Новости
12 янв 2026 : 		 Первый эпизод "Iommi: The Godfather Of Heavy Metal"

5 янв 2026 : 		 GEEZER BUTLER: «TONY IOMMI работает с замечательным шведским вокалистом»

3 янв 2026 : 		 TONY IOMMI: «Я обязательно выпущу свой сольный альбом в 2026»

10 дек 2025 : 		 TONY IOMMI собрал 50,000 фунтов

6 ноя 2025 : 		 TONY IOMMI поможет больнице

24 окт 2025 : 		 TONY IOMMI выступил с "Black Sabbath - The Ballet"

11 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «На прицеле есть один вокалист!»

23 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новом видео Робби Уильямса

21 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новой песне Робби Уильямса

14 май 2025 : 		 TONY IOMMI о балете BLACK SABBATH

3 янв 2025 : 		 TONY IOMMI и GLENN HUGHES на новом альбоме Робби Уильямса!

30 ноя 2024 : 		 TONY IOMMI: «Удивительно, как METALLICA интерпретировали наше звучание»

18 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

12 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

11 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

10 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

27 сен 2024 : 		 TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса

15 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

8 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 авг 2024 : 		 TONY MARTIN не против нового проекта с IOMMI

3 авг 2024 : 		 Переиздания альбомов TONY IOMMI+GLENN HUGHES выйдут осенью

26 июл 2024 : 		 TONY IOMMI представил новое видео

25 июл 2024 : 		 TONY IOMMI готовит новый сингл

7 июл 2024 : 		 Трейлер фотокниги TONY IOMMI

1 июл 2024 : 		 Выходит фотокнига TONY IOMMI
Первый эпизод "Iommi: The Godfather Of Heavy Metal"



Gibson Films — историческая программа, специализирующаяся на создании оригинального авторского контента, посвященного истории музыки, культуре и инструментам, формирующим звук, объявила о мировой премьере первой части своего нового музыкального документального сериала "Iommi: The Godfather Of Heavy Metal", который будет транслироваться эксклюзивно на Gibson TV в течение 2026 года.




12 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
Кто в курсе, почему в подобных контекстах используют титул «крестный отец», а не просто «отец»?
12 янв 2026
ElectricRetard
Вашингтон Ирвинг, звучит ЭПИЩНЕЕ, плюс потом Нергал сможет шутить свои шутки про DOGfather.
12 янв 2026
gravitgroove
Потому что настоящим отцом в те далекие времена обзывали Пейджа, но он послал всех в жопу с этим заявлением и сел плотником на хмурый и начал записывать альтернативные альбомы, а Айомми такой мужик, что он любому титулу рад, потому что в те времена он был в тени Клэптона, Бека, Пейджа и Блэкмора (хотя казалось бы - Блэкмор и его откровенные металлические наработки, пока Айомми давил незамысловатый блюз и кладбищенские мотивы квинтами на спущенных струнах).
Хотя , конечно, такие треки как War Pigs, Into the Void и особенно Under the Sun куда ближе к нынешнему понятию глобального метала, чем отдельные моменты и наработки.
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
