Новости
*

Freedom Call

*



8 янв 2026 : 		 Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL

16 июл 2025 : 		 FREEDOM CALL обновили контракт с Steamhammer/SPV

8 май 2024 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

7 май 2024 : 		 Вскрытие FREEDOM CALL

10 апр 2024 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

20 мар 2024 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

21 фев 2024 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

14 июл 2023 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

3 июн 2023 : 		 Новая песня FREEDOM CALL

26 окт 2022 : 		 Видео с выступления FREEDOM CALL

23 сен 2021 : 		 Видео полного выступления FREEDOM CALL

11 окт 2020 : 		 Вокалист FREEDOM CALL выпустил новое видео

22 июл 2020 : 		 FREEDOM CALL отыграют концерт в августе

28 май 2020 : 		 Онлайн-концерт от FREEDOM CALL

10 окт 2019 : 		 FREEDOM CALL получили награду от лейбла

22 авг 2019 : 		 Рассказ об издании альбома FREEDOM CALL

16 авг 2019 : 		 Новая песня FREEDOM CALL

19 июл 2019 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

23 июн 2019 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

29 апр 2019 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в августе

19 окт 2018 : 		 SONJA HÖLLERING в новом видео вокалиста FREEDOM CALL

28 апр 2018 : 		 Новое видео фронтмена FREEDOM CALL

5 фев 2018 : 		 Новое видео сольного проекта фронтмена FREEDOM CALL

2 дек 2017 : 		 Лирик-видео сольного проекта фронтмена FREEDOM CALL

10 ноя 2017 : 		 Вокалист FREEDOM CALL выпускает сольную работу

2 ноя 2016 : 		 Новое видео FREEDOM CALL
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL



Heavy Metal Happycore (feat. Petri Lindroos of Ensiferum), новое видео FREEDOM CALL, доступно для просмотра ниже.



Like!+0Dislike!-0


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 янв 2026
Corpsegrinder04
Первый альбом Freedom Call был приличный мрачноватый Power, когда там ещё играл молодой голубок из Helloween.
В какую же ублюдскую дырявую поебту превратилась группа в наши дни.
Вот просто для примера сравнить условную Fairyland с дебютника и вот это Хэппи убожество. Как так можно деградировать за 25+ лет я хз.
8 янв 2026
father
Corpsegrinder04, не поверишь, вот только вчера под пивас выборочно прогнал все альбомы и пришел к выводу, что уход Циммермана делит всю их историю на до и после. И после - реально поебень. Насчёт хэппи я хз, там с самого начала довольно сладкое музло было, но с Циммерманом оно было пиздато сладкое, а без него стало хуёво сладким.
Насчёт Герстнера хз, он вроде бы ничего не успел посочинять в Freedom Call, но в Helloween он отличные треки пишет, поэтому может и в FC тоже как-то там эпизодически помогал.
8 янв 2026
EvgenBriden
father, вот тоже только совсем недавно посвятил музыкальный день этой группе, и всё же прихожу к выводу, что у них почти на каждом альбоме есть 2-3 отличные песни а всё остальное однообразная хрень)
В основном это песни среднетемповые, они хорошо получаются. Из последнего альбома вот Supernova High Above мне очень даже поноавились. Но вот скоростные темы, в виде самого примитивного powermetal!!! мне как раз не заходят.
8 янв 2026
father
EvgenBriden, а я последний и не слушал, даже не знал, что он есть:) Щас послушаю
8 янв 2026
Corpsegrinder04
father, первый альбом разительно отличается от всего последующего творчества. А после Циммермана там вообще откровенный говнохеппи пошёл. Что не песня, то "Гимн пидарасов".
8 янв 2026
S
SS-ULTRA
А мне, напротив, больше всего нравится альбом 2005 года, самый нехарактерный для них, хард-роковый и, так уж сложилось, самый классный. И с самым хорошим звуком.
У них действительно на каждом альбоме есть 1-2 хита, но этого мало. После альбома 2010 года, который, на мой взгляд, был неплохим, пошло реально дерьмо.
Но и на этом дерьме пара песен приличных есть, то есть вроде как держат марку, но до Legend of the Shadowking включительно я могу их альбомы слушать целиком и, честно говоря, получать положительные эмоции. Но потом реально сопли.
Может, и правда уход Циммермана повлиял, после 2010 слушать нереально.
Эта песня тому подтверждение.
Жаль.
8 янв 2026
Corpsegrinder04
https://www.youtube.com/watch?v=ZE5EiMAmTM8

Мужики вот лучше зацените турецкое импортозамещени в Power-е.
Выглядят смешно, поёт арбузник, но я когда припев услышал первый раз - подумал Саммет из Эдгая. Да и вообще у них заебок альбом 2022-го года. В разы пизже вот этого говна Фридомовского.

На случай, если у кого ютуб не работает.
https://my.mail.ru//mail/annnnnuta90/video/_myvideo/6516.html
просмотров: 407

