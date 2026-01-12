сегодня



Первый эпизод "Iommi: The Godfather Of Heavy Metal"



Gibson Films — историческая программа, специализирующаяся на создании оригинального авторского контента, посвященного истории музыки, культуре и инструментам, формирующим звук, объявила о мировой премьере первой части своего нового музыкального документального сериала "Iommi: The Godfather Of Heavy Metal", который будет транслироваться эксклюзивно на Gibson TV в течение 2026 года.







