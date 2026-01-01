Arts
Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 37
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 26
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
O <- TOP5 <-
все новости группы



*

Avantasia

*



Лидер AVANTASIA: «митОл объединяет!»



TOBIAS SAMMET в недавнем интервью спросили, всегда ли у него было намерение использовать вокалистов и музыкантов из разных стран для объединения:

«Ну, это, безусловно, объединило людей из Финляндии, Бразилии, Америки, Англии и всех тех, кто выступает со мной на сцене, а также в Норвегии, Дании, Италии и Канаде. Сейчас Tommy [Karevik, вокалист KAMELOT и нынешний гастролирующий вокалист AVANTASIA], живет в Канаде.

Это не должно было быть чем-то в политическом плане. В целом, я хочу сказать, что хэви-металл и хард-рок объединяют людей, потому что, куда бы вы ни пошли, вы встречаете людей, которые похожи на вас, вы встречаете людей, которые разделяют те же ценности, вы встречаете людей, которые разделяют ту же любовь к музыке. Не имеет значения, выросли ли вы в Австралии или Канаде, Бразилии, Аргентине, Италии или — я не знаю где — в Южной Африке, просто мы все согласны с тем, что альбом JUDAS PRIEST "Turbo" — отличный альбом [смеется] и тому подобное. Мы все согласны с тем, что наш стиль музыки начался с песни [HELLOWEEN] "Keeper Of The Seven Keys: Part I" — и точка, никаких обсуждений. Мы все согласны с тем, что слово HELLOWEEN пишется без буквы "А" и не имеет ничего общего с праздником. HELLOWEEN пишется через "Е" и имеет отношение к пауэр-металлу немецкого производства. Так что с этим согласен весь мир.

Кроме того, мой подход заключается в том, чтобы не разделять людей и не распространять негатив. Я хочу распространять позитив. Лично моя музыка — это очень личная музыка. Это всегда была музыка, исходящая из моего сердца, когда я был аутсайдером, которым я всегда себя чувствовал в детстве, ребенком, над которым издевались. И я полагаю, что говорил от имени, сам того не желая, других людей, которые чувствуют то же самое, которые не чувствовали себя слишком комфортно в мире мейнстрима, смелых и красивых, но которые, как и я, чувствовали себя так: "Я живу в тени и я, наверное, немного отличаюсь от всех остальных. И мой музыкальный вкус — это не совсем то, что крутят по радио. Возможно, я немного другой, но у меня есть право быть самим собой". И это то, с чем, я думаю, многие люди могут отождествлять себя, и я полагаю, что это очень объединяющее чувство, и оно исходит от чистого сердца».




просмотров: 140

