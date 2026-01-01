6 янв 2026



PHIL DEMMEL о VIO-LENCE



PHIL DEMMEL четвертого декабря опубликовал следующее сообщение:



«Я попросил Sean распустить группу вместе со мной, а затем исполнить материал в качестве сольных артистов, поскольку я чувствовал, что быстрая смена состава группы — это не то, к чему я хотел бы быть причастен. Когда он сказал мне, что не хочет, я больше не спрашивал. Это была просьба, а не требование.



В последние несколько лет моего пребывания в VIO Sean занимался планированием и бронированием, а я не принимал никаких решений по группе. Он спрашивал меня, готов ли я играть, и я мог выбирать концерты, которые хотел / мог бы дать, пока мне не приходило время остановиться. Насколько я помню, я никоим образом не "контролировал" группу и не принимал односторонних решений (за исключением, может быть, привлечения [бывшего басиста FEAR FACTORY] Christian [Olde Wolbers] на замену). Мы с Sean все решали вместе.



VIO-LENCE продвигается вперед, как и я. А все остальные могут?»







+0 -0



просмотров: 245

