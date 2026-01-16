Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 20
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
[= ||| все новости группы



*

Twisted Sister

*



16 янв 2026 : 		 Не ждите от TWISTED SISTER сюрпризов

13 ноя 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Я либо дурак, либо смелый»

10 ноя 2025 : 		 Новые концерты TWISTED SISTER

13 окт 2025 : 		 TWISTED SISTER думают о новой песне

26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»

11 апр 2024 : 		 DEE SNIDER уже не исключает возможности воссоединения TWISTED SISTER

5 фев 2024 : 		 DEE SNIDER о том, как он использовал галоп в стиле IRON MAIDEN в хите TWISTED SISTER

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER

4 июл 2023 : 		 TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями

13 июн 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»

18 май 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA

20 фев 2023 : 		 Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы

31 янв 2023 : 		 Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений

28 янв 2023 : 		 TWISTED SISTER сыграли три песни

23 янв 2023 : 		 JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»

14 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Не ждите от TWISTED SISTER сюрпризов



zoom
Барабанщик TWISTED SISTER Jay Jay French призвал поклонников не ждать от нынешнего тура "чего-то необычного":

«Вероятно, стоит ждать чего-то очень сдержанного, потому что у нас никогда не было намерения делать это снова. Никогда. Меня пришлось уговаривать. И ты и правда хочешь это сделать? И в некотором смысле это тур что-то типа круга почета. Он называется "Twisted Forever, Forever Twisted". Это мой 50-летний юбилей, для меня, Eddie и Dee, с которыми мы работаем плечом к плечу с февраля 76-го.

Большинство людей, которые понятия не имеют об истории группы, не понимают этого — мы играли с 10 разными басистами и барабанщиками. Они даже этого не понимают. Они этого не понимают. Но мы то знаем…

Итак, тур называется "Twisted Forever, Forever Twisted", или я называю его "Sex, Prescription Drugs And Rock And Roll'. Это второе название этих гастролей».

На вопрос, есть ли какие-то песни TWISTED SISTER, которые еще не прозвучали или которых исполнялось недостаточно, и которые он хотел бы сыграть в 2026 году, Jay Jay ответил:

«Возможно, они и есть, но проблема в том, что когда ты играешь 60 или 75 минут, потому что с вами заключен контракт, и вы стоите перед той же дилеммой, что и любая другая группа, которая существует вместе 50 лет и выпустила миллион альбомов. И эта дилемма заключается в следующем. Ты играешь те 17 песен, которые все хотят услышать, или надо заменить пару из них другими, более непонятными вещами? Это всегда большой вопрос. И мой ответ на этот вопрос таков: если ты играешь для фанатов, ты даешь им именно то, чего они хотят. Такова моя теория. Если ты играешь для себя, все по-другому. Но если вы действительно играете для фанатов и понимаете, что большинство из них хотят услышать эти 17 [песен]… Я гарантирую вам, что, если мы выложимся, мы исполним именно эти песни. Но мы уберем две из них, чтобы добавить две вещи. Какую из них нам следует удалить?" Никто не захочет, чтобы была удалена хоть одна песня. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. "Давайте уберем "Destroyer"."Давайте уберем "You Can't Stop Up Rock 'N' Roll". "Давайте уберем "Tear It Loose"."Давайте уберем "The Kids Are Back"."Нет. В этом-то и проблема. Итак, проблема в том, что мы собираемся вместе, мы будем репетировать и сыграем кучу песен. И у нас на уме есть пара песен, которые мы почти не играли, и мы попробуем, посмотрим, как они прозвучат. Посмотрим, как все получится».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 янв 2026
Corpsegrinder04
Креатор с Мегой новые альбомы выложили.
16 янв 2026
E
Ewst
Наверное опечатка, Jay Jay French - гитарист.
просмотров: 194

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом