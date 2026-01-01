Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
[= ||| все новости группы



*

Joel Hoekstra's 13

*



19 янв 2026 : 		 JOEL HOEKSTRA не планирует обрезание

15 дек 2025 : 		 Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13

14 ноя 2025 : 		 Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13

16 май 2023 : 		 Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13

17 апр 2023 : 		 TONY FRANKLIN, VINNY APPICE, DEREK SHERINIAN, JEFF SCOTT SOTO на новом альбоме JOEL HOEKSTRA'S 13

12 май 2021 : 		 Вокалист JOURNEY, BILLY SHEEHAN и JOEL HOEKSTRA записали кавер-версию хита STEVE MILLER BAND

17 фев 2021 : 		 Обучающее видео от JOEL HOEKSTRA

14 фев 2021 : 		 Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13

12 янв 2021 : 		 Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13

17 ноя 2020 : 		 Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13

16 фев 2020 : 		 RUSSELL ALLEN и JOEL HOEKSTRA исполняют классику WHITESNAKE, BAD COMPANY и LED ZEPPELIN

13 окт 2015 : 		 Новый альбом JOEL HOEKSTRA'S 13 доступен для прослушивания

12 окт 2015 : 		 Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13

2 окт 2015 : 		 Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13

26 сен 2015 : 		 Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13

4 сен 2015 : 		 Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13

26 авг 2015 : 		 Семплы новых песен JOEL HOEKSTRA'S 13

16 авг 2015 : 		 Видео с текстом от JOEL HOEKSTRA'S 13

29 июл 2015 : 		 Дебютный альбом JOEL HOEKSTRA'S 13 выйдет в октябре

16 июн 2015 : 		 JOEL HOEKSTRA на FRONTIERS
| - |

|||| сегодня

JOEL HOEKSTRA не планирует обрезание



zoom
JOEL HOEKSTRA в недавнем интервью спросили, кто больше использует "продукции по уходу за волосами" — он или его подруга:

«О, моя леди, конечно. На самом деле я почти не пользуюсь шампунем. Удивительно, но я обычный парень, который им пользуется. Не могу поверить, что мы говорим об уходе за волосами на подкасте, но я, как правило, не часто использую шампунь. Я нахожу, что это сушит мои волосы, делает их ломкими, и они просто выпадают, когда их расчесываешь. Поэтому я просто тщательно ухаживаю за ними — я [использую] много кондиционера. И я даю волосам высохнуть на воздухе. Я знаю, что мои волосы выглядят дерьмово, если я высушу их феном. Если я воспользуюсь феном, они будут растрепаны и будут выглядеть очень странно. Но я думаю, вы были бы удивлены, узнав, насколько мне на самом деле наплевать на это. То есть, да, но я не хочу. Я не хочу выглядеть дерьмово, но мне также и наплевать на это. Я просто стараюсь следить за тем, чтобы они были в нужном состоянии. Мне повезло, что в моем возрасте они еще в таком состоянии. Это главное, чувак».

Далее он сказал, что понимает, почему некоторые фанаты обращают внимание на его волосы.

«Я понимаю. Думаю, это связано с моей рок-карьерой, определенно, у меня длинные волосы. Потому что ранее, в 2025 году, я снял несколько видео в другом стиле. Есть молодая артистка, Austen Starr, и я был соавтором и продюсером ее альбома. Ей [тридцать], так что я больше походил на эмо. Мы просто закололи мои волосы — 10 000 заколок для волос сзади — и я стал похож на эмо-парня. И, черт возьми, люди взбесились. Они все разозлились в Интернете. И я подумал: "Боже, да ладно, чуваки. Выдыхайте! Я просто развлекаюсь. Я снимаюсь в музыкальном клипе, просто в другом образе". Но она сняла четыре отличных клипа, и пластинка тоже очень крутая. [Она] просто совершенно новая артистка, у нее первый альбом и все такое. Но в любом случае, это было забавно. Я подумал, что это удивительно, насколько люди на самом деле заботятся о волосах. Я подумал: "Вау". Да, это действительно важно для всех. Чувак, я просто в шоке. Похоже, долго еще буду разгребать».

Joel добавил, что в ближайшее время он не собирается стричь волосы.

«Я уже привык к тому, что они у меня есть. Раньше я говорил, что было бы неплохо их подстричь, потому что иногда это может быть не так.… Я часто зачесываю их назад. Если я не занимаюсь чем-то профессионально, то обычно убираю волосы с шеи и лица в конский хвост. И даже когда я преподаю, мои волосы убраны назад. Так что я часто так делаю и порой думаю: "Ах, какая же это заноза в заднице. Наверное, было бы неплохо иметь короткие волосы". Но я не знаю — на данном этапе игры, когда я продвинулся так далеко, я рад, что они у меня есть, и я просто буду благодарен, что они все еще есть!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 172

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом