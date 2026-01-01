Arts
15 янв 2026 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE: «На альбоме нет никакой политики»

14 янв 2026 : 		 Вокалист ALTER BRIDGE об искусственном интеллекте

12 янв 2026 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

26 дек 2025 : 		 Почему ALTER BRIDGE именно сейчас выпускают одноименный альбом

3 дек 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

8 окт 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

3 сен 2025 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

18 июл 2025 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет зимой

27 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание от ALTER BRIDGE

1 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE

1 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ALTER BRIDGE

8 мар 2023 : 		 WOMEN ROCK! исполняют ALTER BRIDGE

20 янв 2023 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

2 ноя 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «А мы не спорим»

20 окт 2022 : 		 Акустика от ALTER BRIDGE

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

4 авг 2022 : 		 Новое видео ALTER BRIDGE

19 июл 2022 : 		 Видео с текстом от ALTER BRIDGE

12 июл 2022 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE о новом альбоме

5 май 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

27 апр 2022 : 		 Новый альбом ALTER BRIDGE выйдет осенью

8 апр 2022 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись на следующей неделе

11 дек 2021 : 		 ALTER BRIDGE будут готовы к записи весной

29 ноя 2021 : 		 Гитарист ALTER BRIDGE: «Я не знаю, существует ли Бог, но надеюсь, что он есть»

6 окт 2021 : 		 ALTER BRIDGE начнут запись весной
Вокалист ALTER BRIDGE: «На альбоме нет никакой политики»



Myles Kennedy в недавнем интервью обсудил то, что вдохновляло его при написании лирики для нового альбома группы:

«Я могу заверить вас, что в этом альбоме нет ни грамма политического [содержания]. Политика здесь ни при чем, но я был очарован [тем, что люди так думают]… Я слышал об этом. И я думаю, это как бы подчеркивает состояние мира, в котором находятся люди, и они могут попытаться применить это к чему угодно. Но нет, все эти тексты были вдохновлены совершенно другим стечением обстоятельств, типом межличностных отношений и динамикой борьбы с токсичностью и драмами, а также тем, как ориентироваться в этих водах. Но, да, ни в одной из этих песен нет ни грамма политики. И тот факт, что люди извлекают из них пользу, как мне кажется, только подчеркивает, насколько это важно для всех. Поэтому нам лучше сразу все это прояснить».




просмотров: 73

