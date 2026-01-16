сегодня



Вокалист MAYHEM о дружбе с Евронимусом



В недавнем интервью у Attila Csihar спросили, был ли он дружен с Евронимусом:



«Конечно. Да, да, да. Я общался с [Евронимусом] в течение двух лет, прежде чем приехал в Норвегию. И он прислал мне несколько писем, на самом деле очень классных, [которые он написал] на пишущей машинке. Очень, очень скромный и говорил как джентльмен. Он был очень, очень утонченным и очень милым. А еще мы много разговаривали по телефону, и, конечно, я останавливался у него, когда был в Осло. И, я думаю, у нас было много общих идей. На самом деле, я считаю, что он был великолепен. Я не могу сказать о нем ничего плохого. Ладно, я бы сказал, что мы все тогда были немного сумасшедшими. Мне было, наверное, 22, когда я приехал в Норвегию. Когда я впервые услышал о нем, мне было, наверное, 20. И, конечно, он был старше меня, может быть, на два-три года. Так что разница не такая уж большая. Он родился в 68-м, если я не ошибаюсь, так что разница в три года. Что имеет значение, когда тебе 20, а кому-то 23. Это не совсем так, как сегодня — 50 или 53 года на самом деле не имеет значения, но когда тебе 20 или 23, разница есть. Однако мы всегда были на одной волне, и, я думаю, мы очень уважали друг друга. Он тоже был полностью увлечен моей музыкой. TORMENTOR, моя первая группа, была одной из его любимых. Собственно, поэтому он меня и пригласил. А еще Дэд [бывший вокалист MAYHEM Пер "Дэд" Олин, который покончил с собой в апреле 1991 года] иногда говорил, что я один из его любимых вокалистов, я читал об этом в некоторых письмах. Хотя, конечно, я с ним никогда не разговаривал. Но я думаю, что они оба были очарованы нашей музыкой с TORMENTOR, и, думаю, ему тоже хотелось чего-то уникального, поэтому он пригласил меня вместо того, чтобы пригласить кого-то из Норвегии.



Но в любом случае, я считаю, он был очень, очень крут. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Я все еще скучаю по нему. Я искренне считаю, что то, что случилось, реально печально. Сейчас такие люди, как Varg, или люди, которых я не знаю, говорят о всякой ерунде. Круто нести чушь о тех, кого здесь больше нет. Я имею в виду, что это, так сказать, просто — не круто, но это легко, если кто-то не может на это отреагировать. Но, насколько я знаю, он всегда был со мной классным. Может быть, он был не так уж крут с Varg'ом или с кем-то еще — я реально не могу знать, что там у них было. Это все больше на их личном уровне. Но для меня и как для артиста он был просто великолепен. Я также считаю, что он был хорошим гитаристом и композитором. И у него тоже были замечательные видения, которые тогда казались очень сюрреалистичными. Например, когда мы записывали альбом, он начал работать над туром, и я был так счастлив. Я имею в виду, мне было около 20 лет. Быть в этой группе было похоже на воплощение мечты. Сначала я не знал — я даже не слышал об этой группе, когда они обратились ко мне, — но потом постепенно понял, что это такое, и был так счастлив. Он сказал: "Да, первое выступление состоится в лондонском Hammersmith Odeon, где выступал VENOM". Я такой: "Жги, братан. Давай, б$$$ь, сделаем это". Так что я не могу сказать ничего плохого о нем лично. Мы всегда были хорошими друзьями. Даже после записи, до того, как его убили, у нас были отличные разговоры — действительно хорошие. Он был в восторге от альбома и, казалось, был очень счастлив и с оптимизмом смотрел в будущее. И, да, очень жаль, что так получилось. Но, в любом случае, это то, что есть. Теперь это все история».



На вопрос, поддерживает ли он все еще связь с Varg'ом, Atilla ответил:



«Нет, нет, нет, нет. Связи никакой нет. Но я также останавливался у него в Бергене. Так что мы все были друзьями. По крайней мере, мы с ним дружили, и у меня с ним тоже никогда не было проблем. На самом деле, тогда у меня была группа PLASMA POOL, которая играла в стиле электро. Кстати, на нас повлияли SKINNY PUPPY и FRONT LINE ASSEMBLY. Я много слушал их уже в 80-х, когда вышли эти альбомы, и мне посчастливилось открыть для себя их относительно рано. Так что после TORMENTOR я основал эту группу. К тому времени, когда меня пригласили в MAYHEM, у меня уже была эта группа. И Varg'y она очень понравилась. Так вот, он хотел выпустить эту вещь. Мы говорили об этом; ему это нравилось. Так что, на самом деле, я подумал: "Срань господня, это здорово. Один парень хочет выпустить мою старую группу, а другой — мою новую. Все становится по-настоящему хорошо". В тот раз я чувствовал, что все совпало, что, вероятно, так и было, но, во всяком случае, не в том смысле, что произошло потом. То, что случилось, с моей точки зрения было плохо, очень-очень плохо».







