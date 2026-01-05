ALEX VAN HALEN работает с гитаристом TOTO

19 окт 2024 :
|
Концертное видео VAN HALEN 1995 года
19 окт 2024 :
|
OZZY OSBOURNE подтвердил, что братья VAN HALEN хотели записать с ним альбом
17 окт 2024 :
|
ALEX VAN HALEN: «DAVID LEE ROTH отказался выступать в честь брата»
8 окт 2024 :
|
Концертное видео VAN HALEN 1995 года
5 окт 2024 :
|
OZZY OSBOURNE: VAN HALEN убрали BLACK SABBATH со сцены
4 окт 2024 :
|
Концертное видео VAN HALEN 1995 года
22 сен 2024 :
|
Концертное видео VAN HALEN 1993 года
25 авг 2024 :
|
MICHAEL ANTHONY с удивлением узнал, что ALEX VAN HALEN готовит книгу
25 авг 2024 :
|
Аудиокнига ALEX VAN HALEN будет содержать нереализованную запись с братом
5 авг 2024 :
|
HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN
28 июл 2024 :
|
JOE SATRIANI перед туром в честь VAN HALEN смотрел видео с другими гитаристами
22 июл 2024 :
|
HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN
21 июл 2024 :
|
SAMMY HAGAR: «JOE SATRIANI отлично справляется с песнями VAN HALEN»
16 июл 2024 :
|
HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM продолжают исполнять VAN HALEN
15 июл 2024 :
|
HAGAR, ANTHONY, SATRIANI и BONHAM открыли тур с песнями VAN HALEN
12 июл 2024 :
|
SAMMY HAGAR: «Я десятки раз звал ALEX VAN HALEN в тур»
7 июл 2024 :
|
Еще одна гитара Эдди Ван Халена уйдет с молотка
5 июл 2024 :
|
HAGAR, ANTHONY, SATRIANI And BONHAM репетируют VAN HALEN
19 июн 2024 :
|
MICHAEL ANTHONY о неизданном материале VAN HALEN
16 июн 2024 :
|
Архивное видео VAN HALEN
15 июн 2024 :
|
Басист VAN HALEN об отличиях DAVID'a LEE ROTH'a и SAMMY HAGAR'a
13 июн 2024 :
|
Альбом VAN HALEN вернулся на стриминговые платформы
7 июн 2024 :
|
MICHAEL ANTHONY удивлён, что ALEX VAN HALEN продаёт всё своё оборудование
28 май 2024 :
|
Оборудование ALEX VAN HALEN уйдет с молотка
24 май 2024 :
|
Переиздание VAN HALEN выйдет летом
15 май 2024 :
|
Обновленный клип VAN HALEN
8 май 2024 :
|
MICHAEL ANTHONY о том, почему не получился трибьют VAN HALEN
23 апр 2024 :
|
MICHAEL ANTHONY исполнил VAN HALEN вместе с GREEN DAY
22 апр 2024 :
|
Обновленные клипы VAN HALEN
12 мар 2024 :
|
Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN
5 мар 2024 :
|
Профессиональное видео полного выступления VAN HALEN
19 фев 2024 :
|
ALEX VAN HALEN выпускает биографию
4 фев 2024 :
|
DAVID LEE ROTH объяснил, почему альбома VAN HALEN нет на стримингах
27 янв 2024 :
|
Винил VAN HALEN выйдет зимой
24 янв 2024 :
|
FRANK HANNON: «Эдди Ван Хален — Моцарт рок-н-ролла»
22 янв 2024 :
|
MIKE PORTNOY исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN
11 янв 2024 :
|
RAY LUZIER исполнил VAN HALEN на установке барабанщика VAN HALEN
26 дек 2023 :
|
JOE SATRIANI об отличиях от Эдди Ван Халена
23 дек 2023 :
|
JAY WEINBERG исполняет VAN HALEN
17 ноя 2023 :
|
SAMMY HAGAR: «Не думаю, что ALEX VAN HALEN реально хочет выступать»
12 ноя 2023 :
|
ALICE COOPER о том, как EDDIE VAN HALEN попросил GLEN'a CAMPBELL'a дать ему урок
30 окт 2023 :
|
Сын Эдди Ван Халена о запрете DAVID'a LEE ROTH'a вернуть альбом VAN HALEN на стриминговые сервисы
27 окт 2023 :
|
SAMMY HAGAR разочарован, что концерт в честь Эдди Ван Халена не состоялся
23 окт 2023 :
|
BILLY CORGAN присоединился к SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY и исполнил хит VAN HALEN
11 окт 2023 :
|
Вскрытие VAN HALEN
8 окт 2023 :
|
Новая фигурка Эдди
7 окт 2023 :
|
Ремастированное видео VAN HALEN
29 сен 2023 :
|
Ремастированный трек VAN HALEN
9 сен 2023 :
|
Ремастированный трек VAN HALEN
12 авг 2023 :
|
GLENN HUGHES о том, что VAN HALEN рассматривали его в качестве вокалиста: «Для меня большая честь»
11 авг 2023 :
|
Сборник VAN HALEN выйдет осенью
7 авг 2023 :
|
GLENN HUGHES подтвердил, что Эдди рассматривал его в VAN HALEN
14 июл 2023 :
|
SAMMY HAGAR: «Воссоединения VAN HALEN не будет»
1 июл 2023 :
|
VAN HALEN в 1983
4 июн 2023 :
|
Концертное видео VAN HALEN'95
30 май 2023 :
|
SAMMY HAGAR: «Я рад, что успел примириться с Эдди»
4 май 2023 :
|
SAMMY HAGAR: «Сейчас я ценю Эдди как никогда»
21 апр 2023 :
|
Гитара VAN HALEN ушла почти за 4 миллиона
11 апр 2023 :
|
Гитара VAN HALEN может уйти за три миллиона
30 мар 2023 :
|
Обновленная версия клипа VAN HALEN
24 мар 2023 :
|
Бывший басист VAN HALEN основал новый проект
22 фев 2023 :
|
BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN
10 фев 2023 :
|
Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Эдди был отцом металла»
31 дек 2022 :
|
DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом
23 дек 2022 :
|
Гитарист TRIXTER: «Эдди всегда говорил мне, что я член семьи»
15 дек 2022 :
|
MARTY FRIEDMAN: «Я бы точно попросил урок у Эдди Ван Халена»
11 ноя 2022 :
|
Выйдет ли нереализованный трек VAN HALEN?
9 ноя 2022 :
|
SAMMY HAGAR заявил, что не общается с ALEX'ом VAN HALEN'ом
12 окт 2022 :
|
JOE SATRIANI: «WOLFGANG VAN HALEN должен играть на концерте VAN HALEN»
5 окт 2022 :
|
WOLFGANG VAN HALEN больше не заинтересован в концерте памяти Эдди Ван Халена
30 сен 2022 :
|
SAMMY HAGAR: «Мне не нравится идея VAN HALEN без Эдди Ван Халена»
16 сен 2022 :
|
OZZY OSBOURNE — о соперничестве Рэнди Роадса и Эдди Ван Халена
9 сен 2022 :
|
SAMMY HAGAR: «Во сне Эдди сыграл мне песню, и мы её записали!»
1 сен 2022 :
|
Выходит новая фотокнига об Эдди Ван Халене
25 авг 2022 :
|
SAMMY HAGAR не горит желанием участвовать в возможном трибьют-шоу VAN HALEN
12 авг 2022 :
|
Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют VAN HALEN
20 июл 2022 :
|
DAVID LEE ROTH ответил на обвинения в неуважении фанатов AC/DC
19 июл 2022 :
|
Сын Эдди Ван Халена — о том, почему трибьют-проект всех звёзд VAN HALEN не состоялся
11 июл 2022 :
|
GARY CHERONE — о трибьют-туре в память об Эдди Ван Халене: «Последнее слово за Alex'ом»
8 июл 2022 :
|
Трибьют VAN HALEN на паузе
21 июн 2022 :
|
GARY CHERONE жалеет, что не поехал в турне с VAN HALEN до записи альбома
7 июн 2022 :
|
MICHAEL ANTHONY не знает, будет ли трибьют-шоу VAN HALEN
22 май 2022 :
|
MIKE MCCREADY почтил память Эдди Ван Халена
15 май 2022 :
|
JOE SATRIANI испугался, когда согласился участвовать в возможном туре в честь Эдди Ван Халена
8 май 2022 :
|
TED NUGENT: «Эдди — лучший, кого я видел»
30 апр 2022 :
|
Концертное видео VAN HALEN 1989
20 апр 2022 :
|
JOE SATRIANI говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом о возможности тура
19 апр 2022 :
|
DAVID LEE ROTH о туре VAN HALEN
10 апр 2022 :
|
JOE SATRIANI — о новаторском подходе Эдди Ван Халена
26 мар 2022 :
|
Концертное видео VAN HALEN 1989
15 мар 2022 :
|
MICHAEL ANTHONY исполняет хит VAN HALEN
14 мар 2022 :
|
DARYL HALL заявил, что ему предлагали место в VAN HALEN после ухода Дэвида Ли Рота
15 фев 2022 :
|
STEPHEN PEARCY — о первой встрече с Ван Халеном
10 фев 2022 :
|
MICHAEL STARR, JASON HOOK, SAHAJ TICOTIN и RJ SHANKLE исполняют хиты VAN HALEN
8 фев 2022 :
|
Музыканты HIGH ON FIRE, THE DAMNED THINGS исполняют VAN HALEN
7 фев 2022 :
|
Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Мы были домоседами»
4 фев 2022 :
|
BUMBLEFOOT, MICHAEL STARR, NITA STRAUSS почтили память Эдди Ван Халена
19 янв 2022 :
|
Sammy Hagar: «Вряд ли кто-нибудь понимал, насколько Эдди был болен»
9 янв 2022 :
|
Первые альбомы VAN HALEN выйдут на виниле
12 дек 2021 :
|
Фигурка EDDIE VAN HALEN выйдет в 2022 году
7 дек 2021 :
|
MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN
1 дек 2021 :
|
SLASH: «Никто так и не подобрался к уровню Эдди»
28 ноя 2021 :
|
MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN
23 ноя 2021 :
|
ZAKK WYLDE: «Эдди — как второе пришествие Христа»
23 ноя 2021 :
|
MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN
12 ноя 2021 :
|
PAUL GILBERT — об Эдди Ван Халене
27 окт 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Эдди Ван Хален поменял просто всё!»
21 окт 2021 :
|
MITCH MALLOY исполняет VAN HALEN
15 окт 2021 :
|
Памятная доска в честь Эдди Ван Халена
14 окт 2021 :
|
ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена
11 окт 2021 :
|
JOHN 5: «Все бывшие должны собраться на концерт памяти Эдди»
7 окт 2021 :
|
В честь Эдди Ван Халена могут назвать парк
1 окт 2021 :
|
Феррари братьев VAN HALEN вышел как гибридный NFT
10 сен 2021 :
|
Книга о VAN HALEN выйдет осенью
3 сен 2021 :
|
Книга о VAN HALEN выйдет осенью
26 авг 2021 :
|
Гитарист STONE SOUR: «Для меня Эдди Ван Хален более значим как клавишник»
26 авг 2021 :
|
GEORGE LYNCH — об Эдди Ван Халене
4 авг 2021 :
|
Гитарист AEROSMITH: «VAN HALEN были замечательной группой!»
2 авг 2021 :
|
Гитарист KOBRA AND THE LOTUS исполняет VAN HALEN
24 июл 2021 :
|
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY вспоминают альбом VAN HALEN
23 июл 2021 :
|
Биография EDDIE VAN HALEN выйдет осенью
2 июл 2021 :
|
RICHIE KOTZEN: «Я узнал о существовании Эдди Ван Халена из песни Майкла Джексона»
30 июн 2021 :
|
SAMMY HAGAR сожалеет, что раскрыл «тёмную сторону» Эдди Ван Халена в своей книге
27 июн 2021 :
|
Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с молотка
20 июн 2021 :
|
Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»
19 июн 2021 :
|
WOLFGANG VAN HALEN: «Концерт памяти папы обязательно состоится»
17 июн 2021 :
|
Установка ALEX VAN HALEN ушла за 230 000 долларов
17 июн 2021 :
|
Серия гитар Эдди Ван Халена ушла за 210 тысяч
15 июн 2021 :
|
SAMMY HAGAR знал, что со здоровьем у Эдди совсем плохо
14 июн 2021 :
|
VAN HALEN не записывали 60 песен в 2012-м
2 июн 2021 :
|
Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене
27 май 2021 :
|
Установка ALEX VAN HALEN может уйти за 300 000 долларов
18 май 2021 :
|
Гитара Эдди Ван Халена выставлена на аукцион
14 май 2021 :
|
GEORGE LYNCH почтил память Эдди Ван Халена
16 апр 2021 :
|
SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN
16 апр 2021 :
|
После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN
8 апр 2021 :
|
BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN
23 мар 2021 :
|
MICHAEL ANTHONY: «Были разговоры о бокс-сете VAN HALEN»
22 мар 2021 :
|
Продюсер Грэмми — о трибьюте Ван Халену
22 мар 2021 :
|
WOLFGANG VAN HALEN: «Меня приглашали на Грэмми»
3 мар 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»
1 мар 2021 :
|
GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди
25 фев 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена
20 фев 2021 :
|
Превью книги об Эдди Ван Халене
18 фев 2021 :
|
Книга об Эдди Ван Халене выйдет летом
10 фев 2021 :
|
STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене
4 фев 2021 :
|
STEVEN WILSON сдал назад
3 фев 2021 :
|
TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене
3 фев 2021 :
|
STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»
1 фев 2021 :
|
UNLUCKY MORPHEUS почтили память Эдди Ван Халена
18 янв 2021 :
|
Вокалист BLACK VEIL BRIDES — об Эдди Ван Халене
18 янв 2021 :
|
MICHAEL ANTHONY: «Я говорил с ALEX'ом VAN HALEN'ом после смерти Эдди»
17 янв 2021 :
|
MICHAEL ANTHONY сказал, что Эдди Ван Хален не страдал звёздной болезнью
16 янв 2021 :
|
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Концерту памяти Эдди быть!»
12 янв 2021 :
|
EVH выпускают новые продукты в память об Эдди Ван Халене
11 янв 2021 :
|
MICHAEL ANTHONY: «Я очень давно последний раз говорил с Эдди»
10 янв 2021 :
|
PAUL STANLEY о ролике встречи Эдди и Джейсона
7 янв 2021 :
|
MICHAEL SCHENKER — об Эдди Ван Хадене: «Он просто лучший!»
6 янв 2021 :
|
Бывшая жена Эдди Ван Халена: «Примириться с его смертью было сложно»
26 дек 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN: DAVID LEE ROTH имеет право
25 дек 2020 :
|
Гитарист EXTREME: «Эдди сильно повлиял на мою игру»
23 дек 2020 :
|
Эдди Ван Хален будет удостоен награды
23 дек 2020 :
|
Вокалист SAXON: «Нельзя просто выйти и посмотреть на нового Эдди»
23 дек 2020 :
|
Вокалист PUDDLE OF MUDD: «Сейчас Эдди играет для Бога»
23 дек 2020 :
|
GRETA VAN FLEET неделю скорбели по Эдди Ван Халену
18 дек 2020 :
|
SLASH — об Эдди Ван Халене
18 дек 2020 :
|
Вокалист JOURNEY — об Эдди Ван Халене
16 дек 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN: «Если через год я исчезну — значит, моя музыка ничего не стоит»
14 дек 2020 :
|
Эдди Ван Хален был кремирован
14 дек 2020 :
|
Видео с джема Эдди Ван Халена и Джейсона Беккера
13 дек 2020 :
|
Гитара Эдди Ван Халена ушла за 37 тысяч
11 дек 2020 :
|
Лидер ACCEPT об Эдди Ван Халене
11 дек 2020 :
|
GENE SIMMONS — о влиянии Эдди Ван Халена
11 дек 2020 :
|
Вокалист SUGAR RAY об Эдди Ван Халене
11 дек 2020 :
|
Вокалист BUSH — об Эдди Ван Халене
9 дек 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN — о том, почему папа был не лучшим учителем
9 дек 2020 :
|
Гитарист HELMET — об Эдди Ван Халене
9 дек 2020 :
|
Гитарист BLACK STONE CHERRY — об Эдди Ван Халене
9 дек 2020 :
|
Гитарист TESLA об Эдди Ван Халене
8 дек 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN — об архивах: «Не ждите в ближайшее время»
6 дек 2020 :
|
Колыбельные от VAN HALEN
3 дек 2020 :
|
Три гитары Эдди Ван Халена продали за 422 тысячи долларов
3 дек 2020 :
|
Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене
3 дек 2020 :
|
Сэм Данн не прочь снять фильм о VAN HALEN
1 дек 2020 :
|
Участники DREAM THEATER — о Ниле Пирте и Эдди Ван Халене
1 дек 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN: «Папа был Моцартом нашего времени»
27 ноя 2020 :
|
Феррари Эдди Ван Халена выставлена на аукцион
27 ноя 2020 :
|
Кавер-версия Джими Хендрикса от Эдди Ван Халена
27 ноя 2020 :
|
GUS G. — об Эдди Ван Халене
27 ноя 2020 :
|
Гитарист TOTO — об Эдди Ван Халене
26 ноя 2020 :
|
SAMMY HAGAR — о возможном туре VAN HALEN: «Было бы круто!»
26 ноя 2020 :
|
COREY TAYLOR — об Эдди Ван Халене
25 ноя 2020 :
|
Как почтить память Эдди Ван Халена?
25 ноя 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN: «Я хотел лично пригласить MICHAEL'a ANTHONY»
25 ноя 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN не исключает благотворительного концерта
25 ноя 2020 :
|
Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»
23 ноя 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием
23 ноя 2020 :
|
Хочешь установку VAN HALEN?
20 ноя 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN был готов освободить место Anthony
18 ноя 2020 :
|
Эдди Ван Хален планировал тур с участием DAVID'a LEE ROTH'a, SAMMY HAGAR'a и MICHAEL'a ANTHONY
18 ноя 2020 :
|
Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена
18 ноя 2020 :
|
Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»
18 ноя 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN выпустил сингл
17 ноя 2020 :
|
JEFF SCOTT SOTO — об Эдди Ван Халене
14 ноя 2020 :
|
Концертная запись VAN HALEN 1975 года
14 ноя 2020 :
|
Концертная запись VAN HALEN 1974 года
13 ноя 2020 :
|
SAMMY HAGAR отрицает, что разговоры про реюнион VAN HALEN имели место
11 ноя 2020 :
|
REB BEACH: «Без Эдди очень странно...»
11 ноя 2020 :
|
GEEZER BUTLER вспоминает Эдди Ван Халена
11 ноя 2020 :
|
SLASH, KIRK HAMMETT и TOM MORELLO почтили память Эдди Ван Халена
11 ноя 2020 :
|
Сын скорбит по Эдди Ван Халену
8 ноя 2020 :
|
Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди и Джимми оказали самое большое влияние»
6 ноя 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN критикует прессу за ложь про его отца
30 окт 2020 :
|
JOE BONAMASSA — об Эдди Ван Халене: «Это как потерять Стиви Рэя Вона и Джими Хендрикса снова»
28 окт 2020 :
|
DAVID COVERDALE — об Эдди Ван Халене
27 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS вспоминает поездку с Эдди Ван Халеном после концерта METALLICA: «Я был напуган до смерти»
27 окт 2020 :
|
Гитарист MEGADETH — о звуке Эдди Ван Халена
25 окт 2020 :
|
OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь
25 окт 2020 :
|
Барабанщик ANTHRAX — об Эдди Ван Халене
23 окт 2020 :
|
Вокалист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене
22 окт 2020 :
|
SEBASTIAN BACH мог оказаться в VAN HALEN?
22 окт 2020 :
|
STEVE PERRY рассказал о том, как отказал Эдди Ван Халену
21 окт 2020 :
|
SAMMY HAGAR рассказал, почему он решил связаться с Эдди
21 окт 2020 :
|
Гитарист TWISTED SISTER вспоминает Эдди Ван Халена
21 окт 2020 :
|
Гитарист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене
21 окт 2020 :
|
Гитары Эдди Ван Халена будут выставлены на аукцион
21 окт 2020 :
|
Гитарист DEEP PURPLE: «Эдди Ван Хален был одним из самых изобретательных ритм-исполнителей, которых я когда-либо слышал»
21 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS — об Эдди Ван Халене: «Он был намного лучше меня»
21 окт 2020 :
|
NEAL SCHON вспоминает Эдди Ван Халена
20 окт 2020 :
|
SAMMY HAGAR: Когда я позвонил, Эдди сказал: "Чего так долго?"
20 окт 2020 :
|
Гитарист DEF LEPPARD об Эдди Ван Халене
20 окт 2020 :
|
Гитарист PEARL JAM — об Эдди Ван Халене
20 окт 2020 :
|
Вокалист EXTREME вспоминает Эдди Ван Халена
20 окт 2020 :
|
LENNY KRAVITZ почтил память Эдди Ван Халена
20 окт 2020 :
|
KEE MARCELLO: «Эдди Ван Хален представил клавиши в металле»
19 окт 2020 :
|
Финальное шоу VAN HALEN
19 окт 2020 :
|
TOMMY LEE — об Эдди Ван Халене
18 окт 2020 :
|
LEO MORACCHIOLI почтил память Эдди Ван Халена
16 окт 2020 :
|
TONY IOMMI — об участии Эдди Ван Халена в работе над песней BLACK SABBATH
16 окт 2020 :
|
ROB HALFORD старается смириться с потерей Эдди Ван Халена
16 окт 2020 :
|
Вокалист BUCKCHERRY — об Эдди Ван Халене
16 окт 2020 :
|
JOHN 5 вспоминает Эдди Ван Халена
16 окт 2020 :
|
AARON LEWIS: «Не моё дело чествовать Эдди Ван Халена»
16 окт 2020 :
|
Эдди Ван Халена почтили на Billboard Music Awards 2020
16 окт 2020 :
|
BRIAN MAY почтил память Эдди Ван Халена
16 окт 2020 :
|
JON BON JOVI — об Эдди Ван Халене
15 окт 2020 :
|
Вокалист TNT почтил память Эдди Ван Халена
15 окт 2020 :
|
Лидер STRYPER: «Никто не повлиял на меня больше, чем Эдди Ван Хален»
15 окт 2020 :
|
DAVID CROSBY вызвал нападки за своё мнение об Эдди Ван Халене
15 окт 2020 :
|
Лидер AYREON почтил память Эдди Ван Халена
15 окт 2020 :
|
Вокалистка HEART почтила память Эдди Ван Халена
15 окт 2020 :
|
SHARON OSBOURNE вспоминает Эдди Ван Халена
14 окт 2020 :
|
TED TEMPLEMAN вспоминает об Эдди Ван Халене
14 окт 2020 :
|
Эдди был очень рад, что Michael Anthony поедет в реюнион-тур VAN HALEN
14 окт 2020 :
|
Гитарист RATT почтил память Эдди Ван Халена
14 окт 2020 :
|
CHRIS HOLMES вспоминает Эдди Ван Халена
14 окт 2020 :
|
DAMON JOHNSON вспоминает Эдди Ван Халена
14 окт 2020 :
|
BRET MICHAELS: «Меня били за Эдди Ван Халена»
14 окт 2020 :
|
Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»
14 окт 2020 :
|
Вокалист SHINEDOWN почтил память Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
BOBBY 'BLITZ' ELLSWORTH, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL почтили память Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
Гитарист TRIXTER вспоминает Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
JACK WHITE почтил память Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
ALEX VAN HALEN — о смерти брата
13 окт 2020 :
|
ACE FREHLEY почтил память Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY — о смерти Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
PATTY SMYTH не хотела выходить из дома в день смерти Эдди Ван Халена
13 окт 2020 :
|
Музыканты STEEL PANTHER, U.D.O., JADED HEART и BONFIRE записали кавер-версию VAN HALEN
12 окт 2020 :
|
Гитарист TESLA почтил память Эдди Ван Халена
12 окт 2020 :
|
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY почтили память Эдди Ван Халена
12 окт 2020 :
|
SLASH общался с Эдди Ван Халеном незадолго до смерти
11 окт 2020 :
|
Менеджер VAN HALEN: «Группа была близка к туру в 2019 году»
11 окт 2020 :
|
DWEEZIL ZAPPA почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Рост продаж музыки VAN HALEN составил более 6000%
9 окт 2020 :
|
VAL ANDRADE почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
ROCK DANCE THEATRE почтили память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
SAMMY HAGAR общался с Эдди Ван Халеном за несколько месяцев до смерти
9 окт 2020 :
|
ADRIAN VANDENBERG почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
RITCHIE BLACKMORE почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
QUINCY JONES почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
MICHAEL SCHENKER почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Жена почтила память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Бывшая жена почтила память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Бывший басист VAN HALEN почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
Гитарист LAMB OF GOD почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
JOHN 5 почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
ANGUS YOUNG почтил память Эдди Ван Халена
9 окт 2020 :
|
JOE ELLIOTT и VIVIAN CAMPBELL почтили память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
DAVID LEE ROTH почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
Лидер MACHINE HEAD почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
PHIL ANSELMO почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
JOE SATRIANI почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
STEVE VAI почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
GENE SIMMONS почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
Гитарист PEARL JAM почтил память Эдди Ван Халена
8 окт 2020 :
|
Музыканты о смерти Эдди Ван Халена
7 окт 2020 :
|
OZZY OSBOURNE почтил память Эдди Ван Халена
7 окт 2020 :
|
Умер Эдди Ван Хален
7 окт 2020 :
|
Вышли маски VAN HALEN
1 окт 2020 :
|
WOLFGANG VAN HALEN почтил память басиста VAN HALEN
28 сен 2020 :
|
Умер оригинальный басист VAN HALEN
1 сен 2020 :
|
Биография VAN HALEN выйдет осенью
28 июл 2020 :
|
Музыканты VIO-LENCE, DAVID LEE ROTH, JOURNEY исполняют VAN HALEN
16 июл 2020 :
|
DAVID LEE ROTH не знает, собирается ли EDDIE VAN HALEN в тур
9 июн 2020 :
|
Музыканты WAR ON WOMEN, HIGH ON FIRE исполняют VAN HALEN
22 май 2020 :
|
SAMMY HAGAR о реюнионе VAN HALEN: «Верю, что будет»
29 апр 2020 :
|
SAMMY HAGAR: «Вовсе не моя вина в том, что VAN HALEN увлеклись клавишами»
17 апр 2020 :
|
Басист VAN HALEN нашел лейбл
6 фев 2020 :
|
BILLY SHEEHAN: «Меня трижды звали в VAN HALEN»
18 ноя 2019 :
|
EDDIE VAN HALEN'a выписали из больницы
29 окт 2019 :
|
Сын разместил новую фотографию EDDIE VAN HALEN
23 окт 2019 :
|
EDDIE VAN HALEN посетил концерт TOOL
23 окт 2019 :
|
Трейлер к новому бокс-сету VAN HALEN
15 окт 2019 :
|
У EDDIE VAN HALEN рак?
6 окт 2019 :
|
У VAN HALEN были проблемы со здоровьем
17 сен 2019 :
|
Бокс-сет VAN HALEN выйдет осенью
25 июн 2019 :
|
SAMMY HAGAR сказал, что не хочет возвращаться в VAN HALEN
1 апр 2019 :
|
MICHAEL ANTHONY: «Тура VAN HALEN не будет»
19 фев 2019 :
|
MICHAEL ANTHONY общался с менеджментом VAN HALEN
28 янв 2019 :
|
MICHAEL ANTHONY: «Я ни с кем не общался насчет реюниона VAN HALEN»
29 дек 2018 :
|
MICHAEL ANTHONY не будет выступать с VAN HALEN
14 дек 2018 :
|
DAVID LEE ROTH намекнул на концерты VAN HALEN?
30 авг 2018 :
|
Фрагмент документального фильма VAN HALEN
14 авг 2018 :
|
Кавер-версия VAN HALEN от THEE ROCK N' ROLL RESIDENCY
3 июл 2018 :
|
WOLFGANG VAN HALEN завершил запись сольного альбома
2 ноя 2017 :
|
SAMMY HAGAR: «Забудьте о реюнионе VAN HALEN»
15 май 2017 :
|
SAMMY HAGAR о возможности возвращения в VAN HALEN
1 апр 2017 :
|
Нереализованный трек EDDIE VAN HALEN
18 авг 2016 :
|
SAMMY HAGAR извинился перед VAN HALEN
23 май 2016 :
|
Редкий концерт VAN HALEN 1978 года появился в сети
20 апр 2016 :
|
Редкий концерт VAN HALEN 1984 года появился в сети
13 апр 2016 :
|
VAN HALEN опубликовали демо к альбому "5150"
27 мар 2016 :
|
SAMMY HAGAR готов вернуться в VAN HALEN на своих условиях
24 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS о ранних записях VAN HALEN
11 фев 2016 :
|
SAMMY HAGAR о возможном возвращении в VAN HALEN
18 янв 2016 :
|
MICHAEL ANTHONY не собирается в VAN HALEN
8 янв 2016 :
|
Редкие записи VAN HALEN
9 дек 2015 :
|
VAN HALEN прослушивают MITCH MALLOY
24 ноя 2015 :
|
Редкий инструментал VAN HALEN
21 окт 2015 :
|
Редчайшая кавер-версия QUEEN от VAN HALEN
9 окт 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
18 сен 2015 :
|
Редкая кавер-версия THE KINKS от VAN HALEN
30 авг 2015 :
|
Фронтмен VAN HALEN увернулся от летящего пива
2 авг 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
22 июл 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
19 июл 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
15 июл 2015 :
|
Запись саундчека VAN HALEN
13 июл 2015 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
6 июл 2015 :
|
VAN HALEN открыли тур
23 июн 2015 :
|
LADY GAGA исполняет классику VAN HALEN
18 май 2015 :
|
VAN HALEN выступили на BILLBOARD MUSIC AWARDS
11 апр 2015 :
|
VAN HALEN изначально не планировали выпуск концерта
3 апр 2015 :
|
VAN HALEN в 'The Ellen DeGeneres Show'
31 мар 2015 :
|
VAN HALEN в 'Jimmy Kimmel Live!'
25 мар 2015 :
|
Фрагмент концертного трека VAN HALEN
20 мар 2015 :
|
Концертный трек VAN HALEN
3 мар 2015 :
|
Концертные треки VAN HALEN
19 фев 2015 :
|
WOLFGANG VAN HALEN запишет сольный альбом
17 фев 2015 :
|
EDDIE VAN HALEN хочет записать ещё один альбом с VAN HALEN
7 фев 2015 :
|
VAN HALEN: переиздание альбомов "Van Halen" и "1984" в марте
5 фев 2015 :
|
Концертный релиз VAN HALEN выйдет в марте
15 фев 2014 :
|
VAN HALEN работают над новым альбомом
23 дек 2013 :
|
Редкие съёмки VAN HALEN 1986 года
6 окт 2013 :
|
Вокалист VAN HALEN выпустит компиляцию
27 июн 2013 :
|
Редкое видео VAN HALEN
24 июн 2013 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
10 июн 2013 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
21 апр 2013 :
|
VAN HALEN отыграли первое шоу в 2013
17 апр 2013 :
|
Акустическое видео от VAN HALEN
15 апр 2013 :
|
MICHAEL ANTHONY польщён тем, что DAVID LEE ROTH хотел бы видеть его в составе VAN HALEN
3 апр 2013 :
|
EDDIE VAN HALEN о сотрудничестве с LL COOL J
1 апр 2013 :
|
LL COOL J о работе с EDDIE VAN HALEN
23 мар 2013 :
|
EDDIE VAN HALEN на альбоме LL COOL J: семпл
16 мар 2013 :
|
EDDIE VAN HALEN, TOM MORELLO на новом альбоме LL COOL J
12 мар 2013 :
|
VAN HALEN планируют европейский тур
13 фев 2013 :
|
DAVID LEE ROTH: "Я уверен, что у VAN HALEN есть аудитория за пределами США"
7 фев 2013 :
|
Бокс-сет VAN HALEN выйдет в марте
1 сен 2012 :
|
EDDIE VAN HALEN проведет три недели в больнице
31 авг 2012 :
|
Гитаристу VAN HALEN сделали операцию; японский тур оменен
24 авг 2012 :
|
Вышел 'Quick Licks Van Halen Vol. 2' DVD
6 июл 2012 :
|
Качественная запись с выступления VAN HALEN
2 июл 2012 :
|
Cъёмка полного концерта VAN HALEN в Лос-Анджелесе
29 июн 2012 :
|
Гитарист VAN HALEN: «Сейчас мы ещё сильнее ощущаем себя группой и семьёй, чем когда-либо»
27 июн 2012 :
|
Качественная съёмка полного концерта VAN HALEN в Сан-Антонио
23 июн 2012 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
29 май 2012 :
|
Мультикамерная съемка полного концерта VAN HALEN
26 апр 2012 :
|
Виниловый сингл VAN HALEN
14 апр 2012 :
|
Новое видео VAN HALEN
28 мар 2012 :
|
VAN HALEN исполнили 'Jamie's Cryin'' впервые с 2008 года
25 мар 2012 :
|
Видео с выступелния VAN HALEN
18 мар 2012 :
|
Видео с выступелния VAN HALEN
14 мар 2012 :
|
Вокалист VAN HALEN остановил концерт в Манчестере из-за драки фэнов
14 мар 2012 :
|
Видео полного концерта VAN HALEN
13 мар 2012 :
|
VAN HALEN исполнили 'Hang 'Em High'
6 мар 2012 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
3 мар 2012 :
|
VAN HALEN впервые исполнили "The Full Bug" с 1983 года
29 фев 2012 :
|
Видео с выступления VAN HALEN
20 фев 2012 :
|
VAN HALEN открыли тур 2012
17 фев 2012 :
|
Мультикамерная съемка с шоу VAN HALEN
9 фев 2012 :
|
VAN HALEN отыграли перед друзьями и семьей
7 фев 2012 :
|
Три песни VAN HALEN с секретного концерта
2 фев 2012 :
|
VAN HALEN отыграли секретное шоу
31 янв 2012 :
|
MICHAEL ANTHONY не планирует предъявлять права на "ново-старые" песни VAN HALEN
30 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN
30 янв 2012 :
|
Семплы нового альбома VAN HALEN
28 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN
27 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN совсем не нова
26 янв 2012 :
|
Сэмпл нового трека VAN HALEN
26 янв 2012 :
|
Семпл нового трека VAN HALEN
19 янв 2012 :
|
Превью из бонус-DVD к новому альбому VAN HALEN
16 янв 2012 :
|
Детали коллекционного винила нового альбома VAN HALEN
14 янв 2012 :
|
Концертное видео VAN HALEN
12 янв 2012 :
|
Новая песня VAN HALEN совсем не нова?
12 янв 2012 :
|
Обложка нового альбома VAN HALEN
11 янв 2012 :
|
Новое видео VAN HALEN
8 янв 2012 :
|
Делюкс-издание нового альбома VAN HALEN выйдет с DVD
7 янв 2012 :
|
Трек-лист нового альбома VAN HALEN
7 янв 2012 :
|
Обложка нового сингла VAN HALEN
6 янв 2012 :
|
Сет-лист первого концерта VAN HALEN
6 янв 2012 :
|
Название нового альбома VAN HALEN
4 янв 2012 :
|
Название первого сингла VAN HALEN
28 дек 2011 :
|
Дата выхода нового альбома VAN HALEN
26 дек 2011 :
|
VAN HALEN собираются в турне
3 дек 2011 :
|
Читатели Rolling Stone выбрали 10 лучших песен VAN HALEN
22 ноя 2011 :
|
VAN HALEN на INTERSCOPE
11 ноя 2011 :
|
VAN HALEN на INTERSCOPE?
20 сен 2011 :
|
VAN HALEN не подписывали соглашение с COLUMBIA
17 сен 2011 :
|
VAN HALEN сменили лейбл
8 сен 2011 :
|
VAN HALEN: Задержка из-за вокала ликвидирована
6 сен 2011 :
|
VAN HALEN завершили сведение нового альбома
4 июл 2011 :
|
Скоро выйдет новый сингл VAN HALEN?
22 янв 2011 :
|
VAN HALEN подтвердили работу с продюсером JOHN'ом SHANKS'ом
16 ноя 2010 :
|
Объявлен продюсер нового альбома VAN HALEN
14 ноя 2010 :
|
Редкий кавер от VAN HALEN
7 окт 2010 :
|
VAN HALEN спасёт музыкальную индустрию?
8 авг 2010 :
|
VAN HALEN продлили соглашение с Warner/Chappell Music
7 июл 2010 :
|
Слухи о новом альбом VAN HALEN всего лишь слухи
6 май 2010 :
|
Опубликован ранний демо-трек VAN HALEN
28 окт 2009 :
|
Редкое видео VAN HALEN
20 окт 2009 :
|
Вокальные треки от DAVID'a LEE ROTH'a
3 сен 2009 :
|
VAN HALEN вернулся к репетициям
27 июл 2009 :
|
EDDIE VAN HALEN восстанавливается после операции
2 июн 2009 :
|
EDDIE VAN HALEN был удостоен награды "Guitar God Award"
19 май 2008 :
|
MICHAEL ANTHONY, SAMMY HAGAR работают над новым проектом
