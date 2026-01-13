сегодня



Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»



MARC LOPES в программе The Big Truth Podcast раскрыл детали своего ухода из METAL CHURCH:



«Большую часть 2025 года никто не знал, что происходит с METAL CHURCH.



Когда METAL CHURCH отменили тур в 2024 году, за кулисами происходило много всего, о чем мы, очевидно, не предавали огласке. Люди злятся, у них возникают разногласия, и мы как бы оставляем все как есть в надежде, что, возможно, нам удастся поговорить, как подобает взрослым. Если возникнут разногласия, разрешите их тем или иным способом, будь то "да" или "нет", найдите подход, Но за все это время не было никакой связи. И я дал много интервью, и многие люди всегда спрашивали [о статусе METAL CHURCH], и когда я отвечал, что не знаю, что это так, это была правда — я действительно не знал.



Последнее, что я услышал...… Я должен быть честен на все 100%, в том, что происходило, определенно была доля полуправды, и я согласился с этим только потому, что не чувствовал… Я все еще ощущал, что нужно сначала поговорить, прежде чем что-то можно будет сказать. Итак, у меня было много… Я определенно не был счастливым человеком. [смеется] Так что лично мне приходилось сталкиваться со множеством внутренних демонов, когда дело касалось этого материала, потому что я так усердно работал, и просто не получать никакого уважения или ответа за что бы то ни было, независимо от того, что это было, после того объема работы, который я вложил в эту группу, что долгое время у меня это не слишком хорошо получалось. Так что подобное постоянно крутилось у меня в голове. Я бы хотел, чтобы это не цепляло меня так сильно, как сейчас, но моя страсть к тому, что я делаю, настолько сильна, что это меня беспокоит. С финансовой точки зрения это тоже был отстой, но [я знал, что смогу] компенсировать это другими способами. Так что на самом деле все было не так плохо».



Возвращаясь к тому, как он узнал о том, что METAL CHURCH продвигается вперед с новым составом, он добавил:



«В двух словах, теперь, когда мы пришли к тому, к чему пришли сейчас, в принципе, нет никакой целостности. Трусость в том, что не обращаешь внимания ни на одну из проблем, хорошую или плохую, не имеет значения, по-моему, это не работает… Это никуда не годится. Если возникает проблема, неважно, в чем она заключается, либо вы, так сказать, решаете ее на школьном дворе, либо у вас начинается дискуссия, и каждый человек говорит "пошел ты", и на этом все заканчивается. Но когда этого даже не происходит, приходится туго. И тогда, очевидно, напрашивается вывод: нужно все разузнать в Интернете. Это было окончательным "пошел ты". И лично мне это не нравится, о чем я расскажу в другой раз. [смеется]



Но, да, это было грандиозное событие. И, к счастью, я все еще мог играть и заниматься с ROSS [THE BOSS], за что я бесконечно благодарен, все было потрясающе. Но, да, в конце концов, это определенно был тяжелый год. И потом, очевидно, ближе к концу года, когда вышли все остальные материалы, я бы определенно не сказал, что хотел бы оказаться в одной комнате со мной. Но мы справились с этим, и все это хорошо».



Позже в интервью его спросили, существует ли еще какое-либо "движение в METAL CHURCH" или он закрыл дверь для дальнейшего участия в группе:



«О, нет, чувак. Они объявили о совершенно новом составе, новом сингле и новом альбоме. О, да. С этим покончено. Они полностью одурачили нас. И, да, то, что произошло, очень, очень отвратительно.



Это довольно забавно. Очевидно, что кому-то всегда нравится отмечать вас на чем-то [в социальных сетях], и я увидел один комментарий, который заставил меня чертовски рассмеяться. Они такие: "О, он все знал, и он просто строит из себя жертву". Я такой: "Слушай, ублюдок, ты ни хрена не понимаешь, потому что ты в этом не задействован. Ты в этом никак не участвовал. И я могу сказать тебе прямо сейчас, прямо здесь, черт возьми, я не строю из себя жертву. "Чертову жертву чего? Все это было дерьмовым шоу с самого первого дня, если хочешь знать правду. Но не вступать в разговоры и подвергаться такому пренебрежению, особенно на публике, а потом заявлять, что мы увольняемся?! Никто, б$$$ь, не увольнялся. Никого не увольняли. Просто все замяли. "Они не [заметят]. Никто не заметит". [смеется] И знаешь что? Честно говоря, это единственное, что меня беспокоило. Ты думаешь, что работаешь с людьми, которые должны быть твоими товарищами, ты проводишь с ними день за днем в туре, а потом они просто полностью игнорируют тебя, как будто даже не разговаривают, даже не говорят: "Эй, послушай, знаешь что?! Мы собираемся двигаться в другом направлении", или "Мы не согласны с этим или с тем, что это было". Но чтобы даже такого не было?



Давайте просто скажем так, это был бизнес, именно бизнес — вот и все, что я хочу сказать, — именно из-за бизнеса все это начало рушиться. И это не обязательно должно было так закончиться. Но знаешь что?! Эй, неважно. Дело вот в чем, как я уже сказал. И фанаты уйдут. Они уйдут. Если они счастливы, это круто — отлично. Я благодарен за то, что я делал, пока был там. Все были потрясающими. Я благодарю их, их поддержка была потрясающей. И я сделал то, что должен был сделать. Раз и готово. Альбом получился отличным. Он получил отличные отзывы. Туры были потрясающими. Я ни о чем не жалею. [Хочу ли я, чтобы все сложилось по-другому?] Несомненно. Вы понимаете, что я имею в виду?! Но мораль этой истории в том, что общение очень важно во всем. Многих из этих вещей можно было бы избежать, просто поговорив. Но когда некоторые участники не хотят даже разбираться с ситуацией, а просто хотят забрать свой мяч и разойтись по домам?! Так вот оно что. Что вы можете сделать? И это чистая правда. Я имею в виду, что это все, чем я сейчас занимаюсь. Но на этом все. Иди и наслаждайся новым альбомом. Делай, что хочешь. Но меня там нет. [смеется] … Я веду себя хорошо. [смеется] Я просто надеюсь, что мы никогда не окажемся с ними на одном шоу. [Смеется]»







