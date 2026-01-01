Arts
13 янв 2026 : 		 Комиксы от PUSCIFER

31 окт 2025 : 		 Новое видео PUSCIFER

21 окт 2025 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 авг 2025 : 		 Вышла компиляция PUSCIFER

30 май 2024 : 		 Новое видео PUSCIFER

22 ноя 2023 : 		 Концертное видео PUSCIFER

26 окт 2023 : 		 Концертное видео PUSCIFER

20 сен 2023 : 		 Трейлер нового фильма PUSCIFER

15 мар 2023 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 янв 2023 : 		 Новое видео PUSCIFER

12 дек 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

14 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

2 ноя 2022 : 		 Фрагмент концертного фильма PUSCIFER

13 июл 2022 : 		 Ремикс от PUSCIFER

31 окт 2021 : 		 PUSCIFER запустили Puscifer TV

14 апр 2021 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 мар 2021 : 		 Новый стрим от PUSCIFER

14 дек 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

21 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 ноя 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

13 окт 2020 : 		 PUSCIFER онлайн

18 сен 2020 : 		 Новая песня PUSCIFER

10 май 2020 : 		 Новое видео PUSCIFER

18 окт 2016 : 		 Новое видео PUSCIFER

4 июл 2016 : 		 PUSCIFER на BBC 1

17 ноя 2015 : 		 Новое видео PUSCIFER
Комиксы от PUSCIFER



PUSCIFER представили первый выпуск комиксов — "Tales From The Pusciverse", который посвящен персонажу Bellendia Black. За сценарий отвечал Maynard James Keenan, за обложку Marlin Shoop ("Captain Action", "G.I. Joe", "Unprepped") и Andy Belanger ("Kill Shakespeare", "Southern Cross", "Friday the 13th").

«Я помню, как я был взволнован, когда учился в начальной школе, когда Росомаха впервые появился в одном из выпусков Халка. Я сразу же решил, что это "дело рук соседей" (задолго до того, как появился косплей)», — делится Keenan. «Увидев "Bellendia Black" в печати, я вспоминаю все те радостные школьные воспоминания».

«Переход PUSCIFER к комиксам с Maynard Keenan не является рекламой или новинкой — это продолжение их давнего диалога с абсурдом», — добавляет Shoop. «Книга наполнена тем же напряжением, что и музыка: сатира, обернутая угрозой, юмор, отточенный до философии. Я рад, что смог стать частью этого и воплотить в жизнь их видение!»




просмотров: 73

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
