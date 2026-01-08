×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом...
48
С Новым Годом!
42
SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT...
30
Новое видео HYPOCRISY
28
NITA STRAUSS ждет первенца
19
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом...
48
С Новым Годом!
42
SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT...
30
Новое видео HYPOCRISY
28
NITA STRAUSS ждет первенца
19
все новости группы
Freedom Call
Германия
Power Metal
http://www.freedom-call.net
Myspace:
http://www.myspace.com/callforfreedom
Facebook:
https://www.facebook.com/FreedomCallOfficial
8 янв 2026
:
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
16 июл 2025
:
FREEDOM CALL обновили контракт с Steamhammer/SPV
8 май 2024
:
Новое видео FREEDOM CALL
7 май 2024
:
Вскрытие FREEDOM CALL
10 апр 2024
:
Новое видео FREEDOM CALL
20 мар 2024
:
Новое видео FREEDOM CALL
21 фев 2024
:
Новое видео FREEDOM CALL
14 июл 2023
:
Новое видео FREEDOM CALL
3 июн 2023
:
Новая песня FREEDOM CALL
26 окт 2022
:
Видео с выступления FREEDOM CALL
23 сен 2021
:
Видео полного выступления FREEDOM CALL
11 окт 2020
:
Вокалист FREEDOM CALL выпустил новое видео
22 июл 2020
:
FREEDOM CALL отыграют концерт в августе
28 май 2020
:
Онлайн-концерт от FREEDOM CALL
10 окт 2019
:
FREEDOM CALL получили награду от лейбла
22 авг 2019
:
Рассказ об издании альбома FREEDOM CALL
16 авг 2019
:
Новая песня FREEDOM CALL
19 июл 2019
:
Новое видео FREEDOM CALL
23 июн 2019
:
Новое видео FREEDOM CALL
29 апр 2019
:
Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в августе
19 окт 2018
:
SONJA HÖLLERING в новом видео вокалиста FREEDOM CALL
28 апр 2018
:
Новое видео фронтмена FREEDOM CALL
5 фев 2018
:
Новое видео сольного проекта фронтмена FREEDOM CALL
2 дек 2017
:
Лирик-видео сольного проекта фронтмена FREEDOM CALL
10 ноя 2017
:
Вокалист FREEDOM CALL выпускает сольную работу
2 ноя 2016
:
Новое видео FREEDOM CALL
3 сен 2016
:
Новый альбом FREEDOM CALL выйдет осенью
8 июл 2016
:
Видео с текстом от FREEDOM CALL
25 фев 2015
:
FREEDOM CALL выпустят специальную версию "Eternity"
10 фев 2014
:
Новое видео FREEDOM CALL
9 дек 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома FREEDOM CALL
29 ноя 2013
:
Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в феврале
13 апр 2013
:
Новое видео FREEDOM CALL
6 апр 2013
:
Детали нового релиза FREEDOM CALL
21 фев 2013
:
Детали сборника лучших песен FREEDOM CALL
31 окт 2012
:
Новый сингл FREEDOM CALL
6 фев 2012
:
Новое видео FREEDOM CALL
21 дек 2011
:
Детали нового альбома FREEDOM CALL
14 ноя 2011
:
Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в феврале
26 апр 2011
:
Трейлер к новому DVD FREEDOM CALL
28 мар 2011
:
DVD FREEDOM CALL выйдет в июне
21 сен 2010
:
Новое видео FREEDOM CALL
13 фев 2010
:
DANIEL ZIMMERMANN покидает FREEDOM CALL
13 дек 2009
:
Обложка и трек-лист FREEDOM CALL
11 дек 2009
:
Детали нового альбома FREEDOM CALL
23 ноя 2009
:
Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в январе
13 авг 2007
:
Новое видео от FREEDOM CALL
9 янв 2007
:
FREEDOM CALL: Новый альбом в апреле
13 сен 2006
:
Обнародован трек-лист нового альбома FREEDOM CALL
18 ноя 2005
:
У FREEDOM CALL новый гитарист
9 ноя 2005
:
FREEDOM CALL объявили имя нового басиста
9 сен 2005
:
Басист ILKER ERSIN уходит из FREEDOM CALL
23 июл 2005
:
FREEDOM CALL расстались с гитаристом
сегодня
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
Heavy Metal Happycore (feat. Petri Lindroos of Ensiferum), новое видео FREEDOM CALL, доступно для просмотра ниже.
http://www.freedom-call.net
+0
-0
(
7
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
8 янв 2026
Corpsegrinder04
Первый альбом Freedom Call был приличный мрачноватый Power, когда там ещё играл молодой голубок из Helloween.
В какую же ублюдскую дырявую поебту превратилась группа в наши дни.
Вот просто для примера сравнить условную Fairyland с дебютника и вот это Хэппи убожество. Как так можно деградировать за 25+ лет я хз.
8 янв 2026
father
Corpsegrinder04
,
не поверишь, вот только вчера под пивас выборочно прогнал все альбомы и пришел к выводу, что уход Циммермана делит всю их историю на до и после. И после - реально поебень. Насчёт хэппи я хз, там с самого начала довольно сладкое музло было, но с Циммерманом оно было пиздато сладкое, а без него стало хуёво сладким.
Насчёт Герстнера хз, он вроде бы ничего не успел посочинять в Freedom Call, но в Helloween он отличные треки пишет, поэтому может и в FC тоже как-то там эпизодически помогал.
8 янв 2026
EvgenBriden
father
,
вот тоже только совсем недавно посвятил музыкальный день этой группе, и всё же прихожу к выводу, что у них почти на каждом альбоме есть 2-3 отличные песни а всё остальное однообразная хрень)
В основном это песни среднетемповые, они хорошо получаются. Из последнего альбома вот Supernova High Above мне очень даже поноавились. Но вот скоростные темы, в виде самого примитивного powermetal!!! мне как раз не заходят.
8 янв 2026
father
EvgenBriden
,
а я последний и не слушал, даже не знал, что он есть:) Щас послушаю
8 янв 2026
Corpsegrinder04
father
,
первый альбом разительно отличается от всего последующего творчества. А после Циммермана там вообще откровенный говнохеппи пошёл. Что не песня, то "Гимн пидарасов".
8 янв 2026
S
SS-ULTRA
А мне, напротив, больше всего нравится альбом 2005 года, самый нехарактерный для них, хард-роковый и, так уж сложилось, самый классный. И с самым хорошим звуком.
У них действительно на каждом альбоме есть 1-2 хита, но этого мало. После альбома 2010 года, который, на мой взгляд, был неплохим, пошло реально дерьмо.
Но и на этом дерьме пара песен приличных есть, то есть вроде как держат марку, но до Legend of the Shadowking включительно я могу их альбомы слушать целиком и, честно говоря, получать положительные эмоции. Но потом реально сопли.
Может, и правда уход Циммермана повлиял, после 2010 слушать нереально.
Эта песня тому подтверждение.
Жаль.
8 янв 2026
Corpsegrinder04
https://www.youtube.com/watch?v=ZE5EiMAmTM8
Мужики вот лучше зацените турецкое импортозамещени в Power-е.
Выглядят смешно, поёт арбузник, но я когда припев услышал первый раз - подумал Саммет из Эдгая. Да и вообще у них заебок альбом 2022-го года. В разы пизже вот этого говна Фридомовского.
На случай, если у кого ютуб не работает.
https://my.mail.ru//mail/annnnnuta90/video/_myvideo/6516.html
просмотров: 407
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
В какую же ублюдскую дырявую поебту превратилась группа в наши дни.
Вот просто для примера сравнить условную Fairyland с дебютника и вот это Хэппи убожество. Как так можно деградировать за 25+ лет я хз.
Насчёт Герстнера хз, он вроде бы ничего не успел посочинять в Freedom Call, но в Helloween он отличные треки пишет, поэтому может и в FC тоже как-то там эпизодически помогал.
В основном это песни среднетемповые, они хорошо получаются. Из последнего альбома вот Supernova High Above мне очень даже поноавились. Но вот скоростные темы, в виде самого примитивного powermetal!!! мне как раз не заходят.
У них действительно на каждом альбоме есть 1-2 хита, но этого мало. После альбома 2010 года, который, на мой взгляд, был неплохим, пошло реально дерьмо.
Но и на этом дерьме пара песен приличных есть, то есть вроде как держат марку, но до Legend of the Shadowking включительно я могу их альбомы слушать целиком и, честно говоря, получать положительные эмоции. Но потом реально сопли.
Может, и правда уход Циммермана повлиял, после 2010 слушать нереально.
Эта песня тому подтверждение.
Жаль.
Мужики вот лучше зацените турецкое импортозамещени в Power-е.
Выглядят смешно, поёт арбузник, но я когда припев услышал первый раз - подумал Саммет из Эдгая. Да и вообще у них заебок альбом 2022-го года. В разы пизже вот этого говна Фридомовского.
На случай, если у кого ютуб не работает.
https://my.mail.ru//mail/annnnnuta90/video/_myvideo/6516.html