сегодня



Вокалист ZZ TOP: «Нам предлагали по миллиону за бороду»



Вокалист ZZ TOP Billy Gibbons подтвердил, что им предлагали по миллиону за бороду:



«Это правда. [Gillette] отрицают это. Речь шла о миллионе долларов на человека. Но мы позвонили мистеру Мерлису [ветерану музыкальной индустрии Бобу Мерлису]. Я сказал: "Боб, мы получили такое предложение". "Что? — спросил он. "Нам предложили по миллиону долларов каждому, чтобы мы побрились под камеры". Он ответил: "Что ж, деньги хорошие. Ты мог бы подумать делаю это, но я не уверен, что вы, ребята, — кто-нибудь из вас, ребята, — понимаете, что там будет". Так что мы отказались. Мы отказались и наши фанаты это оценили. Пошли слухи».



Предложение было сделано в 1984 году, что по текущему курсу составляет примерно 3.1 миллиона долларов.







+0 -0



просмотров: 240

