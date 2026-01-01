Arts
2 фев 2026 : 		 Вокалист RATT: «Была б возможность, я бы сделал все иначе»

24 сен 2025 : 		 Вокалист RATT: «Я был аферистом, и это сработало»

6 сен 2025 : 		 Вокалист RATT ответил, почему 80-е были столь магическими

16 май 2025 : 		 Новое видео RATT

21 ноя 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE никогда бы не согласились играть после RATT»

12 окт 2024 : 		 Нереализованный трек RATT

21 сен 2024 : 		 RATT переиздают дебютный альбом

8 июн 2024 : 		 Вокалист RATT вспоминает времена на Atlantic

11 апр 2024 : 		 Сборник редкостей от RATT

18 мар 2024 : 		 WARREN DeMARTINI исполнил классику RATT

27 июл 2023 : 		 Басист RATT: «Если ты попадал в студию, это уже было огромным достижением»

14 июл 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT: «Может, нам суждено было быть всего десять лет»

24 июн 2023 : 		 Басист RATT: «Мы были крутой концертной группой»

10 июн 2023 : 		 RATT и еще пара групп стояли у истоков сцены Sunset Strip

23 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

22 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

9 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»

10 апр 2023 : 		 Бокс-сет RATT выйдет летом

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления RATT

6 сен 2022 : 		 RATT заслуживают собраться хотя бы однажды

6 сен 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сожалеет, что так и не выступил с оригинальным составом RATT

12 июн 2022 : 		 RATT должны были поехать в тур этим летом

5 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT

24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»

2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР
Вокалист RATT: «Была б возможность, я бы сделал все иначе»



STEPHEN PEARCY в недавнем интервью ответил на вопрос, если бы у него была возможность что-то поменять на раннем этапе RATT, он бы ей воспользовался или нет:

«На тысячу процентов, я бы поступил по-другому. Потому что, когда я создавал группу RATT, как знают мои ребята, и они знают это сейчас, все бы продолжало работать, если бы ты просто… У меня не было ответов на все вопросы. Я только что создал эту штуку. И там было много моих песен. Весь [первый RATT] EP целиком написан мной. Я написал весь EP, за исключением "[You Think You are] Tough". Я отдаю должное Robbin, потому что он был моей правой рукой. Это что-то вроде: "Да, брат. Почему бы и нет?" Но я записал много таких риффов и прочего, и это могло бы быть круто. Это случается. Я понимаю это».

Что касается того, почему в итоге все пошло "не так", он ответил:

«Слишком много поваров. На все сто процентов. Потому что первые несколько лет было круто, когда мы с Robbin'ом руководили этим безумием. И ребята знают — мы знали, что делаем. Потому что я следовал схеме VAN HALEN. Во всем виноваты они. Моя трудовая этика была такой: "Мы надерем всем задницы". Мы будем выглядеть великолепно. Мы сделаем это". Это было что-то вроде "Просто сделай это". А потом все изменилось».




