Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
[= ||| все новости группы



*

Metal Church

*



13 янв 2026 : 		 Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»

13 янв 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

13 янв 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»

12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH

11 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»

8 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка

1 май 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

12 апр 2023 : 		 Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»



zoom
MARC LOPES в программе The Big Truth Podcast раскрыл детали своего ухода из METAL CHURCH:

«Большую часть 2025 года никто не знал, что происходит с METAL CHURCH.

Когда METAL CHURCH отменили тур в 2024 году, за кулисами происходило много всего, о чем мы, очевидно, не предавали огласке. Люди злятся, у них возникают разногласия, и мы как бы оставляем все как есть в надежде, что, возможно, нам удастся поговорить, как подобает взрослым. Если возникнут разногласия, разрешите их тем или иным способом, будь то "да" или "нет", найдите подход, Но за все это время не было никакой связи. И я дал много интервью, и многие люди всегда спрашивали [о статусе METAL CHURCH], и когда я отвечал, что не знаю, что это так, это была правда — я действительно не знал.

Последнее, что я услышал...… Я должен быть честен на все 100%, в том, что происходило, определенно была доля полуправды, и я согласился с этим только потому, что не чувствовал… Я все еще ощущал, что нужно сначала поговорить, прежде чем что-то можно будет сказать. Итак, у меня было много… Я определенно не был счастливым человеком. [смеется] Так что лично мне приходилось сталкиваться со множеством внутренних демонов, когда дело касалось этого материала, потому что я так усердно работал, и просто не получать никакого уважения или ответа за что бы то ни было, независимо от того, что это было, после того объема работы, который я вложил в эту группу, что долгое время у меня это не слишком хорошо получалось. Так что подобное постоянно крутилось у меня в голове. Я бы хотел, чтобы это не цепляло меня так сильно, как сейчас, но моя страсть к тому, что я делаю, настолько сильна, что это меня беспокоит. С финансовой точки зрения это тоже был отстой, но [я знал, что смогу] компенсировать это другими способами. Так что на самом деле все было не так плохо».

Возвращаясь к тому, как он узнал о том, что METAL CHURCH продвигается вперед с новым составом, он добавил:

«В двух словах, теперь, когда мы пришли к тому, к чему пришли сейчас, в принципе, нет никакой целостности. Трусость в том, что не обращаешь внимания ни на одну из проблем, хорошую или плохую, не имеет значения, по-моему, это не работает… Это никуда не годится. Если возникает проблема, неважно, в чем она заключается, либо вы, так сказать, решаете ее на школьном дворе, либо у вас начинается дискуссия, и каждый человек говорит "пошел ты", и на этом все заканчивается. Но когда этого даже не происходит, приходится туго. И тогда, очевидно, напрашивается вывод: нужно все разузнать в Интернете. Это было окончательным "пошел ты". И лично мне это не нравится, о чем я расскажу в другой раз. [смеется]

Но, да, это было грандиозное событие. И, к счастью, я все еще мог играть и заниматься с ROSS [THE BOSS], за что я бесконечно благодарен, все было потрясающе. Но, да, в конце концов, это определенно был тяжелый год. И потом, очевидно, ближе к концу года, когда вышли все остальные материалы, я бы определенно не сказал, что хотел бы оказаться в одной комнате со мной. Но мы справились с этим, и все это хорошо».

Позже в интервью его спросили, существует ли еще какое-либо "движение в METAL CHURCH" или он закрыл дверь для дальнейшего участия в группе:

«О, нет, чувак. Они объявили о совершенно новом составе, новом сингле и новом альбоме. О, да. С этим покончено. Они полностью одурачили нас. И, да, то, что произошло, очень, очень отвратительно.

Это довольно забавно. Очевидно, что кому-то всегда нравится отмечать вас на чем-то [в социальных сетях], и я увидел один комментарий, который заставил меня чертовски рассмеяться. Они такие: "О, он все знал, и он просто строит из себя жертву". Я такой: "Слушай, ублюдок, ты ни хрена не понимаешь, потому что ты в этом не задействован. Ты в этом никак не участвовал. И я могу сказать тебе прямо сейчас, прямо здесь, черт возьми, я не строю из себя жертву. "Чертову жертву чего? Все это было дерьмовым шоу с самого первого дня, если хочешь знать правду. Но не вступать в разговоры и подвергаться такому пренебрежению, особенно на публике, а потом заявлять, что мы увольняемся?! Никто, б$$$ь, не увольнялся. Никого не увольняли. Просто все замяли. "Они не [заметят]. Никто не заметит". [смеется] И знаешь что? Честно говоря, это единственное, что меня беспокоило. Ты думаешь, что работаешь с людьми, которые должны быть твоими товарищами, ты проводишь с ними день за днем в туре, а потом они просто полностью игнорируют тебя, как будто даже не разговаривают, даже не говорят: "Эй, послушай, знаешь что?! Мы собираемся двигаться в другом направлении", или "Мы не согласны с этим или с тем, что это было". Но чтобы даже такого не было?

Давайте просто скажем так, это был бизнес, именно бизнес — вот и все, что я хочу сказать, — именно из-за бизнеса все это начало рушиться. И это не обязательно должно было так закончиться. Но знаешь что?! Эй, неважно. Дело вот в чем, как я уже сказал. И фанаты уйдут. Они уйдут. Если они счастливы, это круто — отлично. Я благодарен за то, что я делал, пока был там. Все были потрясающими. Я благодарю их, их поддержка была потрясающей. И я сделал то, что должен был сделать. Раз и готово. Альбом получился отличным. Он получил отличные отзывы. Туры были потрясающими. Я ни о чем не жалею. [Хочу ли я, чтобы все сложилось по-другому?] Несомненно. Вы понимаете, что я имею в виду?! Но мораль этой истории в том, что общение очень важно во всем. Многих из этих вещей можно было бы избежать, просто поговорив. Но когда некоторые участники не хотят даже разбираться с ситуацией, а просто хотят забрать свой мяч и разойтись по домам?! Так вот оно что. Что вы можете сделать? И это чистая правда. Я имею в виду, что это все, чем я сейчас занимаюсь. Но на этом все. Иди и наслаждайся новым альбомом. Делай, что хочешь. Но меня там нет. [смеется] … Я веду себя хорошо. [смеется] Я просто надеюсь, что мы никогда не окажемся с ними на одном шоу. [Смеется]»




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 янв 2026
K
Kiskenbassker
Единственное, что я понял из этого рассказа - что, похоже, старый состав тупо слили, набрав новых музыкантов. С другой стороны, Metal Church - это группа Вандерхуфа, и он в ней принимает решения. Последний альбом мне как-то совсем не понравился, вокал Лопеса показался слишком агрессивным и неподходящим для Metal Church. Если новый альбом будет лучше - значит, решение правильное.
просмотров: 573

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом