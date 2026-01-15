Arts
Новости
Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»



GENE SIMMONS в недавнем интервью разъяснил по поводу авторства композиции Beth. Peter Criss утверждает, что написал песню в соавторстве с покойным Стэном Пенриджем, когда Criss и Пенридж были в группе CHELSEA. В оригинальной версии песня называлась "Beck" в честь Бекки, жены Майка Брэнда, участника группы CHELSEA, которая часто звонила во время репетиций. Позже Criss получил приз зрительских симпатий за трек, который был сильно переработан и аранжирован продюсером Bob Ezrin для сессий альбома "Destroyer".

Несмотря на то, что в официальных титрах песни Criss указан как автор, наряду с Пенриджем и Эзрином, Simmons утверждает, что барабанщик не имел к ее созданию никакого отношения:

«История "Beth" такова, что мы с Peter'ом ехали в одном лимузине, а Эйс и Paul — в другом, и мы ехали из Флинта, штат Мичиган в маленькое местечко под названием Кадиллак, штат Мичиган, которое находится в нескольких сотнях миль от Детройта… Итак, в лимузине Peter начинает напевать [начало песни, которая впоследствии стала "Beth"]. Я такой: "Что это? Приятная мелодия. Что это?" — Он говорит: "О, это песня, которую я написал, называется "Beck"". Би-Э-Си-Кей. "Ну, как?" — "Бек, я слышу, ты звонишь", и так далее, и тому подобное. И я помню, как в то время я сказал ему, потому что мы начали работать с Bob'ом: "Почему бы тебе не включить эту песню? Кстати, какие у нее аккорды?" — Он отвечает: "Я не знаю". "О". Я подумал, что это странно. Так вот, у Peter'a была запись этой песни. Он рассказал об этом Bob'y. Но перед этим, в машине, я предложил: "Почему бы тебе не изменить это на "Beth", потому что, когда ты произносишь "Beck", этот твердый слог заглушает мелодию. "Бек, я слышу тебя… Бек, я слышу тебя..." Там есть какой-то "ск" [звук], который звучит не совсем гладко. "Beth" звучит гораздо мягче. А "Beth" — гораздо более романтичная идея. На самом деле, текст песни очень умный. Речь идет о парнях из группы, которые репетируют, и девушка пристает к парню с вопросом: "Эй, когда ты вернешься домой?" И он отвечает ей: "Я не вернусь домой в ближайшее время, потому что мы с ребятами будем играть всю ночь". Знаешь, это почти как "Что важнее? Твоя группа или я?" — "Вообще-то, сука, это группа. Ты не изменишь мою жизнь. Они изменят!»

Затем Gene рассказал о причастности Peter'a — или предполагаемом отсутствии таковой — к написанию "Beth", сказав:

«Итак, дети, теперь, когда вы все выросли, пришло время сказать правду. Констатирую факт: я люблю Peter'a. Мы все любим. Семьи — это сложно. Я не знаю ни одной семьи, в которой бы не ссорились и не злились друг на друга, а иногда не разговаривали друг с другом десятилетиями, а потом снова собирались вместе. Потому что семья есть семья. Peter — это всегда семья. И, к сожалению, мы видели его на похоронах Эйса [в октябре прошлого года]. И мы предавались воспоминаниям в промежутках между печалью и болью — "вспомни, когда" и все такое. Но пришло время сказать правду.

Peter не пишет песен. Он не играет ни на одном музыкальном инструменте. Барабаны по определению не являются музыкальным инструментом. Они называются ударными инструментами. Это действительно важно, иногда чрезвычайно важно для группы. Как было для нас. Но вы не можете сыграть партию ударных, которую можно скопировать, но вы можете придумать свой собственный рифф, мелодию и текст песни. Они могут быть скопированы, но что бы вы ни делали на барабанах, это не помешает кому-либо другому напрямую скопировать то, что вы сделали, и применить это к другой песне. Итак, это во-первых. Во-вторых, насколько я знаю, Peter не играет ни на каких других инструментах, которые я когда-либо видел. Ни на клавишных, ни на шести инструментах вообще. Изначально у него был отличный голос, похожий на виски.

Человеком, который написал "Beth", "Baby Driver" и еще пару песен, был парень по имени Стэн Пенридж. Стэн Пенридж был с Peter'ом в группе под названием CHELSEA. У них вышла пластинка, на самом деле, я думаю, она была на MCA. Итак, Peter не писал "Beth". И он не писал "Baby Driver". Это написал Стэн Пенридж. Но из-за политики и — намек, намек, подталкивание, подталкивание — мне там не было во время обсуждений, но Стэн согласился, чтобы и имя Peter'a включили в авторские. Он появляется первым — Peter Criss, Стэн Пенридж… Или Peter Criss, Bob Ezrin Стэн Пенридж, или наоборот. Но Peter — первый. Он не имеет никакого отношения к этой песне — никакого. Он ее спел. И чтобы развеять всю эту мифологию, сплетни и откровенную ложь, Ищи Ezrin сказал: "Я хочу сделать ее в стиле "Yesterday" [THE BEATLES], больше похоже на струнный квартет и фортепиано. То есть более акустично, потому что этого требовала мелодия песни. А мы никогда этого не делали. Мы никогда не думали, что будем исполнять подобную песню, но мы все сказали: "Конечно".

Итак, мифология "Beth" - это именно то, что нужно: мифология. Реальная история заключается в том, что Peter'y посчастливилось оказаться в одном месте и в одно время с парнем, который написал песню под названием "Beth", а затем Bob Ezrin, услышав эту песню, ушел домой до того, как она была записана, и тогда Bob добавил среднюю часть фортепиано, которая был взята на законных основаниях, поскольку является общественным достоянием. По-моему, это был фортепианный концерт Моцарта. Вот какая история у Beth».




КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
Ну раз Крисс - это семья, сохрани её секрет, старый дурак.
15 янв 2026
F
Family Ghost
>>что бы вы ни делали на барабанах, это не помешает кому-либо другому напрямую скопировать то, что вы сделали, и применить это к другой песне

Ну кстати интересное утверждение. Если завтра выйдет песня группы (например) Megadeth, в которой будет в копейку изображено барабанное интро к Пэйнкиллеру, при этом после интро будет иная песня - прям точно нельзя будет юридически до..баться?
Я, конечно, имею в виду не кавер, не попурри, не отсылку/оммаж, а просто вот какая-то песня совершенно на другую тему, с другими риффами и т.д., которая просто первые 15 секунд или около того повторяет удар в удар интро Пня.
15 янв 2026
С
Санчез
Family Ghost, ну песня Патриот у АРИИ начинается почти также как и Пейнкиллер - никто недоебался)))
15 янв 2026
F
Family Ghost
Санчез, ария и JP существуют в разных правовых вселенных)) тем более, там не в копейку все же
15 янв 2026
Hellg
Вот читаю порой, то что пишет этот человек и, поначалу, диву даюсь. А потом вспоминаю, что он БАСИСТ))

На днях смотрел интервью с Алексеем Трифоновым и тот вообще сказал, что в современной музыке барабанщик выполняет роль дирижёра, задаёт темп и динамику, чем раньше занимался дирижёр. А при записи материала группе вообще нужно живьём писать вокал и ударные, а остальное можно спокойно забивать на компе.
15 янв 2026
С
Санчез
Hellg, на ударных всё держится, это факт. Он задаёт ритм и секцию на пару с басом, если гитарист или вокалист залажуют - пихуй., а вот если бас или барабан - пизда рулю
