Новости
Новости.Рус
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
Новости
*

Exhumed

*



12 янв 2026 : 		 Новый альбом EXHUMED выйдет зимой

7 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления EXHUMED

16 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома EXHUMED выйдет осенью

29 авг 2023 : 		 Новый ЕР EXHUMED доступен для прослушивания

3 авг 2023 : 		 Два редких концерта EXHUMED

21 окт 2022 : 		 Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания

13 окт 2022 : 		 Новая песня EXHUMED

22 сен 2022 : 		 Видео с текстом от EXHUMED

1 сен 2022 : 		 Новое видео EXHUMED

2 ноя 2021 : 		 Новый ЕР EXHUMED доступен для прослушивания

7 июн 2020 : 		 Сплит EXHUMED & GRUESOME доступен для прослушивания

15 май 2020 : 		 Новая песня EXHUMED

17 апр 2020 : 		 EXHUMED & GRUESOME выпускают сплит

6 дек 2019 : 		 Видео с выступления EXHUMED

9 окт 2019 : 		 Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания

1 окт 2019 : 		 Новый сингл EXHUMED

11 сен 2019 : 		 Новое видео EXHUMED

14 авг 2019 : 		 Новая песня EXHUMED

29 мар 2019 : 		 EXHUMED отправились в студию

13 янв 2018 : 		 Концертное видео EXHUMED

20 окт 2017 : 		 Новый альбом EXHUMED доступен для прослушивания

27 сен 2017 : 		 Новое видео EXHUMED

7 сен 2017 : 		 Новое видео EXHUMED

10 авг 2017 : 		 Новая песня EXHUMED

9 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома EXHUMED

7 апр 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EXHUMED
Новый альбом EXHUMED выйдет зимой



"Unsafe At Any Speed", новое видео группы EXHUMED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Red Asphalt", выходящего 20 февраля на Relapse Records:

01. Unsafe At Any Speed
02. Red Asphalt
03. Shock Trauma
04. Shovelhead
05. The Iron Graveyard
06. Crawling From the Wreckage
07. Signal Thirty
08. Death On Four Wheels
09. Symphorophilia
10. The Fumes

Matt Harvey: «Мы очень рады, что возвращаемся в область ваших интересов с "Red Asphalt". Наши последние альбомы знакомили вас с кладбищам и операционными залами Шотландии 19-го века, отделами ужасов в видеопрокатах нашей молодости и самой истории группы. На этот раз мы приглашаем вас отправиться с нами в место, где мы проводим непропорционально большую часть своей жизни, в место знакомое, но гораздо более опасное, чем кажется на первый взгляд, место, которое может свести вас в ума или в могилу большим количеством способов, чем вы можете себе представить: на американские дороги!»




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
