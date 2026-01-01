Arts
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 38
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
Vio-lence

6 янв 2026 : 		 PHIL DEMMEL о VIO-LENCE

30 дек 2025 : 		 SEAN KILLIAN: «Phil хотел, чтобы я распустил VIO-LENCE»

20 апр 2025 : 		 Вокалист VIO-LENCE думает о масштабном альбоме

14 апр 2025 : 		 Вокалист VIO-LENCE хочет привлечь звездных гостей

24 мар 2025 : 		 VIO-LENCE анонсировали новый состав

26 фев 2025 : 		 Из VIO-LENCE ушел басист

3 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

16 дек 2024 : 		 ROBB FLYNN присоединился на сцене к VIO-LENCE

16 июн 2024 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из VIO-LENCE: «Группа перестала быть семьей»

7 июн 2024 : 		 ROBB FLYNN присоединился на сцене к VIO-LENCE

13 фев 2024 : 		 PHIL DEMMEL отыграл последнее шоу с VIO-LENCE

10 фев 2024 : 		 PHIL DEMMEL отыграет последнее шоу с VIO-LENCE на выходных

20 дек 2023 : 		 VIO-LENCE целиком исполнят дебютный альбом

30 июн 2023 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

20 июн 2023 : 		 BOBBY GUSTAFSON — о причинах ухода из VIO-LENCE

14 мар 2023 : 		 SEAN KILLIAN пояснил за отсутствие

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления VIO-LENCE

13 мар 2023 : 		 VIO-LENCE отыграли без оригинальных членов

11 мар 2023 : 		 BOBBY GUSTAFSON об уходе из VIO-LENCE

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления VIO-LENCE

7 мар 2023 : 		 VIO-LENCE не против записи

4 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

2 мар 2023 : 		 VIO-LENCE хотели схлопнуться, но пока живы

1 мар 2023 : 		 VIO-LENCE выступили с новым барабанщком

28 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE

25 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VIO-LENCE
|||| 6 янв 2026

PHIL DEMMEL о VIO-LENCE



PHIL DEMMEL четвертого декабря опубликовал следующее сообщение:

«Я попросил Sean распустить группу вместе со мной, а затем исполнить материал в качестве сольных артистов, поскольку я чувствовал, что быстрая смена состава группы — это не то, к чему я хотел бы быть причастен. Когда он сказал мне, что не хочет, я больше не спрашивал. Это была просьба, а не требование.

В последние несколько лет моего пребывания в VIO Sean занимался планированием и бронированием, а я не принимал никаких решений по группе. Он спрашивал меня, готов ли я играть, и я мог выбирать концерты, которые хотел / мог бы дать, пока мне не приходило время остановиться. Насколько я помню, я никоим образом не "контролировал" группу и не принимал односторонних решений (за исключением, может быть, привлечения [бывшего басиста FEAR FACTORY] Christian [Olde Wolbers] на замену). Мы с Sean все решали вместе.

VIO-LENCE продвигается вперед, как и я. А все остальные могут?»




