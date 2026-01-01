Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA 41
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*IMMORTAL завершили сочинение 31
*Вокалист SALIVA о визите в Россию: «Я ...е!» 24
*Демонстрационное видео от BLUE MEDUSA 23
[= ||| все новости группы



*

Twisted Sister

*



4 май 2026 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Отказаться от мейкапа было нашим лучшим решением»

29 мар 2026 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «SEBASTIAN BACH едва ли не единственный, кто может заменить Dee»

21 мар 2026 : 		 Почему DEE SNIDER отпустил TWISTED SISTER?

19 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я гарантирую удовольствие в TWISTED SISTER»

15 мар 2026 : 		 Как JOEY CASSATA оказался в TWISTED SISTER

9 мар 2026 : 		 DEE SNIDER: «SEBASTIAN BACH один из двух человек, которые могут меня заменить в TWISTED SISTER»

7 мар 2026 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Индустрия звукозаписи — это преступная организация»

6 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Dee благословил меня на!»

4 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH споет с TWISTED SISTER

11 фев 2026 : 		 JAY JAY FRENCH об отмене концертов TWISTED SISTER

7 фев 2026 : 		 TWISTED SISTER отменили все концерты

16 янв 2026 : 		 Не ждите от TWISTED SISTER сюрпризов

13 ноя 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Я либо дурак, либо смелый»

10 ноя 2025 : 		 Новые концерты TWISTED SISTER

13 окт 2025 : 		 TWISTED SISTER думают о новой песне

26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?

7 авг 2024 : 		 Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело играть тяжелый металл»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист TWISTED SISTER: «Отказаться от мейкапа было нашим лучшим решением»



zoom
JAY JAY FRENCH в недавнем интервью поговорил о том, как TWISTED SISTER постепенно отказались от обильного мейкапа и не планируют к нему возвращаться:

«Нет, мы не используем [грим] уже лет 15. Мы перестали это делать. И, на самом деле, из-за довольно забавной истории… Реально смешной.

Мы полностью отказались от грима в 2008-м — совершенно случайно. Мы играли в Голландии, на Arrow Rock Festival в Неймегене — гигантский однодневный лайнап: REO SPEEDWAGON, KANSAS, MOTÖRHEAD, WHITESNAKE, JOURNEY, TWISTED SISTER, DEF LEPPARD и KISS. Всё за один день. Представь себе. Огромное поле, билеты — 79 евро. И все эти группы — с кучей хитов.

Промоутер говорит: “Идеальный день — с полудня каждый час по группе, две сцены, всё по таймингу”. 50 тысяч человек в поле, и они просто ходят от одной сцены к другой. Наш слот был в четыре дня, KISS закрывали — в семь. Мы приехали заранее, все, кроме Dee. Он решил лететь последним рейсом из Нью-Йорка, прилететь утром в Амстердам и доехать до Неймегена — там два часа дороги.

Dee садится в самолет, принимает Ambien, засыпает. Просыпается через семь часов и говорит соседу: “Вот это перелёт — вообще не почувствовал”. А тот ему: “Потому что мы не взлетали. Уже восемь часов задержка из-за погоды”. В итоге самолет вылетает, прилетает только в два дня в Schiphol — и понятно, что Dee не успевает.

Мы сидим в гримерке — в футболках и джинсах. Промоутер говорит: “Если не играете — не получаете деньги”. Мы такие: “Ну, значит, впервые в жизни не сыграем”. И тут наш тур-менеджер Danny предлагает: “А если доставить Dee на вертолете?” Поле огромное, за сценой тоже поле — если полиция разрешит посадку, он успеет. В итоге все разрешили.

Проблема в том, что если ты берешь вертолет в Голландии — ты берешь вертолет. Один. И стоит он как черт знает что. Мы его берем. Сидим, всё ещё в футболках и джинсах, без надежды выйти. Без десяти четыре — он садится. Dee выходит… тоже в футболке и джинсах. Вертолет настолько маленький, что чемодан не влез. У него нет ни сценического костюма, ни грима — ничего. Он такой: “Ну что, парни, выходим и разрываем”.

А там KISS хэдлайнеры. Мы впервые играем с ними. Я этих ребят знаю сто лет, даже проходил у них прослушивание, так что для меня это было: “Давайте просто выйдем и всех встряхнем к чертовой бабушке!” И мы вышли — в футболках и джинсах. Впервые в жизни.

Отработали концерт. Люди… не знаю, может, были в шоке. А на следующий день — разворот в голландской национальной газете. И единственная фотография — это мы. Написано: JOURNEY были отличные, KISS отличные, WHITESNAKE отличные — все отличные. Но единственная группа, давшая квазирелигиозный опыт — TWISTED SISTER. И мы такие: “Ну и нафига тогда нам весь этот грим?” И всё. На этом все и закончилось. Я думал, сейчас посыплются письма — готовился к этому. Пришло одно. Один фан написал: “Я думал, вы в гриме выступаете”. Всё».

French добавил, что отказ от грима был «лучшим, что с нами случалось. Потому что были люди, которым мы не нравились из-за внешнего вида — они просто не могли это принять. А теперь мы не даем им повода нас не любить. И популярность только выросла. Мы стали успешнее: концерты больше, предложения больше, фестивали больше. И к моменту, когда мы закончили в 2016-м, мы играли в среднем на 75 тысяч человек за вечер, а максимум доходило до 110 тысяч».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 575

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом