11 янв 2026



Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной



THE BLACK CROWES сообщили о том, что их новая студийная работал получила название "A Pound Of Feathers" и будет выпущена 13 марта на Silver Arrow Records. Первые два сингла, "Profane Prophecy" и "Pharmacy Chronicles", доступны ниже.







