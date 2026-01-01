Вокалист RATT: «Была б возможность, я бы сделал все иначе»

24 дек 2021 :
|
STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT
23 авг 2021 :
|
STEPHEN PEARCY — о RATT
18 авг 2021 :
|
GEORGE LYNCH мог оказаться в RATT
27 июл 2021 :
|
Видео с выступления RATT
24 июл 2021 :
|
STEPHEN PEARCY готов к реюниону RATT
2 июл 2021 :
|
Видео с выступления RATT
1 июл 2021 :
|
Видео с выступления RATT
28 июн 2021 :
|
RATT нашли гитариста
16 фев 2021 :
|
RATT пока так и не нашли пятого
25 янв 2021 :
|
STEPHEN PEARCY хочет записать альбом RATT в классическом составе
13 ноя 2020 :
|
STEPHEN PEARCY: «Juan пока не хочет RATT»
19 окт 2020 :
|
Новый гитарист RATT работает над сольным материалом
13 окт 2020 :
|
RATT вернутся в 2021
24 июн 2020 :
|
Тур RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER отменен
27 май 2020 :
|
Участники RATT работают над новым материалом
3 май 2020 :
|
До 2021 нового от RATT не ждите
23 апр 2020 :
|
Первые даты тура RATT, TOM KEIFER, SKID ROW и SLAUGHTER перенесены
16 апр 2020 :
|
RATT не нашли гитариста
28 мар 2020 :
|
Гитарист STEPHEN PEARCY о возможном приходе в RATT
11 мар 2020 :
|
RATT скоро наймут второго гитариста
19 фев 2020 :
|
CHRIS SANDERS уходит из RATT
30 янв 2020 :
|
Бокс-сет RATT выйдет весной
28 янв 2020 :
|
RATT в студии
16 янв 2020 :
|
Гитарист RATT: «Мы планируем выпустить несколько синглов»
25 дек 2019 :
|
STEPHEN PEARCY: «У меня есть песен 15 для RATT»
24 дек 2019 :
|
Видео с выступления RATT
23 дек 2019 :
|
Видео с выступления RATT
4 ноя 2019 :
|
Видео с выступления RATT
28 окт 2019 :
|
Видео с выступления RATT
17 сен 2019 :
|
Видео с выступления RATT
15 июл 2019 :
|
Видео с выступления RATT
5 июл 2019 :
|
Видео с выступления RATT
13 июн 2019 :
|
Видео с выступления RATT
15 май 2019 :
|
Видео с выступления RATT
8 май 2019 :
|
Видео с выступления RATT
19 окт 2018 :
|
Видео с выступления RATT
11 окт 2018 :
|
Видео с выступления RATT, на котором вокалист не попадал в ноты
16 июл 2018 :
|
RATT выступили в новом составе
10 июл 2018 :
|
Новый состав RATT дебютировал на сцене
6 июл 2018 :
|
Возможный состав RATT?
6 июл 2018 :
|
JIMMY DEGRASSO больше не в RATT
23 июн 2017 :
|
Видео полного выступления RATT
5 июн 2017 :
|
RATT хотели бы что-то выпустить
3 июн 2017 :
|
Видео с выступления RATT
1 май 2017 :
|
Видео с выступления RATT
30 апр 2017 :
|
Видео с выступления RATT
20 мар 2017 :
|
BOBBY BLOTZER's RATT отыграли первое шоу с новым вокалистом
16 мар 2017 :
|
STEPHEN PEARCY: «BOBBY BLOTZER не написал в RATT ни ноты»
13 мар 2017 :
|
Вокалист RATT о тяжбах за право на имя
10 мар 2017 :
|
Новый вокалист BOBBY BLOTZER's RATT в действии
7 мар 2017 :
|
BOBBY BLOTZER взял бывшего вокалиста QUIET RIOT в RATT
4 мар 2017 :
|
Концертное видео RATT 1983 года
23 фев 2017 :
|
Бывшему барабанщику RATT предстоит операция
16 фев 2017 :
|
JOSHUA ALAN ушел из BOBBY BLOTZER's RATT
14 фев 2017 :
|
BOBBY BLOTZER о борьбе с RATT: «Еще ничего не закончилось!»
13 фев 2017 :
|
RATT отыграли первый концерт в почти классическом составе
8 фев 2017 :
|
RATT планируют новую запись
5 фев 2017 :
|
Суд отклонил запрос барабанщика RATT
31 янв 2017 :
|
Барабанщик RATT продолжает борьбу за имя
31 янв 2017 :
|
Вокалист RATT о новом барабанщике
31 янв 2017 :
|
Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE о ситуации в RATT
20 янв 2017 :
|
Концертные видео RATT 89 и 90 года
17 янв 2017 :
|
BOBBY BLOTZER: «Не ведитесь на имя RATT»
17 янв 2017 :
|
Вокалист RATT о Bobby Blotzer'е: «Мы должны избавиться от этого рака»
12 янв 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления BLOTZER-Less RATT
31 дек 2016 :
|
Концерт BOBBY BLOTZER's RATT был отменен
15 дек 2016 :
|
DEMARTINI, PEARCY, CROUCIER работают над новым альбомом RATT
9 дек 2016 :
|
Адвокат BLOTZER: DEMARTINI, PEARCY и CROUCIER не имеют права называть себя просто RATT
5 дек 2016 :
|
Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
2 дек 2016 :
|
BOBBY BLOTZER о своей версии RATT: «Не верьте всему, что говорят»
30 ноя 2016 :
|
DEMARTINI, PEARCY, CROUCIER вернули права на RATT
15 окт 2016 :
|
Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
11 окт 2016 :
|
Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
9 окт 2016 :
|
Музыканты RATT выступили вместе
3 окт 2016 :
|
Музыканты RATT выступили вместе
2 окт 2016 :
|
Музыканты RATT выступили вместе
24 сен 2016 :
|
Фото нового состава BOBBY BLOTZER's RATT
11 сен 2016 :
|
Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
15 авг 2016 :
|
Новые участники BOBBY BLOTZER's RATT
13 авг 2016 :
|
Басист SLASH в BOBBY BLOTZER's RATT
10 авг 2016 :
|
ROBBIE CRANE ушел из BOBBY BLOTZER's RATT
10 авг 2016 :
|
Лидер STRYPER критикует BOBBY BLOTZER
9 авг 2016 :
|
BOBBY BLOTZER's RATT расстались с гитаристом
8 авг 2016 :
|
BOBBY BLOTZER: «Наш вокалист лучше Pearcy на голову!»
5 авг 2016 :
|
STEPHEN PEARCY о возможном реюнионе RATT
1 авг 2016 :
|
RATT почти собрались вместе
28 июн 2016 :
|
Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
22 июн 2016 :
|
Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
31 май 2016 :
|
Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT
2 май 2016 :
|
Видео с выступления одной версии RATT
2 май 2016 :
|
Видео с выступления другой версии RATT
29 апр 2016 :
|
Видео с выступления RATT
10 апр 2016 :
|
Музыканты RATT судятся друг с другом
6 апр 2016 :
|
Видео с выступления RATT
1 мар 2016 :
|
JUAN CROUCIER: «В RATT нет того, кто бы единственный выражал суть RATT»
1 мар 2016 :
|
BOBBY BLOTZER's RATT сменили басиста
19 ноя 2015 :
|
У RATT украли пластик
9 ноя 2015 :
|
WARREN DEMARTINI и BOBBY BLOTZER продолжают выяснять, кто может выступать как RATT
8 ноя 2015 :
|
Видео с выступления RATT
9 окт 2015 :
|
Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'
7 окт 2015 :
|
Гитарист RATT подал иск против барабанщика
3 окт 2015 :
|
Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'
1 окт 2015 :
|
BOBBY BLOTZER: «У меня есть права на тур RATT"
27 сен 2015 :
|
Видео с выступления 'The Other Voice Of RATT'
26 сен 2015 :
|
Гитарист RATT против тура
25 сен 2015 :
|
RATT едут в тур
1 сен 2015 :
|
Видео с выступления BOBBY BLOTZER's RATT EXPERIENCE
11 авг 2015 :
|
BOBBY BLOTZER критикует JUAN'а CROUCIER за использование логотипа RATT
5 авг 2015 :
|
Басист RATT в RATT'S JUAN CROUCIER
29 июн 2015 :
|
Видео с первого выступления RATT EXPERIENCE
9 апр 2015 :
|
Барабанщик RATT о своём проекте RATT EXPERIENCE
16 фев 2015 :
|
STEPHEN PEARCY: "Едва ли RATT когда-нибудь выпустят хотя бы еще один альбом"
30 апр 2014 :
|
STEPHEN PEARCY готов записать еще один альбом RATT
30 апр 2014 :
|
BOBBY BLOTZER об уходе из RATT вокалиста
25 апр 2014 :
|
STEPHEN PEARCY ушел из RATT
23 окт 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления RATT
27 мар 2013 :
|
Видео с выступления RATT
5 мар 2013 :
|
Первые пять альбомов RATT выйдут в бокс-сете
13 июн 2012 :
|
Участники RATT, CINDERELLA возродят ARCADE для нескольких выступлений
19 май 2012 :
|
Басист JUAN CROUCIER надеется, что его сотрудничество с RATT будет долгим
14 май 2012 :
|
Видео с выступления RATT
21 апр 2012 :
|
JUAN CROUCIER присоединится к RATT?
26 мар 2012 :
|
ROBBIE CRANE ушел из RATT
20 мар 2012 :
|
RATT выпустят компиляцию ранее неопубликованных треков
28 янв 2012 :
|
RATT планируют выпуск альбома летом
5 янв 2012 :
|
Участники RATT сотрудничают с DAVE'ом GROHL'ом
25 дек 2011 :
|
Умер басист из оригинального состава MICKEY RATT
19 окт 2011 :
|
BOBBY BLOTZER заявил, что RATT «сочиняют новый материал»
4 окт 2011 :
|
В продаже появятся новые вина от RATT и WARRANT
29 мар 2011 :
|
Вокалист RATT выпускает два новых соуса
11 мар 2011 :
|
Вокалист RATT начал запись
4 мар 2011 :
|
RATT: "Никакой активности в 2011!"
22 ноя 2010 :
|
Вокалист RATT отправится в студию для записи своего четвёртого сольного альбома
17 ноя 2010 :
|
Новое видео RATT
21 авг 2010 :
|
Специальное издание последнего альбома RATT
16 авг 2010 :
|
Первый концертный альбом RATT
20 июл 2010 :
|
Вокалист RATT полностью оправился после операции
9 июн 2010 :
|
RATT подтвердили отмену европейского тура
29 апр 2010 :
|
Барабанщик RATT желает Bret'у Michaels'у скорейшего выздоровления
15 апр 2010 :
|
Новый альбом RATT доступен для прослушивания
7 апр 2010 :
|
Песня RATT доступна для скачивания
23 мар 2010 :
|
Новое видео RATT
18 мар 2010 :
|
Новая песня RATT
5 фев 2010 :
|
Трек-лист нового альбома RATT
4 фев 2010 :
|
Обложка нового альбома RATT
1 фев 2010 :
|
Сеплы нового сингла RATT
18 янв 2010 :
|
Новый альбом RATT выйдет в апреле
24 дек 2009 :
|
Новый сингл RATT выйдет в феврале
26 окт 2009 :
|
RATT объявили название альбома
23 окт 2009 :
|
Новый тизер RATT
17 сен 2009 :
|
RATT завершили запись альбома
5 авг 2009 :
|
RATT возобновят запись в этом месяце
16 июн 2009 :
|
RATT начали запись нового альбома
8 июн 2009 :
|
RATT приступят к записи альбома в июне
16 янв 2009 :
|
RATT: "Новая запись задаст всем жару!"
3 окт 2008 :
|
Фронтмен RATT рассказывает о новом проекте
20 июн 2007 :
|
RATT: переиздания CD и DVD выйдут в июле
17 июн 2007 :
|
Первая фотография RATT после воссоединения
22 июн 2002 :
|
Ratt - умер гитарист.
