2026 год, я хочу воспользоваться моментом, чтобы почтить голоса, верующих и людей, которые с самого начала помогали формировать сердце и душу JOURNEY.

Оригинальный голос JOURNEY сформировался благодаря Gregg Rolie, чей вокал, музыкальность и дух помогли определить, кем мы были в те далекие дни. Этот фундамент имел значение — он придал JOURNEY её первую индивидуальность и заложил основу для всего последующего. По мере того как группа развивалась, ее давний менеджер Херби Херберт сыграл ключевую роль в том, чтобы побудить нас расширить это звучание. Именно Херби вдохновил нас на идею привлечения нового вокалиста — того, кто мог бы поднять песни на новый уровень. Несколько лет до этого я уже встречался со Steve Perry несколько раз, даже подвозил его к машине после концерта AZTECA в городе. Жизнь имеет забавную особенность ходить по кругу, и это знакомство в конечном итоге привело к одной из самых важных глав в истории JOURNEY. Вокал и авторство песен Steve'a помогли создать множество работ, которые продолжают находить отклик у разных поколений и остаются краеугольным камнем нашего наследия.

История JOURNEY продолжала развиваться благодаря талантам всех нас — меня, Jon, Ross Valory, Aynsley Dunbar, Robert Fleischman, Steve Smith, Randy Jackson и Deen — под руководством Стива Ожери, который в 1998 году, во время важного переходного периода, помог группе вступить в новую и успешную стадию. Позже Jeff Scott Soto присоединился к нам и помог провести тур, когда это было необходимо. Я благодарен Steve и Jeff за их вклад и профессионализм в те моменты.

На протяжении последних 17 лет Arnel Pineda продвигал эти песни со страстью, уважением и сердцем. Он остается неотъемлемой частью JOURNEY, и мы все с нетерпением ждем возможности снова отправиться в путь вместе в предстоящем туре.

Задолго до JOURNEY были люди, которые верили в меня, когда я был еще ребенком, ищущим свой путь. Я глубоко благодарен своему брату Jackie Villanueva, который взял меня под свое крыло, привез в город еще до того, как я получил водительские права, и познакомил с владельцами клубов, которые открыли для меня двери. Он помог мне познакомиться с Элвином Бишопом, который сыграл огромную роль в моем становлении и поверил в меня. После того, как я выиграл конкурс блюзовых гитаристов, который проводил Элвин, он взял меня с собой в Fillmore West в Сан-Франциско, где я имел честь познакомиться с Би Би. Кинга и выступать с ним на одной сцене. Джеки сейчас на небесах, но его влияние никогда не покидало меня. Я каждый день испытываю эту благодарность, а также благодарю Элвина за то, что он поверил в молодого гитариста и помог изменить ход моей жизни. Jackie также познакомил меня с Херби Хербертом, который в то время был гитарным техником Карлоса Сантаны. Джеки привела меня в студию, где записывался SANTANA, и я бесконечно благодарен этому моменту — он открыл дверь в мою карьеру, что в конечном итоге привело к созданию "Santana III" после того, как меня пригласили присоединиться к группе.

JOURNEY всегда был результатом коллективных усилий музыкантов, менеджеров, съемочной группы и фэнов, которые собирались вместе, чтобы создать что—то долговечное. Как уже сообщалось, Jonathan Cain заявил, что этот тур является его прощальной главой, и мы уважаем это. Неизменной остается музыка, которую мы создали для вас.

На протяжении более чем пяти десятилетий мне посчастливилось создавать песни с музыкантами, которые стали саундтреками к жизни людей. Я глубоко благодарен им за это, и мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать это событие вместе в предстоящем туре!»






просмотров: 152

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
