Детали нового альбома JEFF YOUNG



JEFF YOUNG опубликовал следующее сообщение:



«Процесс начался с определенных намерений, но без каких-либо условий или временных ограничений. Цель состояла в том, чтобы создать свежее звучание, вобрав в себя влияния и навыки, накопленные за многие годы... (рок. металл, мировая музыка, классика, блюз и т.д.).



Я не стремился "создать группу", а хотел сотрудничать с самыми лучшими музыкантами, которых только смог найти. На этом моменте я бы сказал, что госпожа удача была на моей стороне. Я постоянно говорил моим близким друзьям и коллегами: ставьте меня на задний план, просто слушайте творческие личности, кто отдал свои уникальные таланты, и помог мне превратить эти песни во что-то... волшебное



Мы близки к завершению записи и микширования частей этого проекта, который является "делом всей жизни". Начиная с намерения не торопиться, а "позволить" песням записываться самим. Ожидая, пока придут подходящие музыканты, и записывая как можно больше, оставаясь верным старинным методам аналоговой записи, этот альбом в значительной степени написался сам собой. В результате песни отражают не только мой путь как музыканта, автора песен и продюсера... слушатель знакомится с музыкантами и людьми, оказавшими влияние на меня, которые, к счастью, пересеклись на моем пути.



С точки зрения звука, сам процесс "записи" музыки кардинально изменился по сравнению с тем, что было десять лет назад. Каждая песня на пластинке подобна отдельной "капсуле времени" или фильму. Во время прослушивания каждый может точно узнать, где я был в тот или иной год, а также в каком состоянии момент находилась аудиотехнологическая среда.



Я уже поговорил с парой звукозаписывающих лейблов, которые хотели помочь нам выпустить этот альбом, но я хочу быть уверен, что он действительно "подходит" нам и мы приложим максимум творческих усилий!



Песни были записаны в разных студиях, в разных городах и странах, так что это действительно альбом "world music" — с элементами всех жанров, которые повлияли на мою революцию.



Так что ждать осталось недолго! Мы так близки к финишу и так рады донести эту музыку до всего мира. Нам не терпится познакомить вас с этими песнями и отправиться с вами в вокальное и инструментальное путешествие в прошлое и в будущее...»



Трек-лист:



01. "Lightning Rising" featuring Mohini Dey - Bass / Jeff Tortora – Drums



02. "Gypsy Soul" featuring Dyna Shirasaki - Vocals / Ric Fierabracci - Bass / Shane Gaalaas – Drums



03. "Slow Burn" featuring Andrea Whitt - Pedal Steel / James LoMenzo - Bass / Jeff Bowders – Drums



04. "Monsoon" featuring Tina Guo - Cellos / Ric Fierabracci - Bass / Brian Tichy – Drums



05. "Prodigal Son" featuring Mark Morales - Vocals / Gabriel Connor - Bass / Fred Aching – Drums



06. "In The Flesh" featuring Ric Fierabracci - Bass / Jeff Tortora – Drums



07. "Always Remember Me" (for Jeff Buckley) featuring Sage Sansone - Vocals / Jake Wolf - Bass / Matt Chamberlain – Drums



08. "Lost In Tejas" featuring Mark Morales - Vocals



Bonus track: "Summerland" (KING'S X live acoustic cover) featuring Sass Jordan on vocals and Brian Tichy on guitar and vocals











