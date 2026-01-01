сегодня



Профессиональное видео с выступления CHILDREN OF BODOM'17



Профессиональное видео с выступления CHILDREN OF BODOM, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze Open Air 2017, доступно для просмотра ниже. http://www.cobhc.com







