Новое видео BLACK VEIL BRIDES



"Certainty", новое видео группы BLACK VEIL BRIDES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году на Spinefarm. Режиссером клипа был George Gallardo Kattah (CHELSEA WOLFE, MÅNESKIN)



Andy: «Концепция "Certainty" занимает центральное место в этой записи и присутствует на протяжении всего альбома. Песня была вдохновлена фильмом "Конклав", в частности его размышлениями о религиозной определенности и о том, как жесткие системы убеждений могут стать тюрьмами, которые мы сами создаем. Когда уверенность укрепляется, любопытство, рост и готовность к переменам становятся невозможными. Большая часть современного политического и социального дискурса существует в этих эхо-камерах абсолютной веры, и это напряжение определяет повествование этой записи.



Это была последняя песня, написанная и записанная для альбома. Все началось с идеи, которую прислал Jake [Pitts, гитара], и она быстро дозрела в течение нескольких дней. Это было важно как с точки зрения повествования, так и с музыкальной точки зрения, чтобы передать общий тон того, к чему мы стремимся. Музыкальное видео, снятое режиссером George Gallardo Kattah и его командой в Боготе, Колумбия, является одним из наших любимых, которые мы когда-либо снимали. Его интерпретация страха и гордости как библейских близнецов ошеломляет, а визуальные эффекты просто невероятны!»







