Профессиональное видео полного выступления ORBIT CULTURE
Профессиональное видео полного выступления ORBIT CULTURE, которое состоялось в рамках Graspop Metal Meeting 2025, доступно для просмотра ниже:
00:00 The Tales Of War
05:12 Strangler (Intro+Song)
09:24 North Star Of Nija
14:46 The Shadowing
19:14 From The Inside
25:48 Alienated
29:10 While We Serve
35:59 Death Above Life
42:50 Vultures Of North
