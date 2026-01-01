сегодня



Почему BLACK SABBATH не выпустили "Scary Dreams"



Geezer Butler в недавнем интервью рассказал о том, почему BLACK SABBATH так и не выпустили "Scary Dreams" — медленную блюзовую композицию, которую они исполняли во время тура Ozzfest в 2001 году.:



«Да, мы сочинили около восьми новых песен во время тех сессий. Мы записывали их в Монмуте, в Уэльсе. Мы доделали как минимум шесть треков и, кажется, ещё пару были в процессе работы. Именно тогда продюсер Рик Рубин впервые связался с нами. Он хотел сделать этот альбом ещё 2002 году. Мы пошли к нему домой, чтобы дать ему послушать то, что у нас получилось, и пока мы это слушали, я думал: "Какая чушь". [Смеётся]. Мне эти песни не понравились. Я был ими недоволен. Не знаю, может, потому что я дал послушать их кому-то другому. И я сказал: "Нет, после стольких лет выпускать такое неправильно". Так что мы отказались от этой идеи».



Butler ранее упоминал «Scary Dreams» в интервью Ultimate Classic Rock в 2023 году. На вопрос, сколько материала из поздних лет BLACK SABBATH, который фанаты ещё не слышали, хранится в архивах, он ответил:



«Если вы не слышали эти песни, значит, они недостаточно хороши, чтобы попасть в альбом. "Scary Dreams" получилась не очень. Это было тогда, когда мы пытались создать альбом. Думаю, это было в 2001 году. Ничего не получилось. Всё было очень натянуто. "Scary Dreams", наверное, лучшее, что нам удалось. Я был настолько недоволен ей, что не хотел сочинять для неё тексты. Клавишник Geoff Nichols придумал вокальную партию и тексты. [Смеётся]. Вот насколько всем было это неинтересно. Всё было слишком вымученно. У нас было около пяти или шести песен, и они мне не очень нравились, но я согласился ради Tony и Оззи. Мы дали их послушать Rick Rubin, и я подумал: "Боже, это же полная чушь". Думаю, Tony и Оззи они могли понравиться, но песни не соответствовали нашим стандартам. Я так об этом думал. Чтобы материал был хорошим, он должен нравиться всем четверым. Не должно быть так, чтобы песни понравились только двоим из нас, так что на этом всё и закончилось».







