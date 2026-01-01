|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Новый альбом EXHUMED выйдет зимой
"Unsafe At Any Speed", новое видео группы EXHUMED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Red Asphalt", выходящего 20 февраля на Relapse Records:
01. Unsafe At Any Speed
02. Red Asphalt
03. Shock Trauma
04. Shovelhead
05. The Iron Graveyard
06. Crawling From the Wreckage
07. Signal Thirty
08. Death On Four Wheels
09. Symphorophilia
10. The Fumes
Matt Harvey: «Мы очень рады, что возвращаемся в область ваших интересов с "Red Asphalt". Наши последние альбомы знакомили вас с кладбищам и операционными залами Шотландии 19-го века, отделами ужасов в видеопрокатах нашей молодости и самой истории группы. На этот раз мы приглашаем вас отправиться с нами в место, где мы проводим непропорционально большую часть своей жизни, в место знакомое, но гораздо более опасное, чем кажется на первый взгляд, место, которое может свести вас в ума или в могилу большим количеством способов, чем вы можете себе представить: на американские дороги!»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет