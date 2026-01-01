Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 30
*Новое видео HYPOCRISY 28
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 30
*Новое видео HYPOCRISY 28
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
[= ||| все новости группы



*

Thin Lizzy

*



8 янв 2026 : 		 RICKY WARWICK, MARCO MENDOZA и RICHARD FORTUS почтили память лидера THIN LIZZY

5 янв 2026 : 		 Гитарист THIN LIZZY: «Надеюсь, что вдохновил молодых на свершения»

15 ноя 2025 : 		 Наследники вокалиста THIN LIZZY договорились с PRIMARY WAVE MUSIC

14 окт 2025 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

27 сен 2025 : 		 Юбилейное издание THIN LIZZY выйдет осенью

23 май 2025 : 		 Гитарист THIN LIZZY: «Вскоре я снова смогу отправить свои булочки в путь!»

22 фев 2025 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

25 янв 2025 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

11 янв 2025 : 		 TOM HAMILTON о том, как оказался в THIN LIZZY

8 дек 2024 : 		 Фрагмент нового релиза THIN LIZZY

26 ноя 2024 : 		 SCOTT GORHAM назвал тех, кого хотел бы видеть в THIN LIZZY

18 ноя 2024 : 		 SCOTT GORHAM хочет собрать крутой состав THIN LIZZY

1 ноя 2024 : 		 Новый альбом THIN LIZZY выйдет зимой

26 окт 2024 : 		 THIN LIZZY вернулись в чарты

29 сен 2024 : 		 Визуальный ряд от THIN LIZZY

17 сен 2024 : 		 Визуальный ряд от THIN LIZZY

1 сен 2024 : 		 Видео с текстом от THIN LIZZY

1 июн 2024 : 		 Новое видео THIN LIZZY

2 фев 2024 : 		 Винил THIN LIZZY выйдет весной

19 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома THIN LIZZY выйдет осенью

29 июл 2023 : 		 Трейлер новой книги о THIN LIZZY

22 мар 2023 : 		 THIN LIZZY назвали лучшими в Ирландии

5 фев 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Надеюсь, что Фил Лайнотт просто пошутил»

18 ноя 2022 : 		 Переиздание THIN LIZZY выйдет зимой

9 май 2022 : 		 Концертные релизы Phil Lynott, THIN LIZZY выйдут летом

15 дек 2021 : 		 GILBY CLARKE, WARREN DEMARTINI, SEAN MCNABB, JIMMY D'ANDA исполняют песню THIN LIZZY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RICKY WARWICK, MARCO MENDOZA и RICHARD FORTUS почтили память лидера THIN LIZZY



zoom
Четвертого января в Дублине состоялся памяти Фила Лайнотта, в рамках которого принимали участие Ricky Warwick из BLACK STAR RIDERS, THE ALMIGHTY и THIN LIZZY, Marco Mendoza из THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE и THIN LIZZY и Richard Fortus из GUNS N' ROSES.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 150

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом