Новости
Lords Of NWOBHM

Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
|||| 11 янв 2026

LORDS OF NWOBHM дебютировали на сцене



Видео с первого выступления группы LORDS OF NWOBHM, в состав которой входят участники PRAYING MANTIS, DIAMOND HEAD, RAVEN, TANK и PERSIAN RISK, состоявшегося восьмого января в Cart & Horses, London, United Kingdom, доступно для просмотра ниже.






Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 янв 2026
EvgenBriden
Надеюсь у них совместное турне с Kings of trash?)
