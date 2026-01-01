|
сегодня
Новое видео BLACK SWAN
"Paralyzed", новое видео группы BLACK SWAN, в состав которой входят Robin McAuley (MCAULEY SCHENKER GROUP),Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE),Jeff Pilson (FOREIGNER, THE END MACHINE, ex-DOKKEN) and Matt Starr (Ace Frehley, MR. BIG), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Paralyzed", выходящего 13 февраля на Frontiers Music Srl:
01. When The Cold Wind Blows
02. Death Of Me
03. Different Kind Of Woman
04. If I Was King
05. Shakedown
06. The Fire And The Flame
07. I'm Ready
08. Paralyzed
09. Carry On
10. Battered And Bruised
11. What The Future Holds
