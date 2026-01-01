Arts
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 30
*Новое видео HYPOCRISY 28
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
Новости
8 янв 2026 : 		 Почему BLACK SABBATH не выпустили "Scary Dreams"

27 ноя 2025 : 		 Гитара KIRK HAMMETT с концерта BLACK SABBATH ушла за 76 800 долларов

17 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE ответила первому менеджеру BLACK SABBATH

17 ноя 2025 : 		 Первый менеджер BLACK SABBATH предъявил Sharon

2 окт 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о последнем саундчеке BLACK SABBATH

10 сен 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Жаль, что Оззи не успел увидеть балет»

8 авг 2025 : 		 LARS ULRICH: «BLACK SABBATH на последнем шоу звучали отлично!»

7 авг 2025 : 		 BLACK SABBATH доминируют в чартах

28 июл 2025 : 		 BILL WARD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 Песни OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH скакнули в чартах

21 июл 2025 : 		 BLACK SABBITCH готовят концертный альбом

18 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от THE RED MOUNTAIN

18 июл 2025 : 		 Концерт BLACK SABBATH собрал 190 миллионов долларов на благотворительность

14 июл 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH посмотрели более пяти миллионов

10 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощальном концерте»

6 июл 2025 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT исполнил хит BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления BLACK SABBATH

5 июл 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «BLACK SABBATH больше походили на зеркало того, что происходило в обществе»

4 июл 2025 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»

4 июл 2025 : 		 VINNY APPICE: «А меня на финал BLACK SABBATH не позвали!»

3 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза pre-BLACK SABBATH

1 июл 2025 : 		 BLACK SABBATH награждены Freedom Of The City Of Birmingham

29 июн 2025 : 		 Первое фото нового состава BLACK SABBATH

28 июн 2025 : 		 Альбомы BLACK SABBATH и OZZY OSBOURNE попали в чарты

27 июн 2025 : 		 Альбом Pre-BLACK SABBATH выйдет летом

25 июн 2025 : 		 BLACK SABBATH репетируют
Почему BLACK SABBATH не выпустили "Scary Dreams"



Geezer Butler в недавнем интервью рассказал о том, почему BLACK SABBATH так и не выпустили "Scary Dreams" — медленную блюзовую композицию, которую они исполняли во время тура Ozzfest в 2001 году.:

«Да, мы сочинили около восьми новых песен во время тех сессий. Мы записывали их в Монмуте, в Уэльсе. Мы доделали как минимум шесть треков и, кажется, ещё пару были в процессе работы. Именно тогда продюсер Рик Рубин впервые связался с нами. Он хотел сделать этот альбом ещё 2002 году. Мы пошли к нему домой, чтобы дать ему послушать то, что у нас получилось, и пока мы это слушали, я думал: "Какая чушь". [Смеётся]. Мне эти песни не понравились. Я был ими недоволен. Не знаю, может, потому что я дал послушать их кому-то другому. И я сказал: "Нет, после стольких лет выпускать такое неправильно". Так что мы отказались от этой идеи».

Butler ранее упоминал «Scary Dreams» в интервью Ultimate Classic Rock в 2023 году. На вопрос, сколько материала из поздних лет BLACK SABBATH, который фанаты ещё не слышали, хранится в архивах, он ответил:

«Если вы не слышали эти песни, значит, они недостаточно хороши, чтобы попасть в альбом. "Scary Dreams" получилась не очень. Это было тогда, когда мы пытались создать альбом. Думаю, это было в 2001 году. Ничего не получилось. Всё было очень натянуто. "Scary Dreams", наверное, лучшее, что нам удалось. Я был настолько недоволен ей, что не хотел сочинять для неё тексты. Клавишник Geoff Nichols придумал вокальную партию и тексты. [Смеётся]. Вот насколько всем было это неинтересно. Всё было слишком вымученно. У нас было около пяти или шести песен, и они мне не очень нравились, но я согласился ради Tony и Оззи. Мы дали их послушать Rick Rubin, и я подумал: "Боже, это же полная чушь". Думаю, Tony и Оззи они могли понравиться, но песни не соответствовали нашим стандартам. Я так об этом думал. Чтобы материал был хорошим, он должен нравиться всем четверым. Не должно быть так, чтобы песни понравились только двоим из нас, так что на этом всё и закончилось».




