BURTON CUMMINGS и RANDY BACHMAN о будущем туре THE GUESS WHO



BURTON CUMMINGS и RANDY BACHMAN в недавнем интервью обсудили первый за 23 года тур THE GUESS WHO. После урегулирования судебного процесса по поводу торговой марки с двумя другими участниками группы в 2024 году, пара отправится в турне по своей родной Канаде, которое начнется 26 мая в Avenir Centre в Монктоне, Нью-Брансуик. Турне посетит Галифакс, Лаваль, Торонто, Гамильтон, Лондон, Виннипег, Саскатун, Калгари и Эдмонтон, а завершится выступлениями на фестивалях в Оттаве и Ванкувере. Перед началом этого тура THE GUESS WHO выступят 31 января на сцене OLG в казино Fallsview в Ниагарском Водопаде, Онтарио.



Как главные авторы ранних хитов GUESS WHO, Bachman и Cummings помогли группе добиться международного успеха с такими песнями, как "These Eyes", "Laughing", "Undun", "American Woman", "No Sugar Tonight/New Mother Nature" и "No Time". Их альбом 1970 года "American Woman" занял 1-е место в Канаде, а заглавный трек стал первым хитом канадской группы под номером один в Billboard.



Три года назад Bachman и Cummings подали иск, обвинив группу, называющую себя THE GUESS WHO, во главе с барабанщиком Garry Peterson, в ложной рекламе "группы нанятых музыкантов, которые гастролируют и записываются под этим названием". В сентябре 2024 года было объявлено, что Bachman и Cummings уладили свой давний спор с бывшими коллегами по группе Peterson и Jim Kale.



На вопрос, что они почувствовали, когда, наконец, вернули себе название GUESS WHO, Burton ответил:



«Ну, во-первых, мы с Randy оба были очень расстроены тем, что сделала фейковая группа. Поначалу меня это не очень беспокоило, но это продолжалось и продолжалось. Мы все думали, что этому придет конец, а фальшивая группа все продолжала и продолжала. И Garry Peterson, я думаю, во многом это одобрял. И это было справедливо — с меня уже было достаточно. Итак, мы с Randy собрались вместе и решили: "Послушайте, это нужно прекратить". У него есть дети и внуки, и они смотрели онлайн THE GUESS WHO и им было интересно: "Ну, а Randy будет там сегодня вечером? Мой дедушка будет там?" И эта фальшивая группа, они на самом деле брали наши альбомы на встречи после концертов и подписывали свои имена на наших фотографиях. Так что у нас было — по крайней мере, для меня, и я не могу говорить за него, но я знаю, что он чувствует то же самое — с меня было достаточно. Я сказал: "Чего бы это ни стоило, давайте наймем лучших адвокатов. Давайте прекратим это"».



Randy вмешался: «Мы получали письма от поклонников, но постфактум. Но из-за COVID и того, что все обзавелись собственными телефонами, мы слышали что-то вроде: "Мы только что проехали 300 миль со своей семьей и внуками, чтобы послушать песню, которую они слышали всю свою жизнь, и вот эти парни на сцене рассказывают, как они написали "These Eyes" и "American Woman".". Их еще не было в живых, когда вы их сочинили". И они присылали нам клипы… У них было собственное название. Они написали авторские права на название и зарегистрировали его как торговую марку. Мы не могли этого сделать, но мы уличили их в ложном подражании, мошенничестве — они обманывают фанатов, используя голос [Burton] и песни, которые мы написали для продвижения шоу».



Burton добавил: «Понимаете, это совсем другое дело. Они использовали наши настоящие пластинки для рекламы своих фальшивых концертов. А тот певец, как бы его ни звали, блондин, он разгуливал повсюду, как будто это была его группа. Знаете, что он сказал однажды в интервью? Они разговаривали с этим вокалистом, и он спросил: "Ну, в чем дело? Я был в THE GUESS WHO дольше, чем Burton." Нет, вы были в кавер-группе THE GUESS WHO дольше, чем Burton в настоящей THE GUESS WHO. Видите ли, они дошли до того, что поверили, что это их работа».



Возвращаясь к тому, что он почувствовал, когда им удалось договориться с двумя другими участниками THE GUESS WHO о том, кто продолжит использовать это название, Randy сказал:



«Ну, это было что-то вроде "Наконец-то все закончилось". Это был не конец. Это заняло много месяцев. Нам пришлось зайти на веб-сайт, закрыть веб-сайты и получить пароли. И пришлось пойти и найти все торговые марки и все документы, которые изменились за эти годы, и аннулировать их. А потом мы начали все сначала, так как командой была BACHMAN-CUMMINGS. Итак, все было кончено. Но я пережил пару разводов — надеюсь, тебе никогда не придется проходить через это, — но это никогда не закончится, пока все не закончится само собой. Как сказал Йоги Берра: "Ничего не кончено, пока не закончится". Мы решили, наконец, отправиться на медиацию в Лос-Анджелес и не выходить из комнаты, пока не будет принято решение. Потому что я бы подал на развод, вы можете заключить соглашение, и такой-то должен что-то обеспечить, а на следующий день они этого не делают, и вы не разводитесь. А потом проходит шесть месяцев, и это стоит вам еще больших денег. Юристы зарабатывают на этом кучу денег».



Burton добавил: «Позвольте мне сказать одну вещь о том, что он упомянул, — о медиации. Это невероятно. Многим людям трудно поверить, что это правда. Однажды утром, в 9:00, мы пришли и начали медиацию, находясь в одной комнате. Вы знаете, во сколько мы вышли из той комнаты? На следующее утро, в 6:00. Все это время мы спорили и ругались с двумя группами адвокатов — с девяти утра до шести утра следующего дня».



Randy продолжил: «И мы брали перерыв и говорили: "Давайте отключимся", и засыпали на 10 минут, как в самолете. "Давайте сходим в туалет", — и мы возвращались и молотили, и долбили, и долбили, и долбили без остановки».







