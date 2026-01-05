4 янв 2026



ALEX VAN HALEN работает с гитаристом TOTO



ALEX VAN HALEN в интервью бывшему барабанщику IRON MAIDEN сообщил, что работает с гитаристом TOTO:



«Я готов сделать запись вместе со Steve'ом Lukather'ом и еще несколькими музыкантами. Должно быть захватывающе и круто!»







