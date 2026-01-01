Arts
Новости
13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH
Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»



DIRK VERBEUREN в недавнем интервью ответил на вопрос, каково ему было работать с Dave'ом Mustaine над новой пластинкой:

«Это похоже на все остальное. С кем бы вы ни работали — я работал со многими разными людьми и продолжаю работать, и вы должны понять, что для них работает, каков их процесс, чего они ищут и чего ожидают. И это всегда требует некоторого поиска в начале, а иногда и проб и ошибок. Dave всегда очень прямолинеен, он очень прямолинейный человек. Что бы о нем ни говорили, с ним вы получаете то, что видите. И он скажет вам прямо в лицо, если ему что-то не понравится, или если он что-то ищет, или что-то еще. Так что, на самом деле, было довольно легко договориться с ним о том, чего он хочет. Он такой: "Эй, ребята, я хочу, чтобы вы все внесли свой вклад. Я хочу сделать это так и эдак. Внесите свой вклад. Расставьте точки над i", что угодно. Итак, "Хорошо". Итак, вы делаете это, а затем мы работаем над этим, и в итоге у меня есть песни для записи. Тут все работает так. И, конечно, есть также понимание того, что я вырос с MEGADETH, как и вы, это было в моей жизни, и поэтому я понимаю эту группу. И это помогает. Если бы это было что-то, в чем я не разбирался, я, возможно, не смог бы внести большой вклад в общее дело».




просмотров: 186

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом