*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 21
*Новое видео KREATOR 18
*Вокалист MAYHEM о дружбе с Евронимусом 13
17 янв 2026 : 		 NITA STRAUSS: «Люблю дэтушку мелодичную послушать!»

3 янв 2026 : 		 NITA STRAUSS ждет первенца

8 сен 2025 : 		 NITA STRAUSS десять лет не берет в рот крепкого

23 авг 2025 : 		 У NITA STRAUSS есть половина альбома

8 мар 2025 : 		 NITA STRAUSS о пяти гитарных риффах, изменивших её жизнь

30 сен 2024 : 		 NITA STRAUSS хочет ALEX TERRIBLE

6 сен 2024 : 		 NITA STRAUSS девять лет не берет в рот крепкого

6 июн 2024 : 		 NITA STRAUSS думает о новой музыке

26 май 2024 : 		 NITA STRAUSS готова к новым свершениям

20 май 2024 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к NITA STRAUSS

11 апр 2024 : 		 NITA STRAUSS: «Я здорово выросла как автор»

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

10 мар 2024 : 		 NITA STRAUSS об Эдди Ван Халене

13 фев 2024 : 		 NITA STRAUSS присоединилась к 'G3'

12 янв 2024 : 		 NITA STRAUSS о любви к LED ZEPPELIN

19 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ выступила с NITA STRAUSS

21 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Приглашение Marty для меня знаково»

24 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS хвалит партнера

18 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES

14 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о восстановлении после операции

12 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о троллях

10 июл 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к NITA STRAUSS

8 июл 2023 : 		 CHRIS MOTIONLESS в новом видео NITA STRAUSS

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

17 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

16 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS исполнила кавер-версию PANTERA
|||| 17 янв 2026

NITA STRAUSS: «Люблю дэтушку мелодичную послушать!»



NITA STRAUSS в недавнем интервью спросили, слушает ли она какую-то музыку во время занятий:

«Слушаю. Во время кардиотренировок я слушаю аудиокниги и подкасты, потому что я из тех людей, которые считают кардиотренировки очень утомительными. Я знаю многих людей, которым нравятся кардиотренировки. Я не отношусь к их числу. Я не люблю кардиотренировки. Итак, я включу книгу или какой-нибудь мотивационный подкаст, или что-нибудь в этом роде. А потом, когда я поднимаюсь, я слушаю музыку — в основном, конечно, рок или металл. Мне нравится ежедневный микс на Spotify, так что у меня есть свежий плейлист SOILWORK или AT THE GATES, что-то вроде мелодичного дэт-металла и тому подобного в моем плейлисте есть обязательно. А потом время от времени я срываюсь с места и слушаю какой-нибудь по-настоящему бодрый рок 90-х, например, SUBLIME или что-то в этом роде. Иногда мне просто хочется немного взбодриться во время тренировки. Так что иногда бывает и так».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 янв 2026
F
Faldorn
"А потом, когда я поднимаюсь," - серьёзно?))
просмотров: 174

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
