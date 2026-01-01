сегодня



Какие планы у WHITESNAKE EXPERIENCE?



В недавнем интервью Joel Hoekstra ответил на вопрос, планируют ли WHITESNAKE EXPERIENCE BY THE MEMBERS OF WHITESNAKE давать концерты в 2026:



«Нет. Это было разовое мероприятие. Мы провели одно выступление во Франции, недалеко от границы со Швейцарией. Мы жили в Швейцарии, но концерт проходил во Франции. Это было что-то вроде Allstar Band с участниками Whitesnake. David сказал: "Я не против". И всё прошло просто прекрасно».



Гитарист объяснил, что фанаты и СМИ неправильно поняли суть проекта:



«Как оказалось, по поводу Whitesnake Experience появилась неточная информация. Это должен был быть разовый концерт. Всё, что касается долгосрочных планов, должно исходить от David'a. Мы хотели сделать что-то вроде: "Давайте соберёмся, повеселимся и дадим разовое выступление. Вдруг в Интернете появилась шумиха о том, что это проект, а David одобрил только разовое выступление».



Joel подчеркнул, что любые возможные будущие мероприятия подобного плана потребуют одобрения фронтмена Whitesnake:



«Я написал пост в социальных сетях из серии: "Что происходит? Это совсем не то, о чём вы подумали". Это был просто разовый концерт, и David, к его чести, был не против. Но идея долгосрочного проекта подобного плана, я думаю, должна исходить от него. То есть сам David должен сказать, что он заинтересован в этом. Насколько я знаю, на самом деле ничего такого и близко нет».







