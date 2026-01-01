сегодня



Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»



DIRK VERBEUREN в недавнем интервью ответил на вопрос, каково ему было работать с Dave'ом Mustaine над новой пластинкой:



«Это похоже на все остальное. С кем бы вы ни работали — я работал со многими разными людьми и продолжаю работать, и вы должны понять, что для них работает, каков их процесс, чего они ищут и чего ожидают. И это всегда требует некоторого поиска в начале, а иногда и проб и ошибок. Dave всегда очень прямолинеен, он очень прямолинейный человек. Что бы о нем ни говорили, с ним вы получаете то, что видите. И он скажет вам прямо в лицо, если ему что-то не понравится, или если он что-то ищет, или что-то еще. Так что, на самом деле, было довольно легко договориться с ним о том, чего он хочет. Он такой: "Эй, ребята, я хочу, чтобы вы все внесли свой вклад. Я хочу сделать это так и эдак. Внесите свой вклад. Расставьте точки над i", что угодно. Итак, "Хорошо". Итак, вы делаете это, а затем мы работаем над этим, и в итоге у меня есть песни для записи. Тут все работает так. И, конечно, есть также понимание того, что я вырос с MEGADETH, как и вы, это было в моей жизни, и поэтому я понимаю эту группу. И это помогает. Если бы это было что-то, в чем я не разбирался, я, возможно, не смог бы внести большой вклад в общее дело».







