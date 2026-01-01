Arts
Кавер-версия DRAGONFORCE от ZP THEART



ZP THEART представил собственное прочтение композиции DRAGONFORCE Through the Fire and Flames (20th Anniversary Edition) Ft. Syndrone, Sophie Burrell & Bradley Hall

«Вы, ребята, давно об этом просили.

Прошло двадцать лет с тех пор, как этот зверь был выпущен на волю. В ознаменование годовщины и, что более важно, в качестве подарка каждому из вас, кто поддерживал это пламя, мы вернулись в студию, чтобы сделать все правильно к 2026 году.

Я тесно сотрудничал со своим продюсером Syndrone, который полностью переработал продюсирование и большую часть гитарной работы на этом треке. Мы также привнесли немного свежести в соло, поэтому пригласили невероятных Sophie Burrell & Bradley Hall выступить и добавить в микс свою магию.

Эта песня для фанатов. Сделайте погромче и раскачайте динамики на полную катушку!

Это "Through the Fire and Flames", которую вы никогда раньше не слышали!

-ZP»




просмотров: 82

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
