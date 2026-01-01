×
48
С Новым Годом!
42
SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT...
30
Новое видео HYPOCRISY
28
NITA STRAUSS ждет первенца
19
The 69 Eyes
Финляндия
Gothic Rock
Gothic Metal
Horror Punk
http://www.69eyes.com
Myspace:
http://www.myspace.com/theofficial69eyes
Facebook:
https://www.facebook.com/the69eyes
10 янв 2026
:
Новое видео THE 69 EYES
23 окт 2025
:
THE 69 EYES обновили Lost Boys
2 ноя 2024
:
Профессиональное видео с выступления THE 69 EYES
25 мар 2024
:
Новое видео THE 69 EYES
6 сен 2023
:
Профессиональное видео с выступления THE 69 EYES
9 авг 2023
:
Кавер-версия RAMMSTEIN от THE 69 EYES
14 июл 2023
:
Новое видео THE 69 EYES
21 апр 2023
:
Новое видео THE 69 EYES
3 мар 2023
:
Новое видео THE 69 EYES
14 фев 2023
:
Новый альбом THE 69 EYES выйдет весной
20 окт 2022
:
Новая песня THE 69 EYES
15 сен 2022
:
Новое видео THE 69 EYES
11 июл 2022
:
THE 69 EYES выпустили новый сингл
14 апр 2022
:
Новое видео THE 69 EYES
18 фев 2022
:
THE 69 EYES на Atomic Fire Records
2 дек 2021
:
Вокалист THE 69 EYES вместе с TIFFANY исполняют песню THE HUMAN LEAGUE
31 окт 2021
:
Новое видео вокалиста THE 69 EYES
12 май 2021
:
STEVE STEVENS и вокалист THE 69 EYES записали песню
29 мар 2021
:
Концертное видео THE 69 EYES
8 фев 2021
:
Новое видео THE 69 EYES
18 дек 2020
:
Трейлер стрима THE 69 EYES
15 дек 2020
:
Стрим от THE 69 EYES
25 июн 2020
:
Новое видео THE 69 EYES
24 янв 2020
:
Видео с текстом от THE 69 EYES
1 ноя 2019
:
WEDNESDAY 13, CALICO COOPER, DANI FILTH в новом клипе THE 69 EYES
12 окт 2019
:
Видео с текстом от THE 69 EYES
1 окт 2019
:
Вокалист THE 69 EYES в Vegan Black Metal Chef
14 сен 2019
:
Новое видео THE 69 EYES с участием фронтмена CRADLE OF FILTH
29 авг 2019
:
Новый альбом THE 69 EYES выйдет на виниле
12 авг 2019
:
Новое видео THE 69 EYES
26 июл 2019
:
Новое видео THE 69 EYES
12 июл 2019
:
Трейлер к новому альбому THE 69 EYES
19 июн 2019
:
Видеотрейлер к новому альбому THE 69 EYES
26 май 2019
:
Новое видео THE 69 EYES
8 апр 2019
:
Вокалист THE 69 EYES о новом альбоме: «Пожалуй, это лучшее, что мы записывали»
6 сен 2018
:
THE 69 EYES приступили к записи
10 июл 2018
:
THE 69 EYES готовятся к записи
25 ноя 2017
:
Новое видео THE 69 EYES
9 ноя 2017
:
THE 69 EYES выпустят рождественский сингл
10 авг 2017
:
Новые песни вокалиста THE 69 EYES
29 июл 2017
:
Новое видео 360 ° от THE 69 EYES
21 июн 2017
:
Новое видео вокалиста THE 69 EYES
26 май 2017
:
Новое видео вокалиста THE 69 EYES
2 май 2017
:
Вокалист THE 69 EYES выпускает сольный альбом
6 окт 2016
:
Новое видео THE 69 EYES
15 июл 2016
:
Новое видео THE 69 EYES
13 май 2016
:
Новое видео THE 69 EYES
9 апр 2016
:
Новое видео THE 69 EYES
15 янв 2016
:
Новое видео THE 69 EYES
9 янв 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE 69 EYES
30 ноя 2015
:
Новый альбом THE 69 EYES выйдет в апреле
30 июл 2015
:
THE 69 EYES приступили к записи
7 май 2015
:
Барабанщик THE 69 EYES открывает бар
4 фев 2015
:
Переиздания THE 69 EYES выйдут в апреле
17 окт 2013
:
Видео с текстом THE 69 EYES
25 сен 2013
:
В компиляцию THE 69 EYES войдет новый трек
23 апр 2013
:
THE 69 EYES выпустили новый сингл
25 янв 2013
:
Новый ЕР THE 69 EYES выйдет в феврале
16 ноя 2012
:
Новое видео THE 69 EYES
30 окт 2012
:
Вино от THE 69 EYES
2 окт 2012
:
Новая песня THE 69 EYES
18 сен 2012
:
Фрагменты новых песен THE 69 EYES
5 сен 2012
:
Тизер нового альбома THE 69 EYES
21 авг 2012
:
Тизер нового альбома THE 69 EYES
13 авг 2012
:
Видео с текстом от THE 69 EYES
10 авг 2012
:
Новый сингл THE 69 EYES
6 авг 2012
:
Новое видео THE 69 EYES
30 июл 2012
:
Трек-лист нового альбома THE 69 EYES
24 июл 2012
:
Тизер нового альбома THE 69 EYES
9 июл 2012
:
Тизер нового сингла THE 69 EYES
5 июл 2012
:
Семпл нового сингла THE 69 EYES
5 июл 2012
:
Обложка нового альбома THE 69 EYES
29 июн 2012
:
Вокалист THE 69 EYES: «"X" — наш лучший альбом»
27 июн 2012
:
Информация о новом альбоме THE 69 EYES
24 май 2012
:
THE 69 EYES работают над новым альбомом
14 янв 2010
:
Видео с выступления THE 69 EYES на шведском TV
21 дек 2009
:
Новое видео THE 69 EYES
28 июл 2009
:
Ещё одно промо-видео нового альбома THE 69 EYES
22 июл 2009
:
Новое видео THE 69 EYES опубликовано на сайте Playboy.com
8 июл 2009
:
THE 69 EYES: доступно промо-видео "Back In Blood"
1 июл 2009
:
Новая песня THE 69 EYES в сети
19 июн 2009
:
Новая песня от THE 69 EYES
31 май 2009
:
THE 69 EYES подписались на Nuclear Blast
14 май 2009
:
Гитарист MONSTER MAGNET записал партии для нового альбома THE 69 EYES
19 янв 2009
:
THE 69 EYES работают с продюсером SLAYER/MONSTER MAGNET
15 янв 2009
:
Вокалист THE 69 EYES примет участие в программе "На рыбалку!"
29 авг 2008
:
THE 69 EYES выпускают бокс-сет "Goth\'N\'Roll"
26 дек 2007
:
Первый концертный альбом THE 69 EYES выйдет в январе
19 мар 2007
:
Билеты на концерт THE 69 EYES заканчиваются
2 мар 2007
:
Новый альбом группы THE 69 EYES доступен для прослушивания
28 фев 2007
:
Билеты на концерт THE 69 EYES поступили в продажу
21 фев 2007
:
Обложка нового альбома THE 69 EYES в сети
25 янв 2007
:
THE 69 EYES снова в России
8 янв 2007
:
THE 69 EYES выпустят новый альбом в марте
21 окт 2006
:
THE 69 EYES выпускают книгу
13 окт 2006
:
Новый сингл THE 69 EYES в сети
19 сен 2005
:
Автограф-сессия THE 69 EYES
сегодня
Новое видео THE 69 EYES
"I Survive" feat. STEVE STEVENS, новое видео группы THE 69 EYES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на BLKIIBLK
