Участники DEF LEPPARD нахваливают PAUL RODGERS



Музыканты DEF LEPPARD, Joe Elliott and Phil Collen, принявшие участие в записи трибьют-пластинки PAUL RODGERS, записали видео, в котором обсуждают значимость BAD COMPANY:



Phil: «Голос Paul'a, он мог делать практически все, что хотел. У него был один из тех классических голосов, которые вам нравятся. Он был одним из тех ранних блюз-рок исполнителей, которым все пытались подражать. Так что, я считаю, вам стоит его послушать. Вы бы послушали истории, которые он рассказывал. Так вот почему это все перевернуло. И они были классными. В этом была их особенность. FREE были действительно классными, когда они появились, а BAD COMPANY только укрепила их значимость. Так что в этом тоже был свой фактор. И его голос просто сражал наповал»



Joe: «Paul Rodgers и правда один из величайших рок-вокалистов всех времен, и причина этого в том, что он не вдохновлен роком. Он был вдохновлен R&B. Если вы поговорите с ним, то узнаете, что он вырос, слушая Арету Франклин, Отиса Реддинга, Марвина Гэя, и он превратил это в рок. Такие люди, как я, из следующего поколения, мы пели рок под влиянием рока, так что это всегда было больше похоже на второе поколение. Я не воспринял от Paul'a абсолютно ничего, кроме восхищения, потому что у меня совсем не такой голос, как у него. Он соул-певец. Я неn. Я могу спеть песню Paul'a Rodgers'a — на самом деле, я спел пару его песен. Я исполнил "Little Bit Of Love" группы FREE на альбоме [DEF LEPPARD] "Yeah!". И ему очень нравится наша версия этой композиции. И, конечно, совсем недавно — "Seagull" для трибьют-альбома BAD COMPANY, который по совпадению называется "Can't Get Enough". Столько восхищения. Выход на сцену — я на самом деле думал, что его выход на сцену, когда он был фронтменом QUEEN, был более экстравагантным, чем когда-либо в BAD CO, потому что он иногда играл на гитаре, и это было лучше, чем в любой записи FREE, которую я когда-либо видел. Итак, опять же, это два разных стиля, но на самом деле я ничего из этого не взял, кроме восхищения!»







