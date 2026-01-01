сегодня



Комиксы от PUSCIFER



PUSCIFER представили первый выпуск комиксов — "Tales From The Pusciverse", который посвящен персонажу Bellendia Black. За сценарий отвечал Maynard James Keenan, за обложку Marlin Shoop ("Captain Action", "G.I. Joe", "Unprepped") и Andy Belanger ("Kill Shakespeare", "Southern Cross", "Friday the 13th").



«Я помню, как я был взволнован, когда учился в начальной школе, когда Росомаха впервые появился в одном из выпусков Халка. Я сразу же решил, что это "дело рук соседей" (задолго до того, как появился косплей)», — делится Keenan. «Увидев "Bellendia Black" в печати, я вспоминаю все те радостные школьные воспоминания».



«Переход PUSCIFER к комиксам с Maynard Keenan не является рекламой или новинкой — это продолжение их давнего диалога с абсурдом», — добавляет Shoop. «Книга наполнена тем же напряжением, что и музыка: сатира, обернутая угрозой, юмор, отточенный до философии. Я рад, что смог стать частью этого и воплотить в жизнь их видение!»







