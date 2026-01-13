Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

сегодня



KURDT VANDERHOOF отреагировал на слова бывшего вокалиста METAL CHURCH и написал:



«Привет, друзья! Как и в любой группе, иногда что-то просто перестает получаться, и нужно двигаться дальше, чего бы это ни стоило и что бы о тебе ни говорили и ни думали люди, включая бывших коллег по группе. Все очень просто.



Я продолжаю делать то, что делал с тех пор, как 46 лет назад основал METAL CHURCH — писать альбомы и выпускать музыку. Если вам это нравится, отлично, если нет, то тоже ничего страшного. Если вы любите кого-либо из бывших участников группы, это тоже здорово, тогда поддержите их музыкальные начинания и будьте благодарны за новую музыку. Лично я не могу сказать о них ничего плохого, я желаю им удачи. Я просто счастлив быть там, где я сейчас, с замечательными музыкантами, которых я уважаю и с нетерпением жду возможности выступить с ними вживую. Это все, что я могу сказать по этому поводу».











