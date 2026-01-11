Arts
|||| сегодня

ROB HALFORD 40 лет не берет в рот крепкого



ROB HALFORD перед Рождеством опубликовал следующее видео:

«Всем привет. Сегодня я стою здесь с чувством глубокой признательности и благодарности, отмечая 40-летие трезвости.

Четыре десятилетия назад я принял решение изменить весь ход своей жизни, шагнув из тьмы к свету, навстречу будущему, которое я не мог предвидеть. Как я уже говорил, это было нелегко, и до сих пор так и остается.

Выздоровление требует полной честности, смирения и готовности расти изо дня в день. Благодаря любви и поддержке моей высшей силы, моей семьи, друзей и поклонников, которые помогали мне ориентироваться, я продолжал двигаться вперед.

За эти годы я понял, что трезвость — это не просто поддержание чистоты, это наличие ясности, целеустремленности и связи — дар, который появляется в моей жизни каждый день ради людей, которых я люблю.

Я благодарен за то, каким человеком я стал, и за каждое испытание, с которым я сталкивался, что делало меня сильнее.

Тем из вас, кто, возможно, подумывает о том, чтобы сделать первый шаг в этом направлении вместе со мной, я надеюсь, что мой пример докажет, что выздоровление возможно. Надежда реальна, и каждый день — это шанс начать все сначала.

Я люблю Вас!»




КомментарииСкрыть/показать 4 )

11 янв 2026
WahrandPhain
"Ни капли в рот, а вот на жопу принято уже тысячи километров хуёв" - категорично заявил легендарный хеви-вокалист
11 янв 2026
L
Lord Ragnarok
Крепкого может в рот не берёт, но вялого - 100%.
11 янв 2026
Corpsegrinder04
Получается три моих любимых альбома группы 86 88 и 90 Робертино записывал даже не сидя на бутылке ? Вот это дела !
11 янв 2026
father
Corpsegrinder04, зато он скорее всего в это время ебался в жопу
