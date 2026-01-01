Arts
Новости
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 48
*С Новым Годом! 42
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 31
*Новое видео HYPOCRISY 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
Black Label Society

13 янв 2026 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет весной

9 окт 2025 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

20 май 2025 : 		 BLACK LABEL SOCIETY исполнили новую песню

14 май 2025 : 		 Новая песня барабанщика BLACK LABEL SOCIETY

13 апр 2025 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY: «Мне в кайф выпускать синглы»

21 фев 2025 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

7 ноя 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY могут выпустить альбом в 2025

10 сен 2024 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

2 май 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY работают над альбомом

6 апр 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

10 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

5 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY готовит сингл

15 янв 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY выпустил альбом

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE исполнил OZZY OSBOURNE и BLACK LABEL SOCIETY

24 май 2023 : 		 BLACK LABEL SOCIETY в студии

22 апр 2022 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

8 ноя 2021 : 		 Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY

5 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

31 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK LABEL SOCIETY

6 окт 2021 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY — о новом альбоме

24 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

19 май 2021 : 		 BLACK LABEL SOCIETY завершают работу

12 май 2021 : 		 У BLACK LABEL SOCIETY есть 30

7 май 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

28 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

23 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет весной



zoom
BLACK LABEL SOCIETY выпустят новую работу, получившую название "Engines Of Demolition", 27 марта на MNRK Heavy. В него войдет 15 композиций, включая ранее выпущенные синглы "Broken And Blind", "The Gallows" и "Lord Humungus", а также посвящение Оззи — "Ozzy's Song":

01. Name In Blood
02. Gatherer Of Souls
03. The Hand Of Tomorrows Grave
04. Better Days & Wiser Times
05. Broken And Blind
06. The Gallows
07. Above & Below
08. Back To Me
09. Lord Humungus
10. Pedal To The Floor
11. Broken Pieces
12. The Stranger
13. Ozzy's Song
14. Name In Blood (Unblackened)
15. Lord Humungus (Unblackened)




