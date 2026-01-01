сегодня



SUICIDE SILENCE сменили гитариста



Гитарист SUICIDE SILENCE Mark Heylmun опубликовал следующее сообщение:



«Всем привет, в связи с новостями о перерыве в работе Garza я решил поделиться некоторыми моментами, которые кажутся мне актуальными.



Я в этой группе с 2005 года. Не я основывал эту группу, но я принимал участие в создании каждого музыкального произведения (хорошего или плохого), которое вы слышали, за исключением мини-альбома и ранних демо-записей. В первые месяцы после вступления в группу я участвовал в шоу по случаю выхода мини-альбома.



В 2019 году я взял перерыв в работе группы примерно на 9 месяцев, потому что готовился к кончине своего отца, который боролся с раком, и я знал, что это всего лишь вопрос времени. Я никогда не рассказывал об этом публично, потому что не хотел, чтобы мой отец знал, что я взял перерыв из-за него. Я бы взял более длительный перерыв, но меня попросили вернуться, чтобы помочь написать то, что потом было выпущено как "Become The Hunter".



Я полностью поддерживаю и уважаю решение Garza сделать перерыв. Тем не менее, на данный момент SS — это часть моей крови и ДНК, и эта группа всегда была пятиглавым драконом, и шоу должно продолжаться, и оно продолжится.



Я выражаю мнение ребят, когда говорю, что мы в восторге от того, что у нас будет отличный состав для участия во всех предстоящих концертах. Мы пригласили нашего друга @themilkywaye из SOREPTION на замену в предстоящих европейских и азиатских турах. Все, кто знаком с игрой Ian, знают, что у него крутая правая рука, и он может сразиться с лучшими. Если это ненадолго, то мы, как и всегда, будем использовать серьезную огневую мощь на каждом этапе, на который ступим. Не могу дождаться, когда увижу вас всех во время этих гастролей!»



Когда Garza объявил о своем уходе из SUICIDE SILENCE в декабре, он сказал в своем заявлении:



«Как некоторые из вас заметили, я пропустил пару последних концертов SUICIDE SILENCE. Это потому, что у меня перерыв в работе с группой.



[SUICIDE SILENCE] не выходит у меня из головы каждый день с 2002 года, без перерыва. Все хорошо. Мне просто нужно нажать кнопку перезагрузки, чтобы я мог принимать правильные решения в ближайшем будущем. Как сказал Терминатор: "I'll Be Back"».











