Новости
8 янв 2026 : 		 Вокалист ZZ TOP: «Нам предлагали по миллиону за бороду»

4 июл 2025 : 		 Бокс-сет ZZ TOP выйдет летом

29 мар 2025 : 		 Новый басист ZZ TOP не считает себя частью группы

17 мар 2025 : 		 Барабанщик ZZ TOP выбыл из тура

9 мар 2025 : 		 Лидер ZZ TOP о замене Дасти Хилла

19 янв 2025 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

16 май 2024 : 		 Фронтмен ZZ TOP исполнил классику блюза

3 мар 2024 : 		 SAMMY HAGAR джемует с BILLY GIBBONS

26 фев 2024 : 		 BILLY GIBBONS и MATT SORUM исполнили ZZ TOP

6 янв 2024 : 		 Дом басиста ZZ TOP выставлен на продажу

26 дек 2023 : 		 Вокалист ZZ TOP получит награду Vegas Rocks! Magazine

11 дек 2023 : 		 Инструмент басиста ZZ TOP ушел за значимую сумму

27 окт 2023 : 		 Коллекция Дасти Хилла уйдет с молотка

1 авг 2023 : 		 Уйдут ли ZZ TOP на пенсию?

2 июл 2023 : 		 В новый альбом ZZ TOP войдут и песни с записями Дасти

8 май 2023 : 		 Первое появление ZZ TOP на ТВ

7 май 2023 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

5 янв 2023 : 		 Вокалист ZZ TOP — о разогреве Хендрикса

20 дек 2022 : 		 JOE BONAMASSA и ROBBY KRIEGER присоединились к вокалисту ZZ TOP

18 ноя 2022 : 		 Умерла модель из клипов ZZ TOP, DAVID LEE ROTH, KISS

25 июл 2022 : 		 ZZ TOP дадут пять концертов в Лас-Вегасе

28 апр 2022 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

26 мар 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ZZ TOP

9 мар 2022 : 		 Новый альбом ZZ TOP выйдет летом

23 дек 2021 : 		 Каталог ZZ TOP был продан за 50 миллионов

18 дек 2021 : 		 MATT SORUM, GILBY CLARKE, JOE BONAMASSA и другие поздравили вокалиста ZZ TOP
Вокалист ZZ TOP: «Нам предлагали по миллиону за бороду»



Вокалист ZZ TOP Billy Gibbons подтвердил, что им предлагали по миллиону за бороду:

«Это правда. [Gillette] отрицают это. Речь шла о миллионе долларов на человека. Но мы позвонили мистеру Мерлису [ветерану музыкальной индустрии Бобу Мерлису]. Я сказал: "Боб, мы получили такое предложение". "Что? — спросил он. "Нам предложили по миллиону долларов каждому, чтобы мы побрились под камеры". Он ответил: "Что ж, деньги хорошие. Ты мог бы подумать делаю это, но я не уверен, что вы, ребята, — кто-нибудь из вас, ребята, — понимаете, что там будет". Так что мы отказались. Мы отказались и наши фанаты это оценили. Пошли слухи».

Предложение было сделано в 1984 году, что по текущему курсу составляет примерно 3.1 миллиона долларов.




Комментарии

Сообщений нет

просмотров: 240

