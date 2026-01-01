Arts
Новости
*

Extreme

*



6 янв 2026 : 		 EXTREME начали работу над альбомом

26 ноя 2025 : 		 Новое видео EXTREME

29 окт 2025 : 		 Как гитарист EXTREME попал на прощальное шоу BLACK SABBATH

29 сен 2025 : 		 Вокалист EXTREME записал песню к фильму о Рейгане

17 сен 2025 : 		 Новое видео EXTREME

5 авг 2025 : 		 EXTREME почтили память Оззи

4 ноя 2024 : 		 Новое видео EXTREME

6 окт 2024 : 		 EXTREME исполнили VAN HALEN

19 сен 2024 : 		 Новое видео EXTREME

14 июн 2024 : 		 Новое видео EXTREME

22 май 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет выйти на сцену, выступить перед публикой и повторить то, что делаем мы»

1 апр 2024 : 		 Гитарист EXTREME продал дом

22 ноя 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 ноя 2023 : 		 Гитарист EXTREME продает дом

13 окт 2023 : 		 Новое видео группы EXTREME

5 окт 2023 : 		 Гитарист EXTREME даёт совет молодым

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

23 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Место Эдди никто не займет»

14 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «У нас есть ещё альбома три»

4 сен 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Я всегда считал, что рок-н-ролл не особо сложен»

1 сен 2023 : 		 Новое видео EXTREME

27 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

25 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

23 авг 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

22 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

16 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME
|||| 6 янв 2026

EXTREME начали работу над альбомом



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt опубликовал фотографию из студии и подписал ее:

«DAY 1 2026 EX7REME»






просмотров: 186

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
