11 янв 2026



LORDS OF NWOBHM дебютировали на сцене



Видео с первого выступления группы LORDS OF NWOBHM, в состав которой входят участники PRAYING MANTIS, DIAMOND HEAD, RAVEN, TANK и PERSIAN RISK, состоявшегося восьмого января в Cart & Horses, London, United Kingdom, доступно для просмотра ниже.











