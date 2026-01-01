сегодня



Новый альбом EXHUMED выйдет зимой



"Unsafe At Any Speed", новое видео группы EXHUMED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Red Asphalt", выходящего 20 февраля на Relapse Records:



01. Unsafe At Any Speed

02. Red Asphalt

03. Shock Trauma

04. Shovelhead

05. The Iron Graveyard

06. Crawling From the Wreckage

07. Signal Thirty

08. Death On Four Wheels

09. Symphorophilia

10. The Fumes



Matt Harvey: «Мы очень рады, что возвращаемся в область ваших интересов с "Red Asphalt". Наши последние альбомы знакомили вас с кладбищам и операционными залами Шотландии 19-го века, отделами ужасов в видеопрокатах нашей молодости и самой истории группы. На этот раз мы приглашаем вас отправиться с нами в место, где мы проводим непропорционально большую часть своей жизни, в место знакомое, но гораздо более опасное, чем кажется на первый взгляд, место, которое может свести вас в ума или в могилу большим количеством способов, чем вы можете себе представить: на американские дороги!»







