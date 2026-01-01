сегодня



RICKY WARWICK, MARCO MENDOZA и RICHARD FORTUS почтили память лидера THIN LIZZY



Четвертого января в Дублине состоялся памяти Фила Лайнотта, в рамках которого принимали участие Ricky Warwick из BLACK STAR RIDERS, THE ALMIGHTY и THIN LIZZY, Marco Mendoza из THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE и THIN LIZZY и Richard Fortus из GUNS N' ROSES.











