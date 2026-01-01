Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 37
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 26
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 37
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 26
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
[= ||| все новости группы



*

The Smashing Pumpkins

*



6 янв 2026 : 		 Новое видео YUNGBLUD, THE SMASHING PUMPKINS

14 окт 2025 : 		 THE SMASHING PUMPKINS и EREWHON выпустили новый смузи

3 окт 2025 : 		 Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

29 июн 2025 : 		 Переиздание THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

13 дек 2024 : 		 Украла ли METALLICA идею у THE SMASHING PUMPKINS

1 окт 2024 : 		 CHINO MORENO присоединился на сцене к THE SMASHING PUMPKINS

14 авг 2024 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS за ИИ

21 июл 2024 : 		 Новый альбом THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

28 июн 2024 : 		 Винил THE SMASHING PUMPKINS выйдет летом

29 апр 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS представили нового члена

18 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS получили более 10000 предложений

11 янв 2024 : 		 THE SMASHING PUMPKINS начали поиск гитариста

26 окт 2023 : 		 THE SMASHING PUMPKINS покинул гитарист

1 июл 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 апр 2023 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS

15 янв 2023 : 		 Two Minutes To Late Night исполняют THE SMASHING PUMPKINS

21 сен 2022 : 		 Новая песня THE SMASHING PUMPKINS

12 дек 2021 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS берёт меньше лидера MEGADETH. Но на благие цели

29 июл 2021 : 		 Гитарист SMASHING PUMPKINS: «Мы в середине процесса»

15 июн 2021 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS — о внешнем виде

28 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS о записи рождественского альбома

16 дек 2020 : 		 Вокалист THE SMASHING PUMPKINS: «Тяжело наблюдать за расколом в Америке»

10 дек 2020 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS: «Меня изображают тираном»

3 дек 2020 : 		 THE SMASHING PUMPKINS исполнили новую песню

13 ноя 2020 : 		 Новое видео THE SMASHING PUMPKINS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео YUNGBLUD, THE SMASHING PUMPKINS



zoom
Zombie, новое видео YUNGBLUD, THE SMASHING PUMPKINS, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 199

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом