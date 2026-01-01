×
Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом...
48
С Новым Годом!
42
SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT...
31
Новое видео HYPOCRISY
28
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
25
все новости группы
Rival Sons
США
Blues Rock
Hard Rock
http://www.rivalsons.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/rivalsons
Facebook:
https://www.facebook.com/rivalsons
11 янв 2026
:
Вокалист RIVAL SONS представил сингл
12 ноя 2025
:
Вокалист RIVAL SONS выпускает сольный альбом
6 июл 2025
:
Группа RIVAL SONS выступила на финальном шоу BLACK SABBATH
14 дек 2024
:
Концертное видео RIVAL SONS
10 дек 2024
:
RIVAL SONS думают о новом материале
14 ноя 2024
:
RIVAL SONS готовят два релиза
19 янв 2024
:
Гитарист RIVAL SONS: «В нашем деле стать алкоголиком проще простого»
25 сен 2023
:
Новая песня RIVAL SONS
19 авг 2023
:
Новый альбом RIVAL SONS выйдет осенью
7 май 2023
:
Акустика от RIVAL SONS
5 апр 2023
:
Новое видео RIVAL SONS
23 янв 2023
:
Новое видео RIVAL SONS
16 окт 2022
:
Новое видео RIVAL SONS
24 ноя 2021
:
Рассказ о юбилейном туре RIVAL SONS
3 ноя 2021
:
RIVAL SONS почти закончили запись
20 июн 2021
:
RIVAL SONS работают над альбомом
4 июн 2021
:
RIVAL SONS проведут стрим
25 фев 2021
:
RIVAL SONS основали лейбл
6 янв 2021
:
RIVAL SONS исполняют классику Джеймса Брауна
26 апр 2020
:
Акустика от RIVAL SONS
25 окт 2019
:
Видео с выступления RIVAL SONS
5 сен 2019
:
JAY BUCHANAN о создании RIVAL SONS
20 авг 2019
:
Акустика от RIVAL SONS
21 июн 2019
:
Новое видео RIVAL SONS
16 апр 2019
:
Новое видео RIVAL SONS
10 апр 2019
:
Вокалист RIVAL SONS «испытывает проблемы из-за текущей политической ситуации в США»
18 янв 2019
:
Новая песня RIVAL SONS
15 дек 2018
:
Новая песня RIVAL SONS
3 ноя 2018
:
Новая песня RIVAL SONS
14 сен 2018
:
Новое видео RIVAL SONS
28 фев 2018
:
RIVAL SONS на LOW COUNTRY SOUND/ATLANTIC
26 июл 2017
:
Трейлер к переизданию RIVAL SONS
19 дек 2016
:
RIVAL SONS выпустили концертный альбом
7 дек 2016
:
Акустика от RIVAL SONS
20 май 2016
:
Новая песня RIVAL SONS
16 май 2016
:
Фрагмент нового трека RIVAL SONS
9 май 2016
:
Фрагмент нового трека RIVAL SONS
23 апр 2016
:
Фрагмент нового трека RIVAL SONS
11 апр 2016
:
Фрагмент нового трека RIVAL SONS
12 мар 2016
:
Новая песня RIVAL SONS
4 мар 2016
:
Новый альбом RIVAL SONS выйдет в этом году
1 май 2015
:
Новое видео RIVAL SONS
2 дек 2014
:
Видео с выступления RIVAL SONS
10 июн 2014
:
Профессиональное видео полного выступления RIVAL SONS
28 апр 2014
:
Новое видео RIVAL SONS
19 апр 2014
:
Новая песня RIVAL SONS
19 мар 2014
:
Детали нового альбома RIVAL SONS
15 мар 2014
:
RIVAL SONS нашли басиста
28 фев 2014
:
Участник "American Idol" исполнил песню RIVAL SONS
20 фев 2014
:
RIVAL SONS записывают новый материал
5 авг 2013
:
RIVAL SONS расстались с басистом
8 май 2013
:
Видео с выступления RIVAL SONS
28 апр 2013
:
Новое видео RIVAL SONS
11 мар 2013
:
RIVAL SONS в 'Jimmy Kimmel Live!'
15 фев 2013
:
RIVAL SONS побывали на радио
4 янв 2013
:
Новое видео RIVAL SONS
13 сен 2012
:
EPK от RIVAL SONS
6 сен 2012
:
Новое видео RIVAL SONS
7 июл 2012
:
Превью нового альбома RIVAL SONS
21 июн 2012
:
Трек-лист нового альбома RIVAL SONS
22 май 2012
:
RIVAL SONS завершили работу над альбомом
30 апр 2012
:
Новое видео RIVAL SONS
24 апр 2012
:
Новое видео RIVAL SONS
4 апр 2012
:
Шоу в Стокгольме от RIVAL SONS доступно для прослушивания
14 фев 2012
:
RIVAL SONS записывают новый альбом
11 янв 2026
Вокалист RIVAL SONS представил сингл
JAY BUCHANAN, выпускающий шестого февраля сольную пластинку "Weapons Of Beauty", представил новый сингл "True Black"
+1
-0
просмотров: 121
