Новости
*

Alter Bridge

*



12 янв 2026 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

26 дек 2025 : 		 Почему ALTER BRIDGE именно сейчас выпускают одноименный альбом

3 дек 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

8 окт 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

3 сен 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

18 июл 2025 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет зимой

27 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание от ALTER BRIDGE

1 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE

1 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE

8 мар 2023 : 		 WOMEN ROCK! исполняют ALTER BRIDGE

20 янв 2023 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

2 ноя 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «А мы не спорим»

20 окт 2022 : 		 Акустика от ALTER BRIDGE

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

4 авг 2022 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

19 июл 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

12 июл 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE о новом альбоме

5 май 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

27 апр 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

8 апр 2022 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись на следующей неделе

11 дек 2021 : 		 ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной

29 ноя 2021 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»

6 окт 2021 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной

25 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE выпускают комиксы

20 май 2021 : 		 ALTER BRIDGE запишут альбом в 2022
|||| сегодня

Новое видео ALTER BRIDGE



"Scales Are Falling", новое видео группы ALTER BRIDGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alter Bridge", выпущенного девятого января на Napalm Records:

01. Silent Divide (5:06)
02. Rue The Day (4:46)
03. Power Down (4:08)
04. Trust In Me (4:48)
05. Disregarded (3:55)
06. Tested And Able (4:36)
07. What Lies Within (5:07)
08. Hang By A Thread (4:11)
09. Scales Are Falling (5:54)
10. Playing Aces (4:05)
11. What Are You Waiting For (5:00)
12. Slave To Master (9:03)




просмотров: 132

