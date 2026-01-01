сегодня



DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли он приглашать в прощальный тур бывших членов для какой-то активности:



««Мы уже пробовали это делать с Marty [Friedman]. Посмотрите на всех, с кем мы играли... Это очень много людей (смеется). Это было бы слишком сложно. Мне не особо этого хочется. Я предпочитаю продолжать заниматься своим делом и хочу дать фанатам возможность насладиться музыкой Megadeth и быть счастливыми. Megadeth — это не кукольный театр».



Рок-музыкант решил распустить Megadeth из-за проблем со здоровьем, таких как артрит и проблемы со спиной, но, вспоминая о кончине гитариста-основателя KISS Эйса Фрейли в возрасте 74 лет в начале этого года, он размышлял о том, как ему «повезло», что он всё ещё «в строю».



«Эйс Фрейли скончался, и это печально. Всякий раз, когда происходит что-то подобное, я чувствую себя счастливчиком, потому что я всё ещё в строю. Но с другой стороны я думаю: "Блин, это мог быть я", но по милости Божьей это не так.



Я стараюсь оставаться скромным. Я знаю, что мы сделали нечто грандиозное, создав музыкальный стиль. Отовсюду можно услышать, как люди играют на гитаре так же, как мы, а некоторые ритмы барабанов и аккордовые переходы постоянно слышны в музыке молодых групп, и это делает меня очень счастливым. Я очень горжусь этим».







