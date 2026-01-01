Вокалист ALTER BRIDGE: «На альбоме нет никакой политики»
Myles Kennedy в недавнем интервью обсудил то, что вдохновляло его при написании лирики для нового альбома группы:
«Я могу заверить вас, что в этом альбоме нет ни грамма политического [содержания]. Политика здесь ни при чем, но я был очарован [тем, что люди так думают]… Я слышал об этом. И я думаю, это как бы подчеркивает состояние мира, в котором находятся люди, и они могут попытаться применить это к чему угодно. Но нет, все эти тексты были вдохновлены совершенно другим стечением обстоятельств, типом межличностных отношений и динамикой борьбы с токсичностью и драмами, а также тем, как ориентироваться в этих водах. Но, да, ни в одной из этих песен нет ни грамма политики. И тот факт, что люди извлекают из них пользу, как мне кажется, только подчеркивает, насколько это важно для всех. Поэтому нам лучше сразу все это прояснить».
