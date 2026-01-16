сегодня



Не ждите от TWISTED SISTER сюрпризов



Барабанщик TWISTED SISTER Jay Jay French призвал поклонников не ждать от нынешнего тура "чего-то необычного":



«Вероятно, стоит ждать чего-то очень сдержанного, потому что у нас никогда не было намерения делать это снова. Никогда. Меня пришлось уговаривать. И ты и правда хочешь это сделать? И в некотором смысле это тур что-то типа круга почета. Он называется "Twisted Forever, Forever Twisted". Это мой 50-летний юбилей, для меня, Eddie и Dee, с которыми мы работаем плечом к плечу с февраля 76-го.



Большинство людей, которые понятия не имеют об истории группы, не понимают этого — мы играли с 10 разными басистами и барабанщиками. Они даже этого не понимают. Они этого не понимают. Но мы то знаем…



Итак, тур называется "Twisted Forever, Forever Twisted", или я называю его "Sex, Prescription Drugs And Rock And Roll'. Это второе название этих гастролей».



На вопрос, есть ли какие-то песни TWISTED SISTER, которые еще не прозвучали или которых исполнялось недостаточно, и которые он хотел бы сыграть в 2026 году, Jay Jay ответил:



«Возможно, они и есть, но проблема в том, что когда ты играешь 60 или 75 минут, потому что с вами заключен контракт, и вы стоите перед той же дилеммой, что и любая другая группа, которая существует вместе 50 лет и выпустила миллион альбомов. И эта дилемма заключается в следующем. Ты играешь те 17 песен, которые все хотят услышать, или надо заменить пару из них другими, более непонятными вещами? Это всегда большой вопрос. И мой ответ на этот вопрос таков: если ты играешь для фанатов, ты даешь им именно то, чего они хотят. Такова моя теория. Если ты играешь для себя, все по-другому. Но если вы действительно играете для фанатов и понимаете, что большинство из них хотят услышать эти 17 [песен]… Я гарантирую вам, что, если мы выложимся, мы исполним именно эти песни. Но мы уберем две из них, чтобы добавить две вещи. Какую из них нам следует удалить?" Никто не захочет, чтобы была удалена хоть одна песня. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. "Давайте уберем "Destroyer"."Давайте уберем "You Can't Stop Up Rock 'N' Roll". "Давайте уберем "Tear It Loose"."Давайте уберем "The Kids Are Back"."Нет. В этом-то и проблема. Итак, проблема в том, что мы собираемся вместе, мы будем репетировать и сыграем кучу песен. И у нас на уме есть пара песен, которые мы почти не играли, и мы попробуем, посмотрим, как они прозвучат. Посмотрим, как все получится».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 194

