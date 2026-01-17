17 янв 2026



NITA STRAUSS: «Люблю дэтушку мелодичную послушать!»



NITA STRAUSS в недавнем интервью спросили, слушает ли она какую-то музыку во время занятий:



«Слушаю. Во время кардиотренировок я слушаю аудиокниги и подкасты, потому что я из тех людей, которые считают кардиотренировки очень утомительными. Я знаю многих людей, которым нравятся кардиотренировки. Я не отношусь к их числу. Я не люблю кардиотренировки. Итак, я включу книгу или какой-нибудь мотивационный подкаст, или что-нибудь в этом роде. А потом, когда я поднимаюсь, я слушаю музыку — в основном, конечно, рок или металл. Мне нравится ежедневный микс на Spotify, так что у меня есть свежий плейлист SOILWORK или AT THE GATES, что-то вроде мелодичного дэт-металла и тому подобного в моем плейлисте есть обязательно. А потом время от времени я срываюсь с места и слушаю какой-нибудь по-настоящему бодрый рок 90-х, например, SUBLIME или что-то в этом роде. Иногда мне просто хочется немного взбодриться во время тренировки. Так что иногда бывает и так».







