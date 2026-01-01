Новые песни от вокалиста STATUS QUO

Вокалист STATUS QUO, FRANCIS ROSSI, выпустит новую студийную работу, получившую название "The Accidental", тридцатого января 2026 года. Еще две песни из этого релиза, доступны для прослушивания ниже:
01. Much Better
02. Go Man Go
03. Push Comes To Shove
04. Back On Our Home Ground
05. Dead Of Night
06. Going Home
07. Bye My Love
08. Something In The Air (Stormy Weather)
09. Picture Perfect
10. November Again
11. Things Will Get Better
12. Oh So Good
13. Beautiful World
14. Time To Remember
