Новости
12 янв 2026 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

23 окт 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES закончили альбом

20 авг 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом треке

8 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES

17 июл 2025 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

5 июл 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES записали альбом

6 янв 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES хвалит альбом MÖTLEY CRÜE

8 сен 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES об опыте разогрева MÖTLEY CRÜE

3 сен 2024 : 		 Как BLACK VEIL BRIDES хотели повторить одноименный альбом METALLICA

17 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»

11 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»

3 июн 2024 : 		 Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?

26 апр 2024 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

10 ноя 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой

11 сен 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс

9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

6 фев 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена

27 янв 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого

28 дек 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»

30 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK VEIL BRIDES
Новое видео BLACK VEIL BRIDES



"Certainty", новое видео группы BLACK VEIL BRIDES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году на Spinefarm. Режиссером клипа был George Gallardo Kattah (CHELSEA WOLFE, MÅNESKIN)

Andy: «Концепция "Certainty" занимает центральное место в этой записи и присутствует на протяжении всего альбома. Песня была вдохновлена фильмом "Конклав", в частности его размышлениями о религиозной определенности и о том, как жесткие системы убеждений могут стать тюрьмами, которые мы сами создаем. Когда уверенность укрепляется, любопытство, рост и готовность к переменам становятся невозможными. Большая часть современного политического и социального дискурса существует в этих эхо-камерах абсолютной веры, и это напряжение определяет повествование этой записи.

Это была последняя песня, написанная и записанная для альбома. Все началось с идеи, которую прислал Jake [Pitts, гитара], и она быстро дозрела в течение нескольких дней. Это было важно как с точки зрения повествования, так и с музыкальной точки зрения, чтобы передать общий тон того, к чему мы стремимся. Музыкальное видео, снятое режиссером George Gallardo Kattah и его командой в Боготе, Колумбия, является одним из наших любимых, которые мы когда-либо снимали. Его интерпретация страха и гордости как библейских близнецов ошеломляет, а визуальные эффекты просто невероятны!»




просмотров: 174

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом