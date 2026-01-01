Arts
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 22
*NITA STRAUSS ждет первенца 19
14 янв 2026 : 		 SUICIDE SILENCE сменили гитариста

14 мар 2023 : 		 Видео с текстом от SUICIDE SILENCE

8 фев 2023 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

16 янв 2023 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

13 дек 2022 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

1 ноя 2022 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

1 сен 2022 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления SUICIDE SILENCE

9 июн 2022 : 		 SUICIDE SILENCE анонсировали новый альбом

4 май 2022 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

2 май 2022 : 		 SUICIDE SILENCE расстались с барабанщиком

25 апр 2022 : 		 Юбилейный релиз SUICIDE SILENCE выйдет летом

25 янв 2022 : 		 SUICIDE SILENCE вернулись на CENTURY MEDIA RECORDS

24 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

13 июл 2020 : 		 Концертное видео SUICIDE SILENCE

2 июл 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Митч бы нами гордился!»

27 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

26 июн 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE понимает, почему люди так восприняли одноимённый альбом

20 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

14 июн 2020 : 		 Трейлер виртуальных концертов SUICIDE SILENCE

13 май 2020 : 		 Виртуальный мировой тур SUICIDE SILENCE

3 май 2020 : 		 Новая песня SUICIDE SILENCE

15 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Если Трамп победит, я, скорее всего, уеду из страны»

13 апр 2020 : 		 Гитарист SUICIDE SILENCE: «Не думаю, что SLAYER вернутся»

18 янв 2020 : 		 Новое видео SUICIDE SILENCE

24 дек 2019 : 		 SUICIDE SILENCE подарили игрушки детскому центру
SUICIDE SILENCE сменили гитариста



Гитарист SUICIDE SILENCE Mark Heylmun опубликовал следующее сообщение:

«Всем привет, в связи с новостями о перерыве в работе Garza я решил поделиться некоторыми моментами, которые кажутся мне актуальными.

Я в этой группе с 2005 года. Не я основывал эту группу, но я принимал участие в создании каждого музыкального произведения (хорошего или плохого), которое вы слышали, за исключением мини-альбома и ранних демо-записей. В первые месяцы после вступления в группу я участвовал в шоу по случаю выхода мини-альбома.

В 2019 году я взял перерыв в работе группы примерно на 9 месяцев, потому что готовился к кончине своего отца, который боролся с раком, и я знал, что это всего лишь вопрос времени. Я никогда не рассказывал об этом публично, потому что не хотел, чтобы мой отец знал, что я взял перерыв из-за него. Я бы взял более длительный перерыв, но меня попросили вернуться, чтобы помочь написать то, что потом было выпущено как "Become The Hunter".

Я полностью поддерживаю и уважаю решение Garza сделать перерыв. Тем не менее, на данный момент SS — это часть моей крови и ДНК, и эта группа всегда была пятиглавым драконом, и шоу должно продолжаться, и оно продолжится.

Я выражаю мнение ребят, когда говорю, что мы в восторге от того, что у нас будет отличный состав для участия во всех предстоящих концертах. Мы пригласили нашего друга @themilkywaye из SOREPTION на замену в предстоящих европейских и азиатских турах. Все, кто знаком с игрой Ian, знают, что у него крутая правая рука, и он может сразиться с лучшими. Если это ненадолго, то мы, как и всегда, будем использовать серьезную огневую мощь на каждом этапе, на который ступим. Не могу дождаться, когда увижу вас всех во время этих гастролей!»

Когда Garza объявил о своем уходе из SUICIDE SILENCE в декабре, он сказал в своем заявлении:

«Как некоторые из вас заметили, я пропустил пару последних концертов SUICIDE SILENCE. Это потому, что у меня перерыв в работе с группой.

[SUICIDE SILENCE] не выходит у меня из головы каждый день с 2002 года, без перерыва. Все хорошо. Мне просто нужно нажать кнопку перезагрузки, чтобы я мог принимать правильные решения в ближайшем будущем. Как сказал Терминатор: "I'll Be Back"».






просмотров: 102

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
