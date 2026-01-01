Arts
Новости
*

Whitesnake

*



16 янв 2026 : 		 Какие планы у WHITESNAKE EXPERIENCE?

22 ноя 2025 : 		 Последнее видео WHITESNAKE

13 ноя 2025 : 		 Лидер WHITESNAKE уходит на пенсию

5 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

20 авг 2025 : 		 REB BEACH хотел бы сыграть несколько прощальных шоу WHITESNAKE

16 авг 2025 : 		 WHITESNAKE переиздают Forevermore

5 июн 2025 : 		 JOEL HOEKSTRA: «WHITESNAKE EXPERIENCE — это разовая акция»

3 июн 2025 : 		 Участники WHITESNAKE выступят как WHITESNAKE EXPERIENCE

1 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

23 апр 2025 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Играть со Steve Vai в WHITESNAKE было круто!»

29 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

24 мар 2025 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «Да не хочет David больше никуда ездить!»

14 мар 2025 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

12 мар 2025 : 		 Новый бокс-сет WHITESNAKE выйдет весной

22 окт 2024 : 		 Гитарист WHITESNAKE: «David'y уже неинтересно выступать»

3 сен 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 июл 2024 : 		 WHITESNAKE еще сможет? Отвечает TANYA

27 июн 2024 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет WHITESNAKE

8 апр 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет WHITESNAKE

20 фев 2024 : 		 CRAIG GOLDY: «Я бы отлично подошёл для WHITESNAKE, потому что мне нравится голос DAVID'a COVERDALE'a»

7 фев 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO исполняет WHITESNAKE

15 янв 2024 : 		 GABBI GUNN вместе с RUDY SARZO, ALEX SKOLNICK исполняет WHITESNAKE

13 дек 2023 : 		 Поздравления от лидера WHITESNAKE

12 дек 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

13 ноя 2023 : 		 Новое видео WHITESNAKE

4 ноя 2023 : 		 Заменят ли DAVID'a COVERDALE'a в WHITESNAKE?
Какие планы у WHITESNAKE EXPERIENCE?



В недавнем интервью Joel Hoekstra ответил на вопрос, планируют ли WHITESNAKE EXPERIENCE BY THE MEMBERS OF WHITESNAKE давать концерты в 2026:

«Нет. Это было разовое мероприятие. Мы провели одно выступление во Франции, недалеко от границы со Швейцарией. Мы жили в Швейцарии, но концерт проходил во Франции. Это было что-то вроде Allstar Band с участниками Whitesnake. David сказал: "Я не против". И всё прошло просто прекрасно».

Гитарист объяснил, что фанаты и СМИ неправильно поняли суть проекта:

«Как оказалось, по поводу Whitesnake Experience появилась неточная информация. Это должен был быть разовый концерт. Всё, что касается долгосрочных планов, должно исходить от David'a. Мы хотели сделать что-то вроде: "Давайте соберёмся, повеселимся и дадим разовое выступление. Вдруг в Интернете появилась шумиха о том, что это проект, а David одобрил только разовое выступление».

Joel подчеркнул, что любые возможные будущие мероприятия подобного плана потребуют одобрения фронтмена Whitesnake:

«Я написал пост в социальных сетях из серии: "Что происходит? Это совсем не то, о чём вы подумали". Это был просто разовый концерт, и David, к его чести, был не против. Но идея долгосрочного проекта подобного плана, я думаю, должна исходить от него. То есть сам David должен сказать, что он заинтересован в этом. Насколько я знаю, на самом деле ничего такого и близко нет».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
