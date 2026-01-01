15 янв 2026



Профессиональное видео полного выступления ORBIT CULTURE



Профессиональное видео полного выступления ORBIT CULTURE, которое состоялось в рамках Graspop Metal Meeting 2025, доступно для просмотра ниже:



00:00 The Tales Of War

05:12 Strangler (Intro+Song)

09:24 North Star Of Nija

14:46 The Shadowing

19:14 From The Inside

25:48 Alienated

29:10 While We Serve

35:59 Death Above Life

42:50 Vultures Of North







