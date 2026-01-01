сегодня



Гитарист TWISTED SISTER: «Отказаться от мейкапа было нашим лучшим решением»



JAY JAY FRENCH в недавнем интервью поговорил о том, как TWISTED SISTER постепенно отказались от обильного мейкапа и не планируют к нему возвращаться:



«Нет, мы не используем [грим] уже лет 15. Мы перестали это делать. И, на самом деле, из-за довольно забавной истории… Реально смешной.



Мы полностью отказались от грима в 2008-м — совершенно случайно. Мы играли в Голландии, на Arrow Rock Festival в Неймегене — гигантский однодневный лайнап: REO SPEEDWAGON, KANSAS, MOTÖRHEAD, WHITESNAKE, JOURNEY, TWISTED SISTER, DEF LEPPARD и KISS. Всё за один день. Представь себе. Огромное поле, билеты — 79 евро. И все эти группы — с кучей хитов.



Промоутер говорит: “Идеальный день — с полудня каждый час по группе, две сцены, всё по таймингу”. 50 тысяч человек в поле, и они просто ходят от одной сцены к другой. Наш слот был в четыре дня, KISS закрывали — в семь. Мы приехали заранее, все, кроме Dee. Он решил лететь последним рейсом из Нью-Йорка, прилететь утром в Амстердам и доехать до Неймегена — там два часа дороги.



Dee садится в самолет, принимает Ambien, засыпает. Просыпается через семь часов и говорит соседу: “Вот это перелёт — вообще не почувствовал”. А тот ему: “Потому что мы не взлетали. Уже восемь часов задержка из-за погоды”. В итоге самолет вылетает, прилетает только в два дня в Schiphol — и понятно, что Dee не успевает.



Мы сидим в гримерке — в футболках и джинсах. Промоутер говорит: “Если не играете — не получаете деньги”. Мы такие: “Ну, значит, впервые в жизни не сыграем”. И тут наш тур-менеджер Danny предлагает: “А если доставить Dee на вертолете?” Поле огромное, за сценой тоже поле — если полиция разрешит посадку, он успеет. В итоге все разрешили.



Проблема в том, что если ты берешь вертолет в Голландии — ты берешь вертолет. Один. И стоит он как черт знает что. Мы его берем. Сидим, всё ещё в футболках и джинсах, без надежды выйти. Без десяти четыре — он садится. Dee выходит… тоже в футболке и джинсах. Вертолет настолько маленький, что чемодан не влез. У него нет ни сценического костюма, ни грима — ничего. Он такой: “Ну что, парни, выходим и разрываем”.



А там KISS хэдлайнеры. Мы впервые играем с ними. Я этих ребят знаю сто лет, даже проходил у них прослушивание, так что для меня это было: “Давайте просто выйдем и всех встряхнем к чертовой бабушке!” И мы вышли — в футболках и джинсах. Впервые в жизни.



Отработали концерт. Люди… не знаю, может, были в шоке. А на следующий день — разворот в голландской национальной газете. И единственная фотография — это мы. Написано: JOURNEY были отличные, KISS отличные, WHITESNAKE отличные — все отличные. Но единственная группа, давшая квазирелигиозный опыт — TWISTED SISTER. И мы такие: “Ну и нафига тогда нам весь этот грим?” И всё. На этом все и закончилось. Я думал, сейчас посыплются письма — готовился к этому. Пришло одно. Один фан написал: “Я думал, вы в гриме выступаете”. Всё».



French добавил, что отказ от грима был «лучшим, что с нами случалось. Потому что были люди, которым мы не нравились из-за внешнего вида — они просто не могли это принять. А теперь мы не даем им повода нас не любить. И популярность только выросла. Мы стали успешнее: концерты больше, предложения больше, фестивали больше. И к моменту, когда мы закончили в 2016-м, мы играли в среднем на 75 тысяч человек за вечер, а максимум доходило до 110 тысяч».







+3 -0



просмотров: 575

