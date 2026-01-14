сегодня



LITA FORD надеется выпустить альбом весной



LITA FORD в недавнем интервью спросили, как дела с давно анонсированным новым альбомом:



«Я одна из тех людей, которые не поддаются влиянию окружающего мира. Гранж-сцена 90-х — это что-то вроде: "Ладно, что ж, вот оно, началось". И раз есть Spotify, значит ли это, что мне не стоит писать и сводить альбом? Я имею в виду, что мой проект, над которым мы сейчас работаем и который, надеюсь, выйдет к маю 2026 года, — это тема, весь альбом — это основа. И на нем есть отличные песни, и это похоже на то, что вы могли бы послушать эту песню, или вы могли бы послушать эту песню, как и любой другой альбом. Например, ваши старые любимые пластинки VAN HALEN ... вы можете поставить эту пластинку и послушать ее целиком, потому что она просто крутая. И мне нравятся такие пластинки. Я выросла на "Welcome To My Nightmare", "In Rock" DEEP PURPLE. Я имею в виду, что это полноценные альбомы. И это то, что я хотела сделать и выпустить, и это то, что я надеюсь выпустить в 2026 году, — полноценный альбом. И если нам придется снять пару видеоклипов или выпустить пару синглов, то я надеюсь, что настоящие поклонники рока обязательно обратят должное внимание на весь альбом целиком».







