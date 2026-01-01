Arts
Новости
Новости
Новая песня TAILGUNNER



zoom
Eulogy, новое видео группы TAILGUNNER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Midnight Blitz", выходящего шестого февраля на Napalm Records. Продюсером материала является K.K. Downing:

01. Midnight Blitz
02. Tears In Rain
03. Follow Me In Death
04. Dead Until Dark
05. Barren Lands And Seas Of Red
06. War In Heaven
07. Blood Sacrifice
08. Night Raids
09. Eye Of The Storm
10. Eulogy










