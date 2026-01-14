Arts
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 22
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
*

Lita Ford

*



14 янв 2026 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом весной

15 ноя 2025 : 		 LITA FORD: «Я поняла, что смогу и сольно»

5 окт 2025 : 		 DEE SNIDER исполнил TWISTED SISTER, AC/DC с LITA FORD

25 авг 2025 : 		 LITA FORD: «Надеюсь, альбом выйдет в начале 2026»

19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LITA FORD

4 авг 2025 : 		 LITA FORD продолжает поиски лейбла

26 июл 2025 : 		 LITA FORD: «Оззи изменил мою жизнь»

25 июл 2025 : 		 LITA FORD исполнила песню в честь Оззи

21 июн 2025 : 		 LITA FORD о сотрудничестве с DORO

17 июн 2025 : 		 LITA FORD о байопике THE RUNAWAYS

10 июн 2025 : 		 LITA FORD: «Я никогда не представляла для себя иного пути»

15 апр 2025 : 		 LITA FORD и GLENN HUGHES исполнили "Close My Eyes Forever"

15 ноя 2024 : 		 LITA FORD: «Мы почти закончили с альбомом»

3 июл 2024 : 		 LITA FORD о новом альбоме

7 июн 2024 : 		 Зачем LITA FORD выпустила биографию

29 апр 2024 : 		 LITA FORD: «RITCHIE BLACKMORE не был против того, что я женщина»

18 апр 2024 : 		 Правда ли, что LITA FORD могла попасть в LED ZEPPELIN?

14 апр 2024 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 мар 2024 : 		 LITA FORD о том, как ROBERT PLANT предложил ей заменить басиста LED ZEPPELIN

19 дек 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»

12 авг 2023 : 		 LITA FORD выпустит альбом весной

8 май 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LITA FORD надеется выпустить альбом весной



zoom
LITA FORD в недавнем интервью спросили, как дела с давно анонсированным новым альбомом:

«Я одна из тех людей, которые не поддаются влиянию окружающего мира. Гранж-сцена 90-х — это что-то вроде: "Ладно, что ж, вот оно, началось". И раз есть Spotify, значит ли это, что мне не стоит писать и сводить альбом? Я имею в виду, что мой проект, над которым мы сейчас работаем и который, надеюсь, выйдет к маю 2026 года, — это тема, весь альбом — это основа. И на нем есть отличные песни, и это похоже на то, что вы могли бы послушать эту песню, или вы могли бы послушать эту песню, как и любой другой альбом. Например, ваши старые любимые пластинки VAN HALEN ... вы можете поставить эту пластинку и послушать ее целиком, потому что она просто крутая. И мне нравятся такие пластинки. Я выросла на "Welcome To My Nightmare", "In Rock" DEEP PURPLE. Я имею в виду, что это полноценные альбомы. И это то, что я хотела сделать и выпустить, и это то, что я надеюсь выпустить в 2026 году, — полноценный альбом. И если нам придется снять пару видеоклипов или выпустить пару синглов, то я надеюсь, что настоящие поклонники рока обязательно обратят должное внимание на весь альбом целиком».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 янв 2026
BaphometsGuitar
Что за хрень - снова сайт доступен только через впн
просмотров: 76

 ||| =]
[=     =]
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом