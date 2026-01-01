сегодня



Вокалист RATT: «Была б возможность, я бы сделал все иначе»



STEPHEN PEARCY в недавнем интервью ответил на вопрос, если бы у него была возможность что-то поменять на раннем этапе RATT, он бы ей воспользовался или нет:



«На тысячу процентов, я бы поступил по-другому. Потому что, когда я создавал группу RATT, как знают мои ребята, и они знают это сейчас, все бы продолжало работать, если бы ты просто… У меня не было ответов на все вопросы. Я только что создал эту штуку. И там было много моих песен. Весь [первый RATT] EP целиком написан мной. Я написал весь EP, за исключением "[You Think You are] Tough". Я отдаю должное Robbin, потому что он был моей правой рукой. Это что-то вроде: "Да, брат. Почему бы и нет?" Но я записал много таких риффов и прочего, и это могло бы быть круто. Это случается. Я понимаю это».



Что касается того, почему в итоге все пошло "не так", он ответил:



«Слишком много поваров. На все сто процентов. Потому что первые несколько лет было круто, когда мы с Robbin'ом руководили этим безумием. И ребята знают — мы знали, что делаем. Потому что я следовал схеме VAN HALEN. Во всем виноваты они. Моя трудовая этика была такой: "Мы надерем всем задницы". Мы будем выглядеть великолепно. Мы сделаем это". Это было что-то вроде "Просто сделай это". А потом все изменилось».







