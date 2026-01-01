сегодня



Через три года после прощального тура, CANDLEBOX возвращаются



Вокалист CANDLEBOX Kevin Martin в недавнем интервью подтвердил, что несмотря на прощальный альбом и тур три года назад, гастроли группа прекращать не планирует:



«Я закончил [в 2023 году]. Мы выпускали альбом, и мы собирались выпустить альбом 3 DOORS DOWN, и я реально хотел больше сосредоточиться на своей семье и моих отношениях с женой и сыном, и я также выпускал бурбон, и я хотел сосредоточиться на нем. И я почувствовал, что с музыкальным бизнесом покончено. В ту минуту, когда ты это говоришь, твоя ценность возрастает в десять раз. А потом меня пригласили на концерты с BUSH. И, конечно же, мы с Gavin'ом дружим с 90-х, и я подумал: "Я не могу от этого отказаться". Там также был еще и Jerry Cantrell . А потом все как будто началось сначала. И моя жена такая: "Послушай, ты же знаешь, что еще не закончил с этим". А потом Pete (гитарист CANDLEBOX Peter Klett) такой: "Эй, чувак, я бы хотел вернуться". Так что, да, сейчас мы называем это the Тур "We Can't Quit You, Babe". Я имею в виду, что если сраные RAINBOW сказали, что уходят на пенсию. Как и THE WHO, KISS, то....»



На вопрос о том, насколько тяжелее или проще стало сейчас по сравнению со временами выхода дебютного альбома, он ответил:



«Это в разы сложнее. Это в разы дороже. Конечно, с публикациями в социальных сетях и прочим, это сложно, потому что, я полагаю, у фанатов есть определенные ожидания от групп. Я имею в виду, что в те времена CANDLEBOX были самой безликой рок-н-ролльной группой в Сиэтле. Так что было легко отыграть концерт и пойти посмотреть на группу, которая выступала на разогреве, и никто не знал, кто мы такие. Теперь ваше лицо повсюду, и люди могут обратиться к вам и сказать: "О, мой дядя — ваш большой поклонник", или "Я познакомился с вами, ребята, благодаря этому человеку", или "Вы не приедете в мой город. Почему бы и нет?" И тому подобное... Все об этом спрашивают, и это похоже на то, что ты живешь в крошечном городке в центре Айовы. Никто туда не ездит, потому что это самое труднодоступное место, и добраться туда невероятно дорого. И дело не в том, что мы этого не хотим — мы бы с удовольствием это сделали. Если бы мы могли позволить себе посетить 70 000 городов в Соединенных Штатах за один год, мы бы это сделали, но шансы не в вашу пользу. Но в остальном, на самом деле, это просто расходы, связанные с гастролями группы. Сейчас у нас большой финансовый дисбаланс. Например, на гастрольный автобус. Если вы едете в гастрольном автобусе 2010 года, допустим. Ему 15 лет — 15-летнему туристическому автобусу, за которым, вероятно, не очень хорошо ухаживали, не модернизировали или что-то в этом роде. Это должно стоить около 500 долларов в день, но в итоге вы платите за этот автобус около 1500 долларов в день. И это без учета водителя и топлива. Итак, вы берете автобус 15-летней давности, который обойдется вам в 2200 долларов в день. Стоимость проживания в отелях составляет 350 долларов за ночь, [плюс] налоги и страховка. Я имею в виду, что мои ежедневные расходы на тур составляют 22 000 долларов. Именно столько мне приходится платить за тур в день. А товары стоят недешево. Печать футболки обходится примерно в 12-15 долларов. Вот почему футболки на концертах стоят 40, 50 и 60 долларов, потому что это розничная наценка. Вы должны делать стопроцентную наценку. И пока Трамп у власти, с тарифами легче не станет».







