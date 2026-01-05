Arts
*

Van Halen

*



4 янв 2026 : 		 ALEX VAN HALEN работает с гитаристом TOTO

14 ноя 2025 : 		 Барабанщик VAN HALEN написал новую книгу

13 авг 2025 : 		 Гитара Эдди Ван Хален может уйти за три миллиона

26 июн 2025 : 		 VAN HALEN отметят юбилей Balance летом

9 июн 2025 : 		 Басист VAN HALEN: «Я жалею лишь... »

2 июн 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Я не жалею о времени в VAN HALEN»

30 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR — ALEX VAN HALEN: «Оставь меня в покое»

14 апр 2025 : 		 VAN HALEN набрали миллиард стримов

3 апр 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

18 мар 2025 : 		 STEVE LUKATHER не будет играть в VAN HALEN

16 мар 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

12 янв 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

6 янв 2025 : 		 BILLY SHEEHAN о выступлениях с VAN HALEN

4 янв 2025 : 		 JOHN 5: «Игра Эдди меня шокировала»

27 дек 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN о VAN HALEN

25 дек 2024 : 		 Почему ALEX VAN HALEN не стал писать про группу после 1984

8 дек 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Брат всю жизнь что-то искал»

19 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Есть три-четыре нереализованных альбома VAN HALEN»

13 ноя 2024 : 		 MITCH MALLOY опубликовал демо VAN HALEN

7 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Эдди боролся до конца»

3 ноя 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

26 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN о брате

26 окт 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди поменял буквально всё!»

22 окт 2024 : 		 Нереализованный трек VAN HALEN

22 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN о том, почему не поехал в тур с бывшими участниками

20 окт 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года
|||| 4 янв 2026

ALEX VAN HALEN работает с гитаристом TOTO



ALEX VAN HALEN в интервью бывшему барабанщику IRON MAIDEN сообщил, что работает с гитаристом TOTO:

«Я готов сделать запись вместе со Steve'ом Lukather'ом и еще несколькими музыкантами. Должно быть захватывающе и круто!»




5 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
Пока вы пиздели, он молча ебашил в зале.
просмотров: 457

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
