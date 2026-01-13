Arts
13 янв 2026 : 		 Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»

13 янв 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

13 янв 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»

12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH

11 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»

8 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка

1 май 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

12 апр 2023 : 		 Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»
Лидер METAL CHURCH ответил бывшему



KURDT VANDERHOOF отреагировал на слова бывшего вокалиста METAL CHURCH и написал:

«Привет, друзья! Как и в любой группе, иногда что-то просто перестает получаться, и нужно двигаться дальше, чего бы это ни стоило и что бы о тебе ни говорили и ни думали люди, включая бывших коллег по группе. Все очень просто.

Я продолжаю делать то, что делал с тех пор, как 46 лет назад основал METAL CHURCH — писать альбомы и выпускать музыку. Если вам это нравится, отлично, если нет, то тоже ничего страшного. Если вы любите кого-либо из бывших участников группы, это тоже здорово, тогда поддержите их музыкальные начинания и будьте благодарны за новую музыку. Лично я не могу сказать о них ничего плохого, я желаю им удачи. Я просто счастлив быть там, где я сейчас, с замечательными музыкантами, которых я уважаю и с нетерпением жду возможности выступить с ними вживую. Это все, что я могу сказать по этому поводу».






13 янв 2026
Corpsegrinder04
Если не читать дальше заголовка, то можно подумать что лидер Metal Church - голубой.
13 янв 2026
K
Kiskenbassker
Corpsegrinder04, о нем действительно такие слухи ходили. Хотя пруфов я не встречал.
13 янв 2026
ElectricRetard
Corpsegrinder04, если быть Корпсграйндером, то можно подумать что любой человек - голубой.
Подумать о голубых - важная часть жизни Корпсграйндера.
13 янв 2026
Rocky Wolfsson
ElectricRetard, подозревать можно всех, слишком осторожный он человек...
13 янв 2026
Corpsegrinder04
ElectricRetard, ты не голубой ?
13 янв 2026
gravitgroove
Гостюхин еще жив, дай Бог ему здоровья, как говорится, а вот Володи Галкина давно нет и я вижу подходящий типаж ему на замену для продолжения "Дальнобойщиков"!
13 янв 2026
resurgamresponses
gravitgroove, дальнобойщики по приколу типа жиза, но галкин сыграл свою лучшую роль "в августе 44".
водочка она прибирает ровно
